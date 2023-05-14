Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Вильнюсе – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Вильнюсе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Вильнюса - в старинный Тракай
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Вильнюса - в старинный Тракай
Путешествие в Тракай откроет перед вами средневековый замок, резные ангелы и сладкие ароматы шоколадного музея. Отличный выбор для культурного отдыха
«После обеда в караимской харчевне и дегустации местных пирожков Кибинай вы подниметесь на живописные холмы, которые украшают деревянные резные ангелы»
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
€150 за всё до 4 чел.
Уютный Тракай
Пешая
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Уютный Тракай: замок, караимы и средневековая история
Городок Тракай славится пасторальными пейзажами и старинным замком. Прогулка по улочкам, знакомство с караимами и их кухней, посещение замка
Начало: На автовокзале города Тракай
«Отдельно оплачиваются билеты на экспозиции замка (8 евро для взрослых и 4 евро для детей), дегустация караимской кухни (3-5 евро) и посещение музея шоколадных скульптур (5 евро для взрослых, детям бесплатно)»
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Дегустация литовского пива
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дегустация литовского пива
Узнать секреты литовского пивоварения и развеять пивные легенды в уютной атмосфере вильнюсских пабов
«В маршрут пивной прогулки входит посещение четырёх разных пабов, а значит — и дегустация не менее чем четырёх разных сортов пива, исключительно литовских производителей»
12 дек в 15:00
13 дек в 15:00
€130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    14 мая 2023
    Дегустация литовского пива
    Прекрасно провели время
  • А
    Александр
    11 июля 2022
    Дегустация литовского пива
    Пожалуй, одна из самых запоминающихся экскурсий!)Лауре огромное спасибо за невероятно большое количество интересной и познавательной информации!) Мир пивоварения открылся для меня совсем с другой стороны!
  • С
    Светлана
    9 января 2020
    Дегустация литовского пива
    Бронировала экскурсию в последний момент, у гида Лауры в этот день уже было все зарезервировано, она предложила другого гида -
    читать дальше

    Ринату. О чем мы ни разу не пожалели. Рината сама занимается пивоварением и по-настоящему разбирается в сортах и способах приготовления пива! Были на экскурсии вдвоём с мужем, он особенно впечатлился разнообразием пива, предлагаемого в вильнюсских пабах и барах))) За 5,5 часов экскурсии посетили 6 различных заведений в которых варят и продают литовское пиво. Помимо этого, гид подсказала нам где попробовать настоящую литовскую кухню, рассказала много фактов по истории города и страны, и просто оказалась приятным собеседником. Экскурсию рекомендую однозначно, даже тем кто не любит пиво - в ходе экскурсии обязательно найдётся то, которое понравится)))

  • У
    Ульянова
    9 октября 2019
    Дегустация литовского пива
    Отличная, красивая экскурсия, очень вкусное пиво!
    Отдельное спасибо Лауре, очень интересно был преподнесён материал.
    Узнали много интересного о городе.
    Отлично!
    Спасибо
  • Л
    Лидия
    16 сентября 2019
    Дегустация литовского пива
    Замечательная экскурсия! Большое спасибо Лауре за прекрасный вечер, насыщенный интересной информацией о пиве. Мы ни только увидели интересные бары и
    читать дальше

    попробовали разные сорта прекрасного кравтового пива, но и очень интересно поговорили о литве, ее истории и традициях, познакомились с замечательными людьми. Мы в восторге!

  • V
    Vadim
    9 сентября 2019
    Дегустация литовского пива
    отличная экскурсия, душевный рассказ, и приобщение к целому миру - миру литовского пивоварения:) Рекомендую всячески, хотя в обычной жизни пиво не люблю %)))
  • И
    Инна
    16 июля 2019
    Дегустация литовского пива
    Экскурсия была объемная и познавательная! Доброжелательное отношение, увидели много баров, зашли в интересные улочки! Спасибо за приятный вечер!
  • Д
    Дарья
    26 декабря 2018
    Дегустация литовского пива
    Большое спасибо за атмосферу и настроение!!! Пивной тур - как часть корпоратива (в нашем случае) - идеально!!!
  • И
    Иван
    6 ноября 2017
    Дегустация литовского пива
    Время пролетело незаметно. Посмотрели несколько совершенно разных баров и попробовали совершенно разное пиво в том числе и деревенского производства.
  • A
    Alexey
    30 августа 2017
    Дегустация литовского пива
    Всё интересно, только последний бар не очень. Что и пиво, что и еда. Но антураж интересненький. Скорее всего эта экскурсия
    читать дальше

    отлично зайдёт осенью или зимой, когда много народу. Хотя летом попросторней в пабах. Места отличные, интересные, плюс небольшая обзорная экскурсия по пути в пабы.

  • И
    Ирина
    21 мая 2017
    Дегустация литовского пива
    Мы отлично провели время. Лаура очень грамотно сделала маршрут. Все пиво разное и все вкусное. Нам повезло, присоединилась еще компания из 4-х человек. Было интересно. На финише Лаура очень любезно предложила подвезти нас до ТЦ. Нам все очень понравилось. Спасибо.
  • М
    Михаил
    27 января 2017
    Дегустация литовского пива
    Все было супер! Спасибо большое. 5 часов прошли незаметно. Все места были очень интересные. Рассказ был не утомительный и по делу.
  • М
    Марианна
    28 апреля 2015
    Дегустация литовского пива
    Вы уже не первый день отдыхаете в Вильнюсе и думаете, что все видели и все попробовали? Смело могу заявить, что
    читать дальше

    вы ошибаетесь! Самый старый паб Вильнюса, маленькие уютные барчики с десятками разных сортов пива от классики до экзотики- все это вам покажет Лаура!:) общительный, энергичный, интересный гид, которая проведет вас по маршруту самых знаковых пабов города:) вкуснейшие сорта, подпитанные историческими фактами и заметками) скажу по секрету всему свету, что снимая сюжет о Вильнюсе в программе "орел и решка", ведущие выбрали именно Лауру как своего гида:)) маршрут заканчивается в Пивном доме, где можно отведать конопляное пиво:) Итог: советую экскурсию всем любителям вкусного пива и интересных историй о городе! Лаура, еще раз спасибо за прекрасно проведенный вечер!:))

