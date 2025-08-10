28 отзывов оставили туристы

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Вильнюс - любовь с первого взгляда

Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его кривые улочки, исторические памятники и архитектурные шедевры
Представьте себе город, где каждый уголок хранит тайны прошлого, а узкие кривые улочки ведут к величественным архитектурным шедеврам.

Вильнюс, столица Литвы, представляет собой уникальное сочетание истории и культуры, где средневековые здания
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соседствуют с современными арт-пространствами.

Во время индивидуальной экскурсии вы узнаете, как город рос и развивался, начиная от основания великим князем Гедимином. Вы увидите знаменитые Вильнюсский замок, костелы св.

Анны и Бернардинцев, Святые ворота, Ратушную площадь и многие другие визитные карточки Старого города.

Откройте для себя бывший район еврейского гетто, услышите истории, связанные с Вильнюсским университетом и Президентским дворцом.

Эта экскурсия позволит вам не только увидеть, но и почувствовать душу Вильнюса, раскрыв ее секретные уголки и исторические сокровища

4.9
41 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🕍 Уникальная архитектура
  • 🌳 Прогулки по старинным улочкам
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а прогулки по его улочкам доставляют максимум удовольствия.
Сейчас август — это идеальное время.
Вильнюс - любовь с первого взгляда
Вильнюс - любовь с первого взгляда
Вильнюс - любовь с первого взгляда

Что можно увидеть

  • Кафедральная площадь
  • Вильнюсский замок
  • Костел св. Анны
  • Костел Бернардинцев
  • Святые ворота
  • Ратушная площадь
  • Костел св. Терезы
  • Православная церковь св. Духа
  • Вильнюсский университет
  • Президентский дворец

Описание экскурсии

Кафедральная площадь и история основания Вильнюса

Еще в середине прошлого века Вильнюс посетил Паустовский и написал о нем в путевом дневнике «Ветер перемен»: «Много есть хороших городов, но нет такого, как Вильнюс, где прекрасная архитектура была бы так тесно собрана на небольшом пространстве и вплотную окружена сельским простодушным пейзажем». Мы начнем прогулку в месте, где сосредоточена та самая прекрасная архитектура, — на Кафедральной площади. Вы увидите главный городской собор и услышите легенду основания Вильнюса великим князем Гедимином. Далее не спеша исследуете прекрасно сохранившуюся старую часть города, где сплетаются романтичность и таинственность.

«Визитные карточки» Старого города

Вы увидите Вильнюсский замок, впервые упомянутый в XIV веке в договоре Гедимина с Ригой, великолепные готические костелы св. Анны и Бернардинцев, Святые ворота и Ратушную площадь. Зайдете в костел св. Терезы в стиле барокко и православную церковь св. Духа. В завершение погуляете по бывшему району еврейского гетто, рассмотрите Вильнюсский университет, один из старейших в Восточной Европе, и услышите, что раньше находилось на месте Президентского дворца.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У колокольни на Кафедральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 278 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, я 20 лет проработала в экскурсионном бюро и считаю, что проведение экскурсий — мое призвание. 99% путешественников остаются довольны после нашей прогулки: я всегда рассказываю подробно, не тороплюсь, стараюсь заинтересовать историей и архитектурой любимого города. Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что, до встречи в Вильнюсе!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
4
3
2
2
1
M
Отличная экскурсия с учётом всех пожеланий. Сообщите о своих интересах и гид под вас перестроит маршрут и программу, даст рекомендации по покупкам и выбору в еде и места для этого.
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Контакт сразу был найден, с собой у гида материалы с изображениями, что стояли на определённом месте до реконструкции и т. п. Очень профессионально и с любовью к делу! Буду всем рекомендовать

Отличная экскурсия с учётом всех пожеланий. Сообщите о своих интересах и гид под вас перестроит маршрут
Отличная экскурсия с учётом всех пожеланий. Сообщите о своих интересах и гид под вас перестроит маршрут
Отличная экскурсия с учётом всех пожеланий. Сообщите о своих интересах и гид под вас перестроит маршрут
Отличная экскурсия с учётом всех пожеланий. Сообщите о своих интересах и гид под вас перестроит маршрут
Отличная экскурсия с учётом всех пожеланий. Сообщите о своих интересах и гид под вас перестроит маршрут
Отличная экскурсия с учётом всех пожеланий. Сообщите о своих интересах и гид под вас перестроит маршрут
Отличная экскурсия с учётом всех пожеланий. Сообщите о своих интересах и гид под вас перестроит маршрут
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Н
Один из лучших экскурсоводов. Рекомендую однозначно
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A
Очень понравилась экскурсия по Вильнюсу, проведенная Ольгой. Очень познавательно, интересно. Все очень организовано было отлично!!
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Т
Если вы любите архитектуру, историю и много гулять - тогда вам к Ольге! Очень познавательная, содержательная, логичная, от начала и до конца, экскурсия по старому городу, по его прекрасным улочкам,
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от которых я в восторге, и все пропитано многовековой историей! Была рада заглянуть в самые потайные местечки! Ольга! На утро я взяла билеты назад, до отправления оставалось 3 часа. Я вернулась все так же пешком к университету и поднялась на смотровую площадку) Ориентировалась в городе, как рыба в воде. Много того, что советовали, осталось на потом)есть повод приехать ещё) спасибо за экскурсию!

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О
Экскурсия мне и моим друзьям очень понравилась, маршрут был составлен интересно и рационально. Я в Вильнюсе первый раз и мне хотелось за короткое время пребывания в городе узнать и увидеть
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самое интересное и важное. Гиду Ольге это удалось полностью! Она замечательно владеет вопросом и действительно любит и знает город. По ходу экскурсии сразу отвечала на наши вопросы и мы двигались дальше. Несмотря на дождь мы прекрасно провели время. Ольга дала нам очень полезные советы по дальнейшему пребыванию в Вильнюсе. Санкт-Петербург, август, 2019 г. Ольга

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L
Грамотный и знающий экскурсовод, приятный человек. Рекомендую.
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Входит в следующие категории Вильнюса

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