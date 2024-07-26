6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
€227 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
Сегодня в 12:00
8 авг в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
8 авг в 13:00
9 авг в 10:00
€760 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRakitina26 июля 2024Инна - чудесный гид! Интеллигентная, подвижная, ненавязчивая, с деликатным чувством юмора. Прекрасно владеет материалом. Для нас экскурсия с Инной по Вильнюсу
- ИИрина24 июля 2024Мы,туристы из Израиля, целый день провели с совершенно уникальным гидом. Человек редкой интеллигентности,глубочайших знаний,очень коммуникабельный. Рекомендуем всем!!!!
- ООскар9 апреля 2024Это была превосходная, практически идеальная экскурсия. Все изложено системно и очень логично, из исторической перспективы. Нам и даже нашему сыну
- ЕЕлизавета1 апреля 2024Замечательно. Всячески рекомендуем. У нас была экскурсия Вильнюс и Тракай. Gintaras забрал нас из отеля на машине и мы поэтому
- ИИрина3 августа 2022Очень приятные впечатления!!
- ЕЕкатерина4 декабря 2021Если вы вы Вильнюсе и вам повезет провести день с Инной, даже не читайте отзывы о других гидах. Инна - находка во всех смыслах. Прекрасный профи, человек, личность! Мы провели великолепный день и с радостью вернемся в Литву!
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в августе 2024
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