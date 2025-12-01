читать дальше

модерн, и старый город, и всем рекомендую именно его выбирать. Это просто потрясающая экскурсия! Очень интересно, подробно, легко. Мы в Риге были всего сутки, и благодаря Александре столько всего увидели и узнали, что никогда в жизни не посмотрели и не узнали бы сами. При том, что моя подруга была в Риге уже очень много раз до этого, но тоже осталась в восторге. Всё-таки самостоятельно так глубоко не погрузишься. Мы услышали столько интересных фактов, историй, легенд. Александра, огромное спасибо!