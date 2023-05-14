читать дальше

Ринату. О чем мы ни разу не пожалели. Рината сама занимается пивоварением и по-настоящему разбирается в сортах и способах приготовления пива! Были на экскурсии вдвоём с мужем, он особенно впечатлился разнообразием пива, предлагаемого в вильнюсских пабах и барах))) За 5,5 часов экскурсии посетили 6 различных заведений в которых варят и продают литовское пиво. Помимо этого, гид подсказала нам где попробовать настоящую литовскую кухню, рассказала много фактов по истории города и страны, и просто оказалась приятным собеседником. Экскурсию рекомендую однозначно, даже тем кто не любит пиво - в ходе экскурсии обязательно найдётся то, которое понравится)))