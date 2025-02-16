Личное свидание с Ригой

Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Мы познакомим вас с самыми важными и красивыми объектами Старой Риги, которые все стремятся увидеть в первую очередь.

По пути мы будем рассказывать вам средневековые легенды, покажем достопримечательности, которые любят и ценят сами рижане, затронем любопытные исторические факты, а также подскажем вам, как получить яркие и насыщенные впечатления от пребывания в прекрасной столице Латвии.
Личное свидание с Ригой
Личное свидание с Ригой
Личное свидание с Ригой
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Must-see места Риги

За два часа вы увидите знаковые места города и познакомитесь с его историй. Прогулка по Риге будет для вас приятным исследованием прибалтийской картины мира. Шаг за шагом вы будете открывать разные стороны латвийской столицы. Прогуляетесь по главной кинематографической улочке Старой Риги, где снимали эпизоды известных фильмов. Увидите один из самых ярких и любимых символов города – Дом с черными кошами, возле Шведских ворот узнаете старинную романтическую легенду, познакомитесь историей создания зданий-красавцев, которых мы называем «Три брата». По пути вы будете встречать прекрасные средневековые церкви, откроете интересные факты о рижском Домском Соборе, одним из старейших сакральных строений Средневековья в Прибалтике. А возле памятника бременским музыкантам, по местной традиции, сможете загадать заветное желание.

Полезные советы для путешественников

Мы поделимся практическими советами и лайфхаками, подскажем, как получить максимум ярких впечатлений от Риги, куда пойти самостоятельно, чтобы ощутить нетуристический, колоритный дух столицы. Где попробовать лучшие блюда национальной кухни, что привезти на память из Латвии и какие интересные заведения обязательно стоит посетить, чтобы лучше узнать город.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
    • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Риге, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Пороховой башни в Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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