33 отзыва оставили туристы

Я покажу вам все самое креативное в Республике, расскажу концепции места в целом и каждого местечка в частности и переведу с латышского (молодые, они не все говорят по-русски).
История Республики начинается с последнего кризиса, 3-4 года назад. Тогда с улицы ушли шикарные магазины, дорогие салоны и на их месте постепенно стали появляться творческие мастерские художников, дизайнерские лавочки и концептуальные кафешки. Именно их я вам и буду показывать.
Эта экскурсия — возможно узнать Ригу по запахам, вкусам и звукам. По музыке, архитектуре и кухне. А людей Риги — по их творчеству. После прогулки по улице Миера вы поймете, что столица Латвии — очень творческий и красочный город с открытыми, доброжелательными людьми.
Дополнительные расходы: чай-кофе — 3-5 евро; завтрак, обед или ужин (по желанию) — 5-20 евро, сувениры — 5-50 евро.