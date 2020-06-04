33 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Я покажу вам все самое креативное в Республике, расскажу концепции места в целом и каждого местечка в частности и переведу с латышского (молодые, они не все говорят по-русски).

История Республики начинается с последнего кризиса, 3-4 года назад. Тогда с улицы ушли шикарные магазины, дорогие салоны и на их месте постепенно стали появляться творческие мастерские художников, дизайнерские лавочки и концептуальные кафешки. Именно их я вам и буду показывать.

Но на прогулку по необычной улице, мы, конечно, отправимся не с её географического начала. Для меня она начинается с запаха шоколада, который разносится с лучшей шоколадной фабрики Латвии, с шума трамвайчика, везущего расслабленную публику в зоопарк, с серой брусчатки, так нехарактерной для современных городов, и, пусть будет, — с роддома, от которого мы и пустимся в наше небольшое путешествие.

Прямо напротив него — симпатичный салон, куда мы сразу же заглянем. Под одной крышей здесь размещаются модистки швейной мастерской и энтузиасты эко и этно дизайна и ресайклинга. Их девиз — продаем то, что нравится самим. Помимо прочего у них можно купить эко-одежду для занятий йогой.

Дальше нас ждёт мастерская «Бутельон». Все объекты художники плющат и колбасят из обычной стеклотары. Получаются фужеры, вазы, подсвечники и даже часы. Очень!

На углу студия керамики Иевы Грасе, которая сама не скучает и детям скучать не дает — обучает их своему ремеслу. Понаблюдаем за ними, а затем здесь же, во дворике, пообщаемся с мастером по стеклу Мартой Чибиете. Стекло и керамика — сильные стороны латышских дизайнеров, так что лучшие сувениры, стильные и лёгкие, созданные настоящими художниками, можно купить именно здесь. Я переведу на латышский все ваши вопросы и пожелания.

Потом мы отправимся в винтажные салоны, где продаются уникальные вещи прошлого века. Настоящее счастье для любителей дизайна 50-70-х годов. В пункте проката одежды «Пиджак и платье» — устроим фотосессию в стиле ретро.

Ну и, конечно, никак нельзя обойти стороной фабрику Лайма — самую шоколадную из шоколадных. Именно её запах витает над улицей и вызывает чувство полного удовлетворения. Мы побываем на самой фабрике и при желании посетим музей шоколада, а в местной лавочке накупим всяких вкусностей.

В конце нашей прогулки мы выпьем кофе или чай в одном из многочисленных кафе, и я расскажу вам об особенностях латышской кухни и порекомендую, где в Риге можно вкусно поесть и увлекательно провести время.

Эта экскурсия — возможно узнать Ригу по запахам, вкусам и звукам. По музыке, архитектуре и кухне. А людей Риги — по их творчеству. После прогулки по улице Миера вы поймете, что столица Латвии — очень творческий и красочный город с открытыми, доброжелательными людьми.