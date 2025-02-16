Мы познакомим вас с самыми важными и красивыми объектами Старой Риги, которые все стремятся увидеть в первую очередь. По пути мы будем рассказывать вам средневековые легенды, покажем достопримечательности, которые любят и ценят сами рижане, затронем любопытные исторические факты, а также подскажем вам, как получить яркие и насыщенные впечатления от пребывания в прекрасной столице Латвии.

за 1–4 человек или €25 за человека, если вас больше

от €100 за 1–4 человек или €25 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Must-see места Риги

За два часа вы увидите знаковые места города и познакомитесь с его историй. Прогулка по Риге будет для вас приятным исследованием прибалтийской картины мира. Шаг за шагом вы будете открывать разные стороны латвийской столицы. Прогуляетесь по главной кинематографической улочке Старой Риги, где снимали эпизоды известных фильмов. Увидите один из самых ярких и любимых символов города – Дом с черными кошами, возле Шведских ворот узнаете старинную романтическую легенду, познакомитесь историей создания зданий-красавцев, которых мы называем «Три брата». По пути вы будете встречать прекрасные средневековые церкви, откроете интересные факты о рижском Домском Соборе, одним из старейших сакральных строений Средневековья в Прибалтике. А возле памятника бременским музыкантам, по местной традиции, сможете загадать заветное желание.

Полезные советы для путешественников

Мы поделимся практическими советами и лайфхаками, подскажем, как получить максимум ярких впечатлений от Риги, куда пойти самостоятельно, чтобы ощутить нетуристический, колоритный дух столицы. Где попробовать лучшие блюда национальной кухни, что привезти на память из Латвии и какие интересные заведения обязательно стоит посетить, чтобы лучше узнать город.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Риге, и частым гостям города

Организационные детали