Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Риги

Найдено 5 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Риге на русском языке, цены от €65, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Пешая
4 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: интересные места
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
«Сначала мы прогуляемся по старинным улицам Старого города»
Сегодня в 08:00
24 дек в 14:00
€123 за всё до 10 чел.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Пешая
3.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
«Но нас сегодня интересует прежде всего Рижский Модерн, и потому наша прогулка продолжится по парку Кронвальда в сторону улицы Альберта, где почти каждый дом завораживает красотой и заслуживает отдельного рассказа»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:30
€135 за всё до 4 чел.
Другая Рига. Республика улицы Миера
Пешая
1.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неповторимое путешествие по Республике улицы Миера в Риге
Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Начало: Ģertrūdes baznīca
«Начнём с улицы Миера, жители которой провозгласили её отдельной республикой»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€65 за всё до 2 чел.
Старая Рига - история и современность
Пешая
2.5 часа
-
4%
110 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
«А еще — улицы, которые особенно часто снимают в кино»
12 дек в 08:00
13 дек в 14:00
€72€75 за всё до 3 чел.
Первое свидание с Ригой
Пешая
2 часа
180 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
«Из лабиринта улиц мы попадем на площадь Ливов, где собрались самые необычный памятники Риги: памятник первому жителю, памятник исчезнувшей реке и памятник двум непримиримым спорщикам»
Сегодня в 09:00
24 дек в 14:00
€70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Было очень здорово! Большое спасибо за профессионализм 🙏🏻
  • Д
    Дарья
    14 октября 2025
    Первое свидание с Ригой
    Потрясающая экскурсия! Гид большая профессионал и чувствуется как она любит свой город. Очень познавательная и душевная прогулка получилась. Спасибо!
  • М
    Маргарита
    20 сентября 2025
    Старая Рига - история и современность
    Получила огромное удовольствие в компании с Татьяной. Культурный, образованный и знающий экскурсовод. Огромный диапазон знаний. Очень интересно. Благодаря Татьяне Рига стала родной и привлекательной. Рекомендую туристам гида Татьяну.
  • С
    Светлана
    9 сентября 2025
    Первое свидание с Ригой
    Спасибо Александре за интересную экскурсию! Я погуляла по узким улочкам Старого города, услышала городские легенды. Узнала места, которые видела в кинофильмах. Было здорово! Рига раскрылась как удивительный город.
  • Е
    Елизавета
    7 сентября 2025
    Первое свидание с Ригой
    Для меня это было не первое свидание с Ригой, но, тем не менее, экскурсия была очень познавательной и насыщенной, узнала
    читать дальше

    для себя много нового. Александра отличный гид, знающий и любящий свой город. 2-часовая прогулка прошла на одном дыхании, благодаря интересным рассказам и хорошо выстроенному маршруту. Однозначно рекомендую гостям Латвии!

  • Е
    Екатерина
    31 августа 2025
    Первое свидание с Ригой
    Экскурсия с Александрой прошла на одном дыхании. Было много интересной информации, легенды, шутки. Была компания из 10 человек, все остались довольны. Спасибо Александре за потрясающий опыт и такое интересное «свидание» с Ригой.
  • С
    Семен
    29 августа 2025
    Первое свидание с Ригой
    Александра - образцовый гид! Эрудированный, доброжелательный, отзывчивый, невероятно деликатный! Прогулка с ней - это не «знакомство с Ригой», а щедрая передача тебе толики любви к этому замечательному городу!
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Старая Рига - история и современность
    Татьяна - это симбиоз обширных знаний, профессионализма, увлеченности своей работой и личного обаяния! Многократное спасибо за интересную экскурсию 30 июля 2025.
  • F
    Flora
    3 августа 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Спасибо большое Инге за очень насыщенную и интересную экскурсию. Мы очень много узнали и увидели. Инга потрясающе увлекательно рассказывает о Риге и влюбляет в этот замечательный город. С большим удовольствием вернемся! Очень рекомендую!
  • Ж
    Женя
    2 августа 2025
    Первое свидание с Ригой
    Александра - замечательный гид! Было интересно, познавательно и живо. С ней мы узнали много нового, окунулись в волшебную атмосферу города и почувствовали его. Спасибо!
  • С
    София
    29 июля 2025
    Старая Рига - история и современность
    Я замечательно провела время с Татьяной. Во первых воспользовалась ее рекомендацией и посетила органный концерт в Домском соборе. Во вторых
    читать дальше

    получила много полезной занимательной информации, которую можно назвать: «О Риге с любовью!».
    Первое впечатление о городе оно самое важное и Татьяна сумела сделать для меня незнакомый город интересным, уютным, в который хочется возвращаться.

  • Л
    Лариса
    19 июля 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Экскурсия была интересна всем членам нашей семьи(со мной были мальчики 14 лет). Инга прекрасный рассказчик. Много увидели красоты. 3,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать новое и посмотреть красивые места.
  • I
    Igor
    19 июля 2025
    Первое свидание с Ригой
    Нам экскурсия показалась слишком короткой. Например, хотелось бы включить посещение Домского собора.
  • С
    Сергей
    16 июля 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    мы провели великолепный день знакомства С Ригой, Инга очаровательный человек, прекрасный и увлекательный рассказчик,потрясающее впечатление оставила часть экскурсии посвященная архитектурному
    читать дальше

    рижскому модерну, да и все остальное было на высоте.
    кроме того Инга прекрасный собеседник и очень эрудированный
    человек. Нам было очень легко и приятно с ней. ❤️

  • E
    Elena
    14 июля 2025
    Старая Рига - история и современность
    Татьяна-отличный рассказчик, эрудированный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Двухчасовая экскурсия плавно и незаметно превратилась в трехчасовую.

    Хочу выразить искреннюю
    читать дальше

    благодарность Татьяне за эту замечательную экскурсию по старой Риге! Татьяна — настоящий профессионал своего дела: её рассказ был увлекательным, информативным и наполненным любовью к городу.

    Она умело сочетала исторические факты с интересными легендами.

    Благодаря ей старая Рига ожила перед нами — мы не просто посмотрели на красивые здания, а почувствовали дух времени и узнали много интересных историй, скрытых за фасадами улиц.

    Рекомендую экскурсии с Татьяной всем, кто хочет увидеть Ригу не только глазами туриста, но и глазами знатока и любителя этого удивительного города. Большое спасибо!

  • A
    Agness
    9 июля 2025
    Другая Рига. Республика улицы Миера
    Были на экскурсии с Викторией. Искали экскурсию по «интересной Риге», вспомнить места молодости 🙃 Виктория сделала экскурсию под нас, по
    читать дальше

    нашим просьбам. Я и мама остались в восторге! Очень рекомендую! Можно рассказать Виктории о своих пожеланиях и она делает для вас личную подходящую экскурсию!! Маршрут и знания -все было отлично и интересно.

  • И
    Илона
    6 июля 2025
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант, чтобы посмотреть и рижский
    читать дальше

    модерн, и старый город, и всем рекомендую именно его выбирать. Это просто потрясающая экскурсия! Очень интересно, подробно, легко. Мы в Риге были всего сутки, и благодаря Александре столько всего увидели и узнали, что никогда в жизни не посмотрели и не узнали бы сами. При том, что моя подруга была в Риге уже очень много раз до этого, но тоже осталась в восторге. Всё-таки самостоятельно так глубоко не погрузишься. Мы услышали столько интересных фактов, историй, легенд. Александра, огромное спасибо!

  • A
    Andrey
    26 июня 2025
    Первое свидание с Ригой
    Спасибо Александре за экскурсию. Мы в сжатые сроки многое узнали о столице.
  • Д
    Дмитрий
    21 июня 2025
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Информация воспринимается легко. Гид Александра знает и любит свой город, очень интересно рассказывает и поэтому 4 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
  • Д
    Дарья
    21 июня 2025
    Первое свидание с Ригой
    Отличная экскурсия, прошла на одном дыхании. Придя домой захотелось освежить в памяти исторические данные про историю Латвии в целом) для детей- подростков, отличная альтернатива усвоение школьного материала по этой теме тогда получается😀

