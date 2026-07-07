303 отзыва оставили туристы

Лучшее время для экскурсии по Риге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а город оживает с множеством мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но город приобретает особую атмосферу и меньше туристов.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с живописной Ригой, ее знаковыми местами и скрытыми сокровищами.Посетители увидят знаменитый Дом с черными кошками, пройдутся по кинематографической улочке Старой Риги, услышат романтические легенды

у Шведских ворот и узнают истории за величественными фасадами «Трех братьев». Помимо осмотра средневековых церквей и знакомства с историей Домского Собора, каждый сможет загадать желание у памятника бременским музыкантам. Экскурсия обогатит ваше путешествие по Риге, оставив незабываемые впечатления и желание вновь вернуться в этот удивительный город

Описание экскурсии

Must-see места Риги

За два часа вы увидите знаковые места города и познакомитесь с его историй. Прогулка по Риге будет для вас приятным исследованием прибалтийской картины мира. Шаг за шагом вы будете открывать разные стороны латвийской столицы. Прогуляетесь по главной кинематографической улочке Старой Риги, где снимали эпизоды известных фильмов. Увидите один из самых ярких и любимых символов города – Дом с черными кошами, возле Шведских ворот узнаете старинную романтическую легенду, познакомитесь историей создания зданий-красавцев, которых мы называем «Три брата». По пути вы будете встречать прекрасные средневековые церкви, откроете интересные факты о рижском Домском Соборе, одним из старейших сакральных строений Средневековья в Прибалтике. А возле памятника бременским музыкантам, по местной традиции, сможете загадать заветное желание.

Полезные советы для путешественников

Мы поделимся практическими советами и лайфхаками, подскажем, как получить максимум ярких впечатлений от Риги, куда пойти самостоятельно, чтобы ощутить нетуристический, колоритный дух столицы. Где попробовать лучшие блюда национальной кухни, что привезти на память из Латвии и какие интересные заведения обязательно стоит посетить, чтобы лучше узнать город.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Риге, и частым гостям города.

Организационные детали