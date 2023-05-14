Индивидуальная
до 4 чел.
Из Вильнюса - в старинный Тракай
Путешествие в Тракай откроет перед вами средневековый замок, резные ангелы и сладкие ароматы шоколадного музея. Отличный выбор для культурного отдыха
«После обеда в караимской харчевне и дегустации местных пирожков Кибинай вы подниметесь на живописные холмы, которые украшают деревянные резные ангелы»
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Уютный Тракай: замок, караимы и средневековая история
Городок Тракай славится пасторальными пейзажами и старинным замком. Прогулка по улочкам, знакомство с караимами и их кухней, посещение замка
Начало: На автовокзале города Тракай
«Отдельно оплачиваются билеты на экспозиции замка (8 евро для взрослых и 4 евро для детей), дегустация караимской кухни (3-5 евро) и посещение музея шоколадных скульптур (5 евро для взрослых, детям бесплатно)»
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дегустация литовского пива
Узнать секреты литовского пивоварения и развеять пивные легенды в уютной атмосфере вильнюсских пабов
«В маршрут пивной прогулки входит посещение четырёх разных пабов, а значит — и дегустация не менее чем четырёх разных сортов пива, исключительно литовских производителей»
12 дек в 15:00
13 дек в 15:00
€130 за всё до 5 чел.
- AAleksandra14 мая 2023Прекрасно провели время
- ААлександр11 июля 2022Пожалуй, одна из самых запоминающихся экскурсий!)Лауре огромное спасибо за невероятно большое количество интересной и познавательной информации!) Мир пивоварения открылся для меня совсем с другой стороны!
- ССветлана9 января 2020Бронировала экскурсию в последний момент, у гида Лауры в этот день уже было все зарезервировано, она предложила другого гида -
- УУльянова9 октября 2019Отличная, красивая экскурсия, очень вкусное пиво!
Отдельное спасибо Лауре, очень интересно был преподнесён материал.
Узнали много интересного о городе.
Отлично!
Спасибо
- ЛЛидия16 сентября 2019Замечательная экскурсия! Большое спасибо Лауре за прекрасный вечер, насыщенный интересной информацией о пиве. Мы ни только увидели интересные бары и
- VVadim9 сентября 2019отличная экскурсия, душевный рассказ, и приобщение к целому миру - миру литовского пивоварения:) Рекомендую всячески, хотя в обычной жизни пиво не люблю %)))
- ИИнна16 июля 2019Экскурсия была объемная и познавательная! Доброжелательное отношение, увидели много баров, зашли в интересные улочки! Спасибо за приятный вечер!
- ДДарья26 декабря 2018Большое спасибо за атмосферу и настроение!!! Пивной тур - как часть корпоратива (в нашем случае) - идеально!!!
- ИИван6 ноября 2017Время пролетело незаметно. Посмотрели несколько совершенно разных баров и попробовали совершенно разное пиво в том числе и деревенского производства.
- AAlexey30 августа 2017Всё интересно, только последний бар не очень. Что и пиво, что и еда. Но антураж интересненький. Скорее всего эта экскурсия
- ИИрина21 мая 2017Мы отлично провели время. Лаура очень грамотно сделала маршрут. Все пиво разное и все вкусное. Нам повезло, присоединилась еще компания из 4-х человек. Было интересно. На финише Лаура очень любезно предложила подвезти нас до ТЦ. Нам все очень понравилось. Спасибо.
- ММихаил27 января 2017Все было супер! Спасибо большое. 5 часов прошли незаметно. Все места были очень интересные. Рассказ был не утомительный и по делу.
- ММарианна28 апреля 2015Вы уже не первый день отдыхаете в Вильнюсе и думаете, что все видели и все попробовали? Смело могу заявить, что
