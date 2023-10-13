33 отзыва оставили туристы

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Другая Рига. Республика улицы Миера

Погрузитесь в мир креатива и искусства с экскурсией по Республике улицы Миера. Узнайте Ригу с неожиданной стороны
Выбор экскурсии по Республике улицы Миера - это возможность увидеть Ригу под совершенно другим углом.

Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в мир, где творчество и искусство встречаются на каждом шагу.

Вас
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ждут уникальные мастерские, винтажные салоны и личные истории художников, которые делают этот район по-настоящему особенным.

Эта экскурсия не просто познакомит вас с культурой и искусством Риги, но и позволит по-новому взглянуть на возможности городского пространства

4.9
35 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный район с креативной атмосферой
  • 🎨 Мастерские художников и дизайнеров
  • 🍫 Визит на шоколадную фабрику Лайма
  • 📸 Фотосессия в ретро-стиле
  • ☕ Кофе или чай в уютных кафе
  • 🛍️ Покупка уникальных сувениров

Лучшее время для посещения

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май
июн
июл
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сен
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Лучшие месяцы для экскурсии по улице Миера - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками, посетить мастерские и кафе, а также поучаствовать в уличных мероприятиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Другая Рига. Республика улицы Миера
Другая Рига. Республика улицы Миера
Другая Рига. Республика улицы Миера

Что можно увидеть

  • Улица Миера
  • Шоколадная фабрика Лайма
  • Мастерская «Бутельон»
  • Студия керамики Иевы Грасе
  • Винтажные салоны

Описание экскурсии

История любого творческого квартала начинается с определённого события, продолжается и трансформируется по разным обстоятельствам. Поговорим об этом во время прогулки.

• Начнём с перекрёстка главной магистрали Риги со старейшим рынком, возрождённым год назад энтузиастами и фермерами.
• Обязательно зайдём в концептуальный винтажный магазин. В воскресенье сможем посетить целый винтажный базарчик.
• Попробуем чай/кофе в популярных хипстерских кафе.
• Познакомимся с настоящим модным дизайнером и накупим сувениров в лавочке молодых белошвеек.
• Если повезёт, посмотрим, как создаётся знаменитая латышская керамика прямо в мастерской.
• Увидим лучшие граффити в городе. Я думаю, что это настоящее городское богатство.
• Ну и стрит-фуд — наше всё. С хорошим крафтовым пивом или камбучей.

После этой прогулки, вы поймёте, что столица Латвии — очень творческий и красочный город с открытыми, доброжелательными людьми.

Организационные детали

Дополнительные расходы: чай-кофе — 3-5 евро; завтрак, обед или ужин (по желанию) — 5-20 евро, сувениры — 5-50 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ģertrūdes baznīca
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика
Вика — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1424 туристов
Я дизайнер, обожающий путешествия, разную еду и общение с близкими по духу людьми. Специализируюсь на том, что знаю досконально: моде и еде. Мода — специальность, еда — хобби, местами переходящее
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в специальность (хожу на кулинарные и винные курсы, семинары и прочие образовательные мероприятия, лично общаюсь со многими шефами в Риге). Каждая моя экскурсия, как джазовая импровизация, зависит от зрителя и моего настроения. Двух одинаковых еще не было. Знакомлю не только с архитектурой и историей, но с людьми, которые в этой истории живут. Похожих предложений стараюсь избегать. Хочу, чтобы мои темы были уникальными.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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Ирина
Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера, как отдельный вид искусства 🩷 мне очень понравилась прогулка! Рекомендую всем
Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера,
Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера,
Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера,
Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера,
Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера,
Виктория, спасибо за красоту 😍🤗 очень душевная экскурсия))) как будто встретилась со старой знакомой)) улица Миера,
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В
Месяц назад мы провели полдня с Викторией на экскурсии" Другая Рига. Республика улицы Миера". Виктория встретила нас в отеле, что уже было приятной неожиданностью. Интереснейшая прогулка, в нашем темпе, с
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уникальными подробностями по архитектуре, встречающейся по пути к месту экскурсии. Интересные факты истории города и народа, прекрасные посиделки в кафе за чашечкой вкуснейшего кофе, теплый контакт, разносторонние беседы на любые темы и уникальная информация по теме экскурсии! Очень приятное осталось впечатление об эрудированном, чутком и воспитанном человеке, который через свои знания и любовь к городу, за короткое время, смогла вызвать у нас и привить интерес к городу, показав его с оригинальной стороны! Оценили помощь Виктории в ориентации по городу. Виктория нам подсказала лучшие парковки, исходя из наших планов, не охваченных экскурсией, дала рекомендации по кухне и проводила до кафе, где мы наслаждались латышской кухней и бюджетно пообедали. Мы рады знакомству с Викторией! Замечательный знаток города и чуткий, интересный человек, спасибо, Виктория!

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в
Эх, Рига, Рига! Подвела погода. Но Виктория, большая молодец, предложила перенести экскурсию, и даже составила план самостоятельных действий на освободившееся время. Праздник Лиго тоже внес свои коррективы в ход экскурсии,
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которая пошла совсем по другому маршруту. Помимо красот, уникальных зданий, исторических моментов и бытовых случаев Виктория показала и рассказала про уютные кафешки, магазинчики, дворики и скверики, что было и приятно и полезно. А какой открывается вид на Ригу сверху! Уму непостижимо! Вы знаете, почему так много башенок на улицах Риги? А насколько ценны деревянные домики города? И что это за отпечатки домов-призраков на торцах каменных зданий? Если нет, то гид Виктория Вам про это расскажет.

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Ольга
Это была лучшая экскурсия в моей жизни!

Виктория - гениальный гид. Гид по призванию, по зову сердца, бесконечно влюбленная в свой город, знающая, кажется, каждый его уголок. Современная, тонкая, интеллигентная, стильная
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и просто прекрасная Женщина с большой буквы! Никогда еще я не получала столько разнообразных впечатлений от экскурсии: исторические факты, море полезнейшей информации о современной жизни города, советы истинного гурмана и дизайнера, влюбленного в моду и стиль. Экскурсия "Другая Рига. Республика улице Миера" открыла для меня не только Мирную улицу с ее уютными галереями, кафе, магазинчиками и пестрой публикой - вся Рига стала для меня открытой книгой после нашей прогулки с Викторией.

Виктория не только провела для меня экскурсию, она словно фея сопровождала весь мой отпуск: порекомендовала балет "Ромео и Джульетта", от которого я была в восторге; насоветовала множество вкусных кафе и ресторанчиков, где я в течение всего отпуска осваивала изыски латвийской кухни; познакомила с прибалтийскими дизайнерами; сориентировала в рижском шопинге. От всего сердца рада нашему знакомству с Викторией и буду счастлива новой встрече в мой следующий визит в Ригу.

Рекомендую всем и каждому!

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М
Если вы хотите увидеть живую, творческию Ригу, прочувствовать вкус и запах города, познакомиться с его характером, праздниками и повседневностью, то лучше Виктории никто этого не сделает. Виктория любит свой город
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и заряжает этой любовью окружающих.

Для меня открылся живой город и его жители. История историей, а жизнь продолжается, она бурлит за окнами домов в югенд стиле. Очень приятно, что прогулка с Викторией - это не посещение 10-15 стандартных точек маршрута, это индивидуально подобранный вектор движения, который меняет свое направление в зависимости от настроения, погоды, личных предпочтений "клиентов" (которые часто переходят в ранг хороших приятелей).

Виктория, большое спасибо за 3 часа незабываемой прогулки.

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Г
Обалденная экскурсия! Очень необычная!
Виктория классный экскурсовод! Профессионал своего дела! Мы очень благодарны ей за интересную информацию, о которой не узнаешь из отзывов и различных сайтов… например, нам по ее рекомендации
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удалось попробовать вкусный кофе, который готовят разными методами и в очень интересном месте… также попробовали копченое пиво, в единственном месте в Риге, где оно продается… и ещё много секретов и интересной информации можно узнать от Виктории… Огромное спасибо за удовольствие, полученное от этой незабываемой экскурсии!
Спасибо Виктория!

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