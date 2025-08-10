28 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а прогулки по его улочкам доставляют максимум удовольствия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральная площадь
Вильнюсский замок
Костел св. Анны
Костел Бернардинцев
Святые ворота
Ратушная площадь
Костел св. Терезы
Православная церковь св. Духа
Вильнюсский университет
Президентский дворец
Описание экскурсии
Кафедральная площадь и история основания Вильнюса
Еще в середине прошлого века Вильнюс посетил Паустовский и написал о нем в путевом дневнике «Ветер перемен»: «Много есть хороших городов, но нет такого, как Вильнюс, где прекрасная архитектура была бы так тесно собрана на небольшом пространстве и вплотную окружена сельским простодушным пейзажем». Мы начнем прогулку в месте, где сосредоточена та самая прекрасная архитектура, — на Кафедральной площади. Вы увидите главный городской собор и услышите легенду основания Вильнюса великим князем Гедимином. Далее не спеша исследуете прекрасно сохранившуюся старую часть города, где сплетаются романтичность и таинственность.
«Визитные карточки» Старого города
Вы увидите Вильнюсский замок, впервые упомянутый в XIV веке в договоре Гедимина с Ригой, великолепные готические костелы св. Анны и Бернардинцев, Святые ворота и Ратушную площадь. Зайдете в костел св. Терезы в стиле барокко и православную церковь св. Духа. В завершение погуляете по бывшему району еврейского гетто, рассмотрите Вильнюсский университет, один из старейших в Восточной Европе, и услышите, что раньше находилось на месте Президентского дворца.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колокольни на Кафедральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 278 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, я 20 лет проработала в экскурсионном бюро и считаю, что проведение экскурсий — мое призвание. 99% путешественников остаются довольны после нашей прогулки: я всегда рассказываю подробно, не тороплюсь, стараюсь заинтересовать историей и архитектурой любимого города. Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что, до встречи в Вильнюсе!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
4
3
2
2
–
1
–
M
Marina
Отличная экскурсия с учётом всех пожеланий. Сообщите о своих интересах и гид под вас перестроит маршрут и программу, даст рекомендации по покупкам и выбору в еде и места для этого. читать дальшеуменьшить
Контакт сразу был найден, с собой у гида материалы с изображениями, что стояли на определённом месте до реконструкции и т. п. Очень профессионально и с любовью к делу! Буду всем рекомендовать
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Н
Наталья
Один из лучших экскурсоводов. Рекомендую однозначно
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A
Alla
Очень понравилась экскурсия по Вильнюсу, проведенная Ольгой. Очень познавательно, интересно. Все очень организовано было отлично!!
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Т
Татьяна
Если вы любите архитектуру, историю и много гулять - тогда вам к Ольге! Очень познавательная, содержательная, логичная, от начала и до конца, экскурсия по старому городу, по его прекрасным улочкам, читать дальшеуменьшить
от которых я в восторге, и все пропитано многовековой историей! Была рада заглянуть в самые потайные местечки! Ольга! На утро я взяла билеты назад, до отправления оставалось 3 часа. Я вернулась все так же пешком к университету и поднялась на смотровую площадку) Ориентировалась в городе, как рыба в воде. Много того, что советовали, осталось на потом)есть повод приехать ещё) спасибо за экскурсию!
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О
Ольга
Экскурсия мне и моим друзьям очень понравилась, маршрут был составлен интересно и рационально. Я в Вильнюсе первый раз и мне хотелось за короткое время пребывания в городе узнать и увидеть читать дальшеуменьшить
самое интересное и важное. Гиду Ольге это удалось полностью! Она замечательно владеет вопросом и действительно любит и знает город. По ходу экскурсии сразу отвечала на наши вопросы и мы двигались дальше. Несмотря на дождь мы прекрасно провели время. Ольга дала нам очень полезные советы по дальнейшему пребыванию в Вильнюсе. Санкт-Петербург, август, 2019 г. Ольга
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L
Leo
Грамотный и знающий экскурсовод, приятный человек. Рекомендую.
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