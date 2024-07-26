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смогли сначала увидеть город с разных удаленных точек, а затем вместе посмотреть старый Вильнюс. А потом поехали в Тракай и там уже не только посмотрели достопримечательности, но и пообедали (вот кто знает, кто такие караимы и какая у них кухня?). Очень хорошо структурирован материал: самые важные даты и события, ключевые моменты, запоминающие истории. Очень умный, образованный, доброжелательный коренный литовец на идеальном русском показывает свой любимый родной город. Спасибо!