303 отзыва оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Риге

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в Старом городе, около Пороховой башни
  • Заказать экскурсию

15 за человека

У этой экскурсии303 отзыва
4.82
Tripster
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Tripster – представитель в Риге
Мы познакомим вас с самыми важными и красивыми объектами Старой Риги, которые все стремятся увидеть в первую очередь.

По пути мы будем рассказывать вам средневековые легенды, покажем достопримечательности 🏛️, которые любят и ценят сами рижане, затронем любопытные исторические факты, а также подскажем вам, как получить яркие и насыщенные впечатления от пребывания в прекрасной столице Латвии.
Ежедневная прогулка по Риге
Ежедневная прогулка по Риге

Что вас ожидает

Must-see места Риги
За два часа вы увидите знаковые места города и познакомитесь с его историй. Прогулка по Риге будет для вас приятным исследованием прибалтийской картины мира. Шаг за шагом вы будете открывать разные стороны латвийской столицы. Прогуляетесь по главной кинематографической улочке Старой Риги, где снимали эпизоды известных фильмов. Увидите один из самых ярких и любимых символов города – Дом с черными кошами, возле Шведских ворот узнаете старинную романтическую легенду, познакомитесь историей создания зданий-красавцев, которых мы называем «Три брата». По пути вы будете встречать прекрасные средневековые церкви, откроете интересные факты о рижском Домском Соборе, одним из старейших сакральных строений Средневековья в Прибалтике. А возле памятника бременским музыкантам, по местной традиции, сможете загадать заветное желание.

Полезные советы для путешественников
Мы поделимся практическими советами и лайфхаками, подскажем, как получить максимум ярких впечатлений от Риги, куда пойти самостоятельно, чтобы ощутить нетуристический, колоритный дух столицы. Где попробовать лучшие блюда национальной кухни, что привезти на память из Латвии и какие интересные заведения обязательно стоит посетить, чтобы лучше узнать город.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Риге, и частым гостям города.

Организационные детали

• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
• Экскурсия проводится без наушников.
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Риге, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Ежедневная прогулка по Риге
Ежедневная прогулка по Риге
Ежедневная прогулка по Риге
Ежедневная прогулка по Риге

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала в Старом городе, около Пороховой башни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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303 отзыва оставили туристы

19 августа 2020
Ольга замечательный гид! Мы прекрасно и познавательно провели время! Буду рекомендовать вас своим друзьям!
Jekaterina
31 июля 2020
«Видеть — это значит учиться. Есть люди, которые не умеют смотреть и наблюдать, и путешествуют с таким же смыслом, как какие-нибудь ракообразные. » Жюль Верн, «Дети капитана Гранта» Сердечное спасибо Инге, нашему проводнику по Риге! Мы смотрели, наблюдали и видели - учились не быть ракообразными!:) В том числе благодаря Инге, Рига стала городом, куда хочется вернуться. Прогулка по Старой Риге, как и беседа, была неспешной, душевной, очень домашней. «По волне моей памяти» (со Штирлицем и миссис Хадсон) и совершенно другой, новой информацией. С петухами, котами, броненосцами и драконами. С замурованными заживо и Черноголовыми. Спасибо! Игорь & Катя, Финляндия
30 июля 2020
Нашим гидом была Инга. Подтверждаем, как писали в отзывах, прекрасный гид и человек. Интересно рассказывала обо всем, 2 часа пролетели незаметно и хотелось продолжить прогулку. Посоветовала интересные места-едальни, где можно попробовать национальную кухню, что мы и сделали и советуем гостям Риги: кафе-ресторан Province - демократичные цены, разнообразны выбор, вкусная еда и очень внимательный гостеприимный персонал. Очень удобно было найти и заказать эту экскурсию, место встречи организовано крайне грамотно и удобно. Нам очень повезло, что в тот день экскурсию купили только мы, поэтому экскурсия была индивидуальной :-) Инга, спасибо и успехов в работе! К. и С.
24 июля 2020
Экскурсия была супер. Елена- отличный гид, знающий и любящий свой город, с хорошим чувством юмора. Всё рассказала и показала, ответила на все наши вопросы. Мы в восторге. Спасибо вам огромное, Елена!)
19 июля 2020
Это была шикарная экскурсия с Инной. Она сразу всех участников познакомила и на экскурсии царила дружеская атмосфера и было очень комфортно и приятно! Мы узнали все о Риге!!! Спасибо большое!!! Очень рекомендую всем!!!
9 июля 2020
Экскурсия исчерпывающая! Очень приятный гид! Замечательный город! Настоятельно рекомендую!
8 июля 2020
Была очень приятная прогулка с Ингой. Очень грамотный гид. Два часа прошли очень быстро, было интересно. Спасибо большое, Инга!
19 марта 2020
Очень интересная и "сбалансированная" экскурсия - материала много, но в то же время гид не бежит сломя голову, отбарабанивая заученный текст, только чтобы время отработать, а от вопросов отмахивается со словами: "У нас не индивидуальная экскурсия" Галина очень контактна, живо реагировала на шутки и вопросы, в т. ч. и по современной истории Латвии. Может роль сыграло еще и то, что мы были у нее последней группой перед закрытием границ, но в любом случае у меня только хорошие впечатления ) Холодновато, правда, но мне не помешало )
15 марта 2020
Все замечательно, спасибо большое Для групповой экскурсии информации вполне достаточно. Всего доброго
10 марта 2020
Прекрасная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Получили незабываемые впечатления от увиденного и услышанного о Риге. Гиду Елене огромная благодарность за профессионализм и творческий подход к своему делу. Рекомендую всем эту экскурсию.
Ещё 293 отзыва

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