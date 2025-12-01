Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: интересные места
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
«Сначала мы прогуляемся по старинным улицам Старого города»
Сегодня в 08:00
24 дек в 14:00
€123 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
«Но нас сегодня интересует прежде всего Рижский Модерн, и потому наша прогулка продолжится по парку Кронвальда в сторону улицы Альберта, где почти каждый дом завораживает красотой и заслуживает отдельного рассказа»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:30
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге
Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Начало: Ģertrūdes baznīca
«Начнём с улицы Миера, жители которой провозгласили её отдельной республикой»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€65 за всё до 2 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
«А еще — улицы, которые особенно часто снимают в кино»
12 дек в 08:00
13 дек в 14:00
€72
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
«Из лабиринта улиц мы попадем на площадь Ливов, где собрались самые необычный памятники Риги: памятник первому жителю, памятник исчезнувшей реке и памятник двум непримиримым спорщикам»
Сегодня в 09:00
24 дек в 14:00
€70 за всё до 10 чел.
- ЕЕкатерина1 декабря 2025Было очень здорово! Большое спасибо за профессионализм 🙏🏻
- ДДарья14 октября 2025Потрясающая экскурсия! Гид большая профессионал и чувствуется как она любит свой город. Очень познавательная и душевная прогулка получилась. Спасибо!
- ММаргарита20 сентября 2025Получила огромное удовольствие в компании с Татьяной. Культурный, образованный и знающий экскурсовод. Огромный диапазон знаний. Очень интересно. Благодаря Татьяне Рига стала родной и привлекательной. Рекомендую туристам гида Татьяну.
- ССветлана9 сентября 2025Спасибо Александре за интересную экскурсию! Я погуляла по узким улочкам Старого города, услышала городские легенды. Узнала места, которые видела в кинофильмах. Было здорово! Рига раскрылась как удивительный город.
- ЕЕлизавета7 сентября 2025Для меня это было не первое свидание с Ригой, но, тем не менее, экскурсия была очень познавательной и насыщенной, узнала
- ЕЕкатерина31 августа 2025Экскурсия с Александрой прошла на одном дыхании. Было много интересной информации, легенды, шутки. Была компания из 10 человек, все остались довольны. Спасибо Александре за потрясающий опыт и такое интересное «свидание» с Ригой.
- ССемен29 августа 2025Александра - образцовый гид! Эрудированный, доброжелательный, отзывчивый, невероятно деликатный! Прогулка с ней - это не «знакомство с Ригой», а щедрая передача тебе толики любви к этому замечательному городу!
- ННаталья4 августа 2025Татьяна - это симбиоз обширных знаний, профессионализма, увлеченности своей работой и личного обаяния! Многократное спасибо за интересную экскурсию 30 июля 2025.
- FFlora3 августа 2025Спасибо большое Инге за очень насыщенную и интересную экскурсию. Мы очень много узнали и увидели. Инга потрясающе увлекательно рассказывает о Риге и влюбляет в этот замечательный город. С большим удовольствием вернемся! Очень рекомендую!
- ЖЖеня2 августа 2025Александра - замечательный гид! Было интересно, познавательно и живо. С ней мы узнали много нового, окунулись в волшебную атмосферу города и почувствовали его. Спасибо!
- ССофия29 июля 2025Я замечательно провела время с Татьяной. Во первых воспользовалась ее рекомендацией и посетила органный концерт в Домском соборе. Во вторых
- ЛЛариса19 июля 2025Экскурсия была интересна всем членам нашей семьи(со мной были мальчики 14 лет). Инга прекрасный рассказчик. Много увидели красоты. 3,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать новое и посмотреть красивые места.
- IIgor19 июля 2025Нам экскурсия показалась слишком короткой. Например, хотелось бы включить посещение Домского собора.
- ССергей16 июля 2025мы провели великолепный день знакомства С Ригой, Инга очаровательный человек, прекрасный и увлекательный рассказчик,потрясающее впечатление оставила часть экскурсии посвященная архитектурному
- EElena14 июля 2025Татьяна-отличный рассказчик, эрудированный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Двухчасовая экскурсия плавно и незаметно превратилась в трехчасовую.
Хочу выразить искреннюю
- AAgness9 июля 2025Были на экскурсии с Викторией. Искали экскурсию по «интересной Риге», вспомнить места молодости 🙃 Виктория сделала экскурсию под нас, по
- ИИлона6 июля 2025Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант, чтобы посмотреть и рижский
- AAndrey26 июня 2025Спасибо Александре за экскурсию. Мы в сжатые сроки многое узнали о столице.
- ДДмитрий21 июня 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Информация воспринимается легко. Гид Александра знает и любит свой город, очень интересно рассказывает и поэтому 4 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
- ДДарья21 июня 2025Отличная экскурсия, прошла на одном дыхании. Придя домой захотелось освежить в памяти исторические данные про историю Латвии в целом) для детей- подростков, отличная альтернатива усвоение школьного материала по этой теме тогда получается😀
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Риги. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод