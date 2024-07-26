Однодневные – экскурсии в Вильнюсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Вильнюсе на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
На машине
35 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
227 за всё до 4 чел.
Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
На машине
59 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
Сегодня в 12:00
8 авг в 10:00
190 за всё до 4 чел.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
На машине
9 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
8 авг в 13:00
9 авг в 10:00
760 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Rakitina
    26 июля 2024
    Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
    Инна - чудесный гид! Интеллигентная, подвижная, ненавязчивая, с деликатным чувством юмора. Прекрасно владеет материалом. Для нас экскурсия с Инной по Вильнюсу
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    была настоящим открытием. Какой красивый город, но без профессионального гида его не почувствовать, не разглядеть… Инна водила нас по таким прелестным дворикам!!! Она знает и любит этот город. Всем рекомендую тур по Вильнюсу с Инной!

  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Мы,туристы из Израиля, целый день провели с совершенно уникальным гидом. Человек редкой интеллигентности,глубочайших знаний,очень коммуникабельный. Рекомендуем всем!!!!
  • О
    Оскар
    9 апреля 2024
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Это была превосходная, практически идеальная экскурсия. Все изложено системно и очень логично, из исторической перспективы. Нам и даже нашему сыну
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    было очень интересно. Бонусом идет информация по архитектурным стилям, в которых Гинтарас профессионально ориентируется. Единственное, что временами гид говорил очень тихо, но это не испортило нашего впечатления. Однозначно рекомендуем, одна из лучших экскурсий, на которых мы когда-либо были

  • Е
    Елизавета
    1 апреля 2024
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Замечательно. Всячески рекомендуем. У нас была экскурсия Вильнюс и Тракай. Gintaras забрал нас из отеля на машине и мы поэтому
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    смогли сначала увидеть город с разных удаленных точек, а затем вместе посмотреть старый Вильнюс. А потом поехали в Тракай и там уже не только посмотрели достопримечательности, но и пообедали (вот кто знает, кто такие караимы и какая у них кухня?). Очень хорошо структурирован материал: самые важные даты и события, ключевые моменты, запоминающие истории. Очень умный, образованный, доброжелательный коренный литовец на идеальном русском показывает свой любимый родной город. Спасибо!

  • И
    Ирина
    3 августа 2022
    Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
    Очень приятные впечатления!!
  • Е
    Екатерина
    4 декабря 2021
    Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
    Если вы вы Вильнюсе и вам повезет провести день с Инной, даже не читайте отзывы о других гидах. Инна - находка во всех смыслах. Прекрасный профи, человек, личность! Мы провели великолепный день и с радостью вернемся в Литву!

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
  2. Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
  3. Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Тракай
  3. Ужупис
  4. Вильнюсский университет
  5. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в августе 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 760. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 103 ⭐ отзыва, цены от €190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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