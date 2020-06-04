33 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Другая Рига. Республика улицы Миера

Сбежать за пределы Старого города и проникнуться самым креативным и доброжелательным районом столицы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 40 за экскурсию

У этой экскурсии33 отзыва
4.91
Viktorija
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Viktorija – Гид в Риге
Можно было бы начать знакомство с моим любимым городом со Старой Риги или Домского собора, или с улицы Альберта и югендстиля.

Но я выбрала для вас другое.

Мы начнём с неординарного места — улицы Миера (в переводе с латышского — «мирная», «спокойная»), беспокойные жители которой, люди молодые, активные и креативные, готовые к акциям, демонстрациям и прочим революциям духа, провозгласили её творческой Республикой.

Я выбрала этот район для первого знакомства с Ригой, потому что сама идея провозглашения Республики на отдельно взятой улице, согласитесь, заслуживает внимания.

«Зеленый» образ жизни, стрит-арт, молодые, креативные и очень доброжелательные хозяева кафе, магазинов и мастерских — такая Рига вам точно понравится!
Другая Рига. Республика улицы Миера
Другая Рига. Республика улицы Миера

Что вас ожидает

Я покажу вам все самое креативное в Республике, расскажу концепции места в целом и каждого местечка в частности и переведу с латышского (молодые, они не все говорят по-русски).

История Республики начинается с последнего кризиса, 3-4 года назад. Тогда с улицы ушли шикарные магазины, дорогие салоны и на их месте постепенно стали появляться творческие мастерские художников, дизайнерские лавочки и концептуальные кафешки. Именно их я вам и буду показывать.

  • Но на прогулку по необычной улице, мы, конечно, отправимся не с её географического начала. Для меня она начинается с запаха шоколада, который разносится с лучшей шоколадной фабрики Латвии, с шума трамвайчика, везущего расслабленную публику в зоопарк, с серой брусчатки, так нехарактерной для современных городов, и, пусть будет, — с роддома, от которого мы и пустимся в наше небольшое путешествие.
  • Прямо напротив него — симпатичный салон, куда мы сразу же заглянем. Под одной крышей здесь размещаются модистки швейной мастерской и энтузиасты эко и этно дизайна и ресайклинга. Их девиз — продаем то, что нравится самим. Помимо прочего у них можно купить эко-одежду для занятий йогой.
  • Дальше нас ждёт мастерская «Бутельон». Все объекты художники плющат и колбасят из обычной стеклотары. Получаются фужеры, вазы, подсвечники и даже часы. Очень!
  • На углу студия керамики Иевы Грасе, которая сама не скучает и детям скучать не дает — обучает их своему ремеслу. Понаблюдаем за ними, а затем здесь же, во дворике, пообщаемся с мастером по стеклу Мартой Чибиете. Стекло и керамика — сильные стороны латышских дизайнеров, так что лучшие сувениры, стильные и лёгкие, созданные настоящими художниками, можно купить именно здесь. Я переведу на латышский все ваши вопросы и пожелания.
  • Потом мы отправимся в винтажные салоны, где продаются уникальные вещи прошлого века. Настоящее счастье для любителей дизайна 50-70-х годов. В пункте проката одежды «Пиджак и платье» — устроим фотосессию в стиле ретро.
  • Ну и, конечно, никак нельзя обойти стороной фабрику Лайма — самую шоколадную из шоколадных. Именно её запах витает над улицей и вызывает чувство полного удовлетворения. Мы побываем на самой фабрике и при желании посетим музей шоколада, а в местной лавочке накупим всяких вкусностей.
  • В конце нашей прогулки мы выпьем кофе или чай в одном из многочисленных кафе, и я расскажу вам об особенностях латышской кухни и порекомендую, где в Риге можно вкусно поесть и увлекательно провести время.

Эта экскурсия — возможно узнать Ригу по запахам, вкусам и звукам. По музыке, архитектуре и кухне. А людей Риги — по их творчеству. После прогулки по улице Миера вы поймете, что столица Латвии — очень творческий и красочный город с открытыми, доброжелательными людьми.

Организационные детали

Дополнительные расходы: чай-кофе — 3-5 евро; завтрак, обед или ужин (по желанию) — 5-20 евро, сувениры — 5-50 евро.

Другая Рига. Республика улицы Миера
Другая Рига. Республика улицы Миера
Другая Рига. Республика улицы Миера
Другая Рига. Республика улицы Миера
Другая Рига. Республика улицы Миера
Другая Рига. Республика улицы Миера
Другая Рига. Республика улицы Миера
Другая Рига. Республика улицы Миера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Viktorija
Viktorija
Я дизайнер, обожающий путешествия, разную еду и общение с близкими по духу людьми. Специализируюсь на том, что знаю досконально: моде и еде. Мода — специальность, еда — хобби, местами переходящее в специальность (хожу на кулинарные и винные курсы, семинары и прочие образовательные мероприятия, лично общаюсь со многими шефами в Риге). Каждая моя экскурсия, как джазовая импровизация, зависит от зрителя и моего настроения. Двух одинаковых еще не было. Знакомлю не только с архитектурой и историей, но с людьми, которые в этой истории живут. Похожих предложений стараюсь избегать. Хочу, чтобы мои темы были уникальными.
Напишите мне

33 отзыва оставили туристы

4 июня 2020
Узнали много нового и интересного! Отлично!
15 августа 2019
Мы прошлись по таким местечкам, в которые сами бы точно не попали. Увидели, что Рига - очень большая и разнообразная. Она не ограничивается старым городом. Захотелось продолжить знакомство с Ригой вместе с Викторией.
24 июля 2019
Отличная экскурсия и экскурсовод Виктория. Если бы не она, так бы и не увидела настоящей Риги. Она не только экскурсию проводит она ещё и вкусные места советует и развлечения на оставшиеся дни и вообще она мировая!!!! Я бы повторила!!!
17 июля 2019
Замечательная экскурсия, которая влюбила нас в Ригу. Если посетить её в начале поездки, то сразу узнаете о самых вкусных местах и интересных магазинах. Чувствуется, что Виктория любит свой город и изучает все его новые уголки. Очень рекомендую.
27 мая 2019
Все прошло отлично! Возможно, мы просто совпали с гидом на 100%, но я запомнила эту прогулку, как одно прекрасное мгновение!)))
12 марта 2019
Умопомрочительный гид! Даже не ходите с другими, после нее уже никто не понравится))) Моя мама кторой 65, мой ребенок которому 6 и я сама которой 33 абсолютно довольны! Если приедем еще раз, обязательно снова будем гулять по городу и за городом с Викторией. Очень много всего интересного нам удалось увидеть за один день, и очень много всего вкусного попробовать))) Спасибо огромное Виктории, и до новых встреч.
25 сентября 2018
Очень понравилась сама идея "творческой" экскурсии, а вот воплощение слегка неоднозначно. Из плюсов - приятный гид и отличный совет касательно ресторанов с национальной кухней. Спасибо! Из минусов - несоответствие ожиданиям, поскольку экскурсия представлялась более "прикладной" - с дегустацией, мастер-классами, знакомством с реальными творческими единицами, на деле же это была лёгкая, но исключительно ОБЗОРНАЯ прогулка для хорошей погоды. Может, я невнимательно прочла описание экскурсии на сайте, вот только мы не заходили ни в одно из перечисленных в описании мест, не дегустировали кофе/сыр/вина/пиво, не устраивали фотосессию в стиле ретро, на керамику посмотрели сквозь оконное стекло, мимо шоколадной фабрики пронеслись на крейсерской скорости, не покупали ни вкусностей, ни сувениров. На мой взгляд, 2. 5 часа вполне позволяют не только пройти всю улицу Миера вдоль и поперёк, но и зайти на 1-2 дегустации с коротким экскурсом и вылепить шоколадные кренделя на мастер-классе, пожертвовав информацией о рижском балете и югендстиле. С точки зрения непритязательной "обзорки" подойдёт тем, кому надоели легенды, факты и цифры, с точки зрения нестандартного экскурсионного формата - лучше сразу выяснить, что будет, а чего не будет на вашей прогулке.
7 сентября 2018
Месяц назад мы провели полдня с Викторией на экскурсии " Другая Рига. Республика улицы Миера". Виктория встретила нас в отеле, что уже было приятной неожиданностью. Интереснейшая прогулка, в нашем темпе, с уникальными подробностями по архитектуре, встречающейся по пути к месту экскурсии. Интересные факты истории города и народа, прекрасные посиделки в кафе за чашечкой вкуснейшего кофе, теплый контакт, разносторонние беседы на любые темы и уникальная информация по теме экскурсии! Очень приятное осталось впечатление об эрудированном, чутком и воспитанном человеке, который через свои знания и любовь к городу, за короткое время, смогла вызвать у нас и привить интерес к городу, показав его с оригинальной стороны! Оценили помощь Виктории в ориентации по городу. Виктория нам подсказала лучшие парковки, исходя из наших планов, не охваченных экскурсией, дала рекомендации по кухне и проводила до кафе, где мы наслаждались латышской кухней и бюджетно пообедали. Мы рады знакомству с Викторией! Замечательный знаток города и чуткий, интересный человек, спасибо, Виктория!
Anna
5 августа 2018
После экскурсии Рига стала почти родной. Мы приехали на 3 дня, а кажется, что провели там пару недель. Виктория рассказала о том, что мы сами бы вряд ли узнали: где любят отдыхать сами рижане, где едят, как развлекаются. Особенно интересно слушать о мелочах: хозяйке магазина, реставрирующей и продающей светильники советских времен, маленьком семейном ресторанчике, куда вина привозит зять-итальянец. Такие подробности делают город уютным, своим. Виктория — отличный гид и рассказчик, знает и любит Ригу. Спасибо за интересную прогулку!
9 апреля 2018
Экскурсия построена в формате прогулки и для хорошей погоды - большой плюс :) Есть возможность взглянуть на Ригу с новой стороны, пройтись по тем ее улочкам, на которые сами вы никогда не попадете либо не обратите внимания на интереснейшие детали. Нам с мужем очень понравилось. Помимо увлекательной экскурсии получили еще множество советов. куда сходить, что посмотреть и где купить тот самый великолепный козий сыр (спасибо, мы его купили :))). Еще раз благодарим за чудесно проведенное время!
Ещё 23 отзыва

Viktorija проводит ещё 3 экскурсии

Вкусные прогулки по РигеВкусные прогулки по РигеВкусные прогулки по Риге
От 53 за экскурсию
2.5 часа
143 отзыва
Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям
Я люблю Ригу. Давно и взаимно. Люблю бродить по улочкам Старой Риги. Стоять на улице Альберта в окружении югендстиля. Лежать на пляже в Юрмале. Но больше всего мне нравится сидеть в какой-нибудь уютной кафешке с чашкой кофе и невероятным пирожным (морковным, малиновым, сырным или ореховым) и разглядывать окружающую меня жизнь. Поскольку Рига — маленький город, или большая деревня, мимо проходят знаменитые артисты кино, поп-певцы и премьер-министры. Каждый со своими историями. Так и мы с вами будем сидеть у огромных окон и беседовать на различные темы, вдохновляясь влиянием истории и географии Латвии на ее кухню. Моя прогулка даст главное — вкус Риги, во всех отношениях. А Рига — очень-очень «вкусный» город.
Неспокойная прогулка по Московскому форштадтуНеспокойная прогулка по Московскому форштадтуНеспокойная прогулка по Московскому форштадту
От 40 за экскурсию
1.5 часа
6 отзывов
Исторический район проживания русских, цыган и евреев — для тех, кто устал от гламурной Риги
Достали «шикарные» виды Старой Риги и гламурный югенд улицы Алберта? Бутики дизайнеров и рестораны авторской кухни? А вот, кому горяченького? На этой прогулке вас ждет знакомство с Московским форштадтом — историческим местом проживания русских, цыганских и еврейских рижан. Я обожаю этот район за его колоритность и за то, что сама каждый раз открываю здесь что-то новое. Например, совершенно необыкновенную икону или блинную, открытую практически детьми — студентами технического университета, или магазин, торгующий советскими сувенирами.
ПаРижский шик, или Мода по-рижскиПаРижский шик, или Мода по-рижскиПаРижский шик, или Мода по-рижски
От 65 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Все жанры и лучшие представители латвийской моды на прогулке с профессиональным дизайнером
Рига — город мастеров. С давних времен Латвия гордится своими ремесленниками: ткачами, кузнецами, стеклодувами. Море и местный янтарь, лес и дерево, поле и лен — источник вдохновения для творчества современных дизайнеров. Я расскажу вам про состояние дел в латвийской моде и покажу самые необычные шоурилы местных дизайнеров. Помогу разглядеть все жанры и стили латвийского модного авангарда. А если вы обожаете уникальные вещи, сделанные вручную, — покажу вам, где их искать.

Необычные маршруты по Риге

Рига с необычного ракурса — групповая прогулкаРига с необычного ракурса — групповая прогулкаРига с необычного ракурса — групповая прогулка
10 за человека
1 час
28 отзывов
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
Межапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателейМежапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателейМежапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателей
20 за экскурсию
1.5 часа
5 отзывов
Прогулка по самому зеленому району Риги
Когда Старый город и центр уже освоены, приятным продолжением вашего путешествия может стать прогулка по одному из самых зеленых и престижных районов Риги — Межапарку. Расположенный на берегу Кишозера, Царский лес интересен не только прекрасной природой, но и богатой историей. На экскурсии мы поговорим об усадьбах и домах латышских крестьян, об одном из первых в Российской империи городов-садов и небольшой дачной колонии, образованной людьми, сбежавшими от городского шума.
Рига — кинозвезда. Самые яркие эпизодыРига — кинозвезда. Самые яркие эпизодыРига — кинозвезда. Самые яркие эпизоды
скидка10%
€65
59 за экскурсию
2 часа
30 отзывов
Путешествие в пространстве и времени на прогулке по местам съемок знаменитых фильмов и сказок
Вы прогуляетесь по улочкам Старой Риги и проникнетесь атмосферой этого чудесного места, ставшего в свое время съемочной площадкой для фильмов-сказок, детективов, исторических саг и мелодрам. Мы будем путешествовать в пространстве и времени, с легкостью переноситься с одного государства в другое, сделав всего несколько шагов!
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближеБульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближеБульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
20 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка по паркам и аллеям новой Риги
История новой Риги не менее увлекательна, чем средневековое наследие Старого города. Столица Латвии стала одним из первых городов в Европе, где разработали проект бульварного кольца, который соединял центральный район с предместьями. Аллеи застраивались гостиницами и ресторанами, в особняках селились дворяне и творческая интеллигенция. Здесь жили музы русских писателей, именитые архитекторы и режиссеры, а некоторые постройки нередко задействовались в кинематографе. На экскурсии вы откроете ту сторону Риги, которая обычно остается в тени туристического внимания, хотя несомненно его заслуживает.
Еврейская Рига — семейные историиЕврейская Рига — семейные историиЕврейская Рига — семейные истории
От 100 за экскурсию
4 часа
Узнать о еврейская общине Риги, увидеть синагогу, еврейскую школу и гетто
В начале ХХ века в Риге было построено несколько зданий по проекту известного архитектора Михаила Эйзенштейна. Но кроме него в Риге родились и жили многие выдающиеся люди еврейского происхождения — кинематографист Сергей Эйзенштейн, философ и политик Йешаяху Лейбович, Исайя Берлин, чемпион мира по шахматам Михаил Таль, фотограф Филипп Халсман. Авто-пешеходная экскурсия познакомит вас с судьбами рижских евреев и трагическими событиями времен войны.
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
185 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Посетить места съёмок знаменитого телефильма и сфотографироваться в образе его героев
На улицах Риги, прямо в центре старого города снимали эпизоды советского телефильма про всеми любимого сыщика. Поэтому Бейкер-стрит, где жили Холмс и Ватсон, находится именно здесь, как и многие другие места «викторианского Лондона», узнаваемые по кадрам киноленты. Вы примерите на себя образы современников легендарного детектива или даже самого Шерлока, погуляете в самом сердце Риги, а я смогу запечатлеть вас на камеру.

Выбирайте и другие экскурсии в Риге

ГастрономическиеКрыши и панорамыОбзорныеИстория и архитектураМежапаркФотосессииМосковский форштадтВечерниеГрупповыеВ другой городБауский замокНеобычные маршрутыПешкомОстров КипсалаМузеи и искусствоБалтикаВидземская ШвейцарияДомской СоборНа автомобилеВсеСтарая РигаЗамок ВенденИндивидуальныеЗа городомСо скидкойЮрмалаТрансферыРундальский дворецТурайдаНа автобусеЗамки ДаугавыВодныеНа кораблике
От40 за экскурсию
Заказать экскурсию