Vilnius I. проводит ещё 6 экскурсий

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Дегустация литовских крепких напитков

Vilnius I.
Vilnius I. – Гид из Вильнюса
Путешествие для настоящих гурманов в Вильнюсе.

На персональной экскурсии 🧭 вы продегустируете пять видов эксклюзивных напитков крепостью от 12 до 45 градусов.

Они появились в Литве в разное время, но все стали любимы.

Потом вы можете купить их в подарок.

Во время программы с вами будет ведущий.

Он расскажет факты и покажет, как правильно всё пробовать.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €50 за экскурсию

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Дегустация литовских крепких напитков
Дегустация литовских крепких напитков
«Крепкое» предложение для Вашего гурманического путешествия! Пополните свой вкусовой арсенал эксклюзивными литовскими крепкими напитками!
Предлагаем принять участие в увлекательной дегустации! Во время её узнаете о напитках, которые пришли в Литву с первыми жителями тысячи лет назад, а также о тех, которые были созданы уже тут лишь в прошлом веке. Дегустационное меню состоит из 5 видов напитков, крепость которых от 12 до 45 градусов. И, конечно же, мы никак не можем утверждать, что эта дегустация только для мужчин.
Гарантируем, что Вы сможете насладиться вкусом и ароматами нашей страны, в то же время слушая увлекательные истории 📖 ведущего дегустации. Кроме того, после этой дегустации Вы больше не будете блуждать среди полок в магазине в поисках литовских алкогольных напитков, которые можно привезти друзьям!
Что входит
  • работа ведущего дегустацию
Что не входит
  • меню из 5 напитков (по 25 гр. ) — 7 евро/чел.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Дегустация литовских крепких напитков
Дегустация литовских крепких напитков
Дегустация литовских крепких напитков
Дегустация литовских крепких напитков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius I.
Vilnius I.
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