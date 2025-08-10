28 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а прогулки по его улочкам доставляют максимум удовольствия.

Представьте себе город, где каждый уголок хранит тайны прошлого, а узкие кривые улочки ведут к величественным архитектурным шедеврам.Вильнюс, столица Литвы, представляет собой уникальное сочетание истории и культуры, где средневековые здания

соседствуют с современными арт-пространствами. Во время индивидуальной экскурсии вы узнаете, как город рос и развивался, начиная от основания великим князем Гедимином. Вы увидите знаменитые Вильнюсский замок, костелы св. Анны и Бернардинцев, Святые ворота, Ратушную площадь и многие другие визитные карточки Старого города. Откройте для себя бывший район еврейского гетто, услышите истории, связанные с Вильнюсским университетом и Президентским дворцом. Эта экскурсия позволит вам не только увидеть, но и почувствовать душу Вильнюса, раскрыв ее секретные уголки и исторические сокровища

Описание экскурсии

Кафедральная площадь и история основания Вильнюса

Еще в середине прошлого века Вильнюс посетил Паустовский и написал о нем в путевом дневнике «Ветер перемен»: «Много есть хороших городов, но нет такого, как Вильнюс, где прекрасная архитектура была бы так тесно собрана на небольшом пространстве и вплотную окружена сельским простодушным пейзажем». Мы начнем прогулку в месте, где сосредоточена та самая прекрасная архитектура, — на Кафедральной площади. Вы увидите главный городской собор и услышите легенду основания Вильнюса великим князем Гедимином. Далее не спеша исследуете прекрасно сохранившуюся старую часть города, где сплетаются романтичность и таинственность.

«Визитные карточки» Старого города

Вы увидите Вильнюсский замок, впервые упомянутый в XIV веке в договоре Гедимина с Ригой, великолепные готические костелы св. Анны и Бернардинцев, Святые ворота и Ратушную площадь. Зайдете в костел св. Терезы в стиле барокко и православную церковь св. Духа. В завершение погуляете по бывшему району еврейского гетто, рассмотрите Вильнюсский университет, один из старейших в Восточной Европе, и услышите, что раньше находилось на месте Президентского дворца.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.