303 отзыва оставили туристы

Лучшее время для экскурсии по Риге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а город оживает с множеством мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но город приобретает особую атмосферу и меньше туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом с черными кошками
Шведские ворота
Три брата
Средневековые церкви
Рижский Домский Собор
Памятник бременским музыкантам
Описание экскурсии
Must-see места Риги
За два часа вы увидите знаковые места города и познакомитесь с его историй. Прогулка по Риге будет для вас приятным исследованием прибалтийской картины мира. Шаг за шагом вы будете открывать разные стороны латвийской столицы. Прогуляетесь по главной кинематографической улочке Старой Риги, где снимали эпизоды известных фильмов. Увидите один из самых ярких и любимых символов города – Дом с черными кошами, возле Шведских ворот узнаете старинную романтическую легенду, познакомитесь историей создания зданий-красавцев, которых мы называем «Три брата». По пути вы будете встречать прекрасные средневековые церкви, откроете интересные факты о рижском Домском Соборе, одним из старейших сакральных строений Средневековья в Прибалтике. А возле памятника бременским музыкантам, по местной традиции, сможете загадать заветное желание.
Полезные советы для путешественников
Мы поделимся практическими советами и лайфхаками, подскажем, как получить максимум ярких впечатлений от Риги, куда пойти самостоятельно, чтобы ощутить нетуристический, колоритный дух столицы. Где попробовать лучшие блюда национальной кухни, что привезти на память из Латвии и какие интересные заведения обязательно стоит посетить, чтобы лучше узнать город.
Кому подходит экскурсия
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта. • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Риге, и частым гостям города.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
Экскурсия проводится без наушников
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Риге, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€30
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе, около Пороховой башни
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 356 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
312
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Hendrik
Ich hatte eine hervorragende Tour durch Riga mit Inka, die mir die Stadt und ihre Geschichte auf sehr interessante und unterhaltsame Weise vermittelt hat. Es war ein sehr schöner Nachmittag читать дальшеуменьшить
und ich empfehle diese Tour. Ich bin froh, dass es noch immer die Möglichkeit gibt, diese Touren auf Russisch zu buchen. / У меня была замечательная экскурсия по Риге с Инкa которая очень интересно и увлекательно рассказала мне о городе и его истории. Это был очень приятный день, и я очень рекомендую эту экскурсию. Я рада, что до сих пор есть возможность бронировать такие экскурсии на русском языке.
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Леонид
Очень приятная прогулка по старой Риге. Ольга замечательно провела встречу и открыла нам тайны этого прекрасного города. Спасибо
+2
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T
Tabassum
Все отлично! Благодарю! Очень много информаций!
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А
Анастасия
Инга, благодарю Вас за такую волшебную экскурсию! Прогулка была очень приятная, не перегруженная датами. Маршрут составлен очень гармонично.
Инга - прекрасный раскатчик, которая с легкостью способна увлечь в историю. Благодарю Вас за то, что вы показали насколько этот город может быть многогранен!
С большой любовью, Анастасия Лагунова.
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Zarina
Экскурсию по Старому городу в Риге провела Ольга. Остались очень довольны. Узнали много нового. Ольга очень интересный рассказчик. Мечтали увидеть места, где снимали любимые фильмы. Ольга дала советы, что еще интересного можно посмотреть в городе. Мы воспользовались ее советами, за что ей очень благодарны. Два часа прогулки с увлекательным рассказом пролетели незаметно. Очень советуем эту экскурсию с Ольгой!
+2
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И
Ирина
Была во всех столица Прибалтийского побережья. Рига - прекрасный город, который занял отдельное место в моем сердце. Первое, на что обратила внимание, на улицах мало людей, но для меня это читать дальшеуменьшить
скорее плюс. Уютная, тихая, спокойная атмосфера. Исторический центр действительно большой. Восхищает, что его удалось сохранить и по возможности продолжают реставрировать. Экскурсия действительно интересная познавательная, не перегружена датами. Спасибо гиду Инге! Дружелюбный, приятный человек, любящий свою профессию
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