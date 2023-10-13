33 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии по улице Миера - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками, посетить мастерские и кафе, а также поучаствовать в уличных мероприятиях.

Выбор экскурсии по Республике улицы Миера - это возможность увидеть Ригу под совершенно другим углом.Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в мир, где творчество и искусство встречаются на каждом шагу.Вас

ждут уникальные мастерские, винтажные салоны и личные истории художников, которые делают этот район по-настоящему особенным. Эта экскурсия не просто познакомит вас с культурой и искусством Риги, но и позволит по-новому взглянуть на возможности городского пространства

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

История любого творческого квартала начинается с определённого события, продолжается и трансформируется по разным обстоятельствам. Поговорим об этом во время прогулки.

• Начнём с перекрёстка главной магистрали Риги со старейшим рынком, возрождённым год назад энтузиастами и фермерами.

• Обязательно зайдём в концептуальный винтажный магазин. В воскресенье сможем посетить целый винтажный базарчик.

• Попробуем чай/кофе в популярных хипстерских кафе.

• Познакомимся с настоящим модным дизайнером и накупим сувениров в лавочке молодых белошвеек.

• Если повезёт, посмотрим, как создаётся знаменитая латышская керамика прямо в мастерской.

• Увидим лучшие граффити в городе. Я думаю, что это настоящее городское богатство.

• Ну и стрит-фуд — наше всё. С хорошим крафтовым пивом или камбучей.

После этой прогулки, вы поймёте, что столица Латвии — очень творческий и красочный город с открытыми, доброжелательными людьми.

Организационные детали

Дополнительные расходы: чай-кофе — 3-5 евро; завтрак, обед или ужин (по желанию) — 5-20 евро, сувениры — 5-50 евро.