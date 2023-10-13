33 отзыва оставили туристы

Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в мир, где творчество и искусство встречаются на каждом шагу.
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6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный район с креативной атмосферой
- 🎨 Мастерские художников и дизайнеров
- 🍫 Визит на шоколадную фабрику Лайма
- 📸 Фотосессия в ретро-стиле
- ☕ Кофе или чай в уютных кафе
- 🛍️ Покупка уникальных сувениров
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Улица Миера
- Шоколадная фабрика Лайма
- Мастерская «Бутельон»
- Студия керамики Иевы Грасе
- Винтажные салоны
Описание экскурсии
История любого творческого квартала начинается с определённого события, продолжается и трансформируется по разным обстоятельствам. Поговорим об этом во время прогулки.
• Начнём с перекрёстка главной магистрали Риги со старейшим рынком, возрождённым год назад энтузиастами и фермерами.
• Обязательно зайдём в концептуальный винтажный магазин. В воскресенье сможем посетить целый винтажный базарчик.
• Попробуем чай/кофе в популярных хипстерских кафе.
• Познакомимся с настоящим модным дизайнером и накупим сувениров в лавочке молодых белошвеек.
• Если повезёт, посмотрим, как создаётся знаменитая латышская керамика прямо в мастерской.
• Увидим лучшие граффити в городе. Я думаю, что это настоящее городское богатство.
• Ну и стрит-фуд — наше всё. С хорошим крафтовым пивом или камбучей.
После этой прогулки, вы поймёте, что столица Латвии — очень творческий и красочный город с открытыми, доброжелательными людьми.
Организационные детали
Дополнительные расходы: чай-кофе — 3-5 евро; завтрак, обед или ужин (по желанию) — 5-20 евро, сувениры — 5-50 евро.
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Отзывы и рейтинг
Виктория - гениальный гид. Гид по призванию, по зову сердца, бесконечно влюбленная в свой город, знающая, кажется, каждый его уголок. Современная, тонкая, интеллигентная, стильная
Виктория классный экскурсовод! Профессионал своего дела! Мы очень благодарны ей за интересную информацию, о которой не узнаешь из отзывов и различных сайтов… например, нам по ее рекомендации