Vilnius I. проводит ещё 6 экскурсий

«Крепкое» предложение для Вашего гурманического путешествия! Пополните свой вкусовой арсенал эксклюзивными литовскими крепкими напитками!

Предлагаем принять участие в увлекательной дегустации! Во время её узнаете о напитках, которые пришли в Литву с первыми жителями тысячи лет назад, а также о тех, которые были созданы уже тут лишь в прошлом веке. Дегустационное меню состоит из 5 видов напитков, крепость которых от 12 до 45 градусов. И, конечно же, мы никак не можем утверждать, что эта дегустация только для мужчин.

Гарантируем, что Вы сможете насладиться вкусом и ароматами нашей страны, в то же время слушая увлекательные истории 📖 ведущего дегустации. Кроме того, после этой дегустации Вы больше не будете блуждать среди полок в магазине в поисках литовских алкогольных напитков, которые можно привезти друзьям!