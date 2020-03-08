28 отзывов оставили туристы

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Вильнюс — любовь с первого взгляда

Исследовать знаковые места Старого города и узнать их насыщенную историю на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у колокольни на Кафедральной площади
  • Заказать экскурсию

От 33 за экскурсию

У этой экскурсии28 отзывов
4.75
Olga
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Olga – Гид в Вильнюсе
Вы услышите, как росла, развивалась литовская столица и погуляете по ее узким кривым улочкам.

Увидите главные достопримечательности 🏛️, секретные уголки и раскроете душу этого прекрасного средневекового города.
Вильнюс — любовь с первого взгляда
Вильнюс — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Кафедральная площадь и история основания Вильнюса
Еще в середине прошлого века Вильнюс посетил Паустовский и написал о нем в путевом дневнике «Ветер перемен»: «Много есть хороших городов, но нет такого, как Вильнюс, где прекрасная архитектура была бы так тесно собрана на небольшом пространстве и вплотную окружена сельским простодушным пейзажем». Мы начнем прогулку в месте, где сосредоточена та самая прекрасная архитектура, — на Кафедральной площади. Вы увидите главный городской собор и услышите легенду основания Вильнюса великим князем Гедимином. Далее не спеша исследуете прекрасно сохранившуюся старую часть города, где сплетаются романтичность и таинственность.

«Визитные карточки» Старого города
Вы увидите Вильнюсский замок, впервые упомянутый в XIV веке в договоре Гедимина с Ригой, великолепные готические костелы св. Анны и Бернардинцев, Святые ворота и Ратушную площадь. Зайдете в костел св. Терезы в стиле барокко и православную церковь св. Духа. В завершение погуляете по бывшему району еврейского гетто, рассмотрите Вильнюсский университет, один из старейших в Восточной Европе, и услышите, что раньше находилось на месте Президентского дворца.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Стоимость экскурсии с мая 2020 года:
Минимальная стоимость — € 40
Стандартный билет — € 20
Дети до 16 — € 10

Вильнюс — любовь с первого взгляда
Вильнюс — любовь с первого взгляда
Вильнюс — любовь с первого взгляда
Вильнюс — любовь с первого взгляда
Вильнюс — любовь с первого взгляда
Вильнюс — любовь с первого взгляда
Вильнюс — любовь с первого взгляда
Вильнюс — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у колокольни на Кафедральной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Olga
Olga
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, я 20 лет проработала в экскурсионном бюро и считаю, что проведение экскурсий — мое призвание. 99% путешественников остаются довольны после нашей прогулки: я всегда рассказываю подробно, не тороплюсь, стараюсь заинтересовать историей и архитектурой любимого города. Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что, до встречи в Вильнюсе!
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28 отзывов оставили туристы

8 марта 2020
Экскурсия была не подача интересного материала, а обыденная лекция профессор, которому нужно прочитать материал студентам! Всё торопясь и в попыхах, так Вильнюс полюбить нельзя! Да нам показали основные достопримечательности но сделано это было на уровне «автомата» включили и поехали.
10 февраля 2020
Прекрасная экскурсия! Ольга -великолепный гид, рассказчик, собеседник! Эрудиция, прекрасная подача материала! Спасибо!!!!
5 февраля 2020
Все прошло хорошо. Спсибо
1 февраля 2020
Были на экскурсии с замечательным экскурсоводом Ольгой. На протяжении 3-х часов слушали увлекательный рассказ об истории Литвы, о ее известных деятелях, посетили главные достопримечательности Старого города, а также места, о которых ранее не знали. Экскурсовод не перегружает повествование лишними заумными деталями, но в короткий срок помогает погрузиться и проникнуться атмосферой Вильнюса. Огромное спасибо Ольге за легкую для восприятия, но интересную и познавательную экскурсию.
17 января 2020
Спасибо, Ольга! Экскурсия очень познавательная! Никогда сам не найдешь столько материала и информации, что бы оценить значимые и интересные места в Вильнюсе. Нам с мужем понравилось!
9 января 2020
Действительно, у нас возникла любовь с первого взгляда к городу Вильнюсу, благодаря замечательному экскурсоводу Ольге. Для первого знакомства с городом отличный вариант. Главное, что вся информация легко запомнилась, т. к. подача материала была доступным языком. Впечатления от города остались очень приятные. Обязательно вернемся летом!:)
6 января 2020
Все очень интересно, без заумностей, понятным языком. Спасибо большое!
Михаил
5 января 2020
Ольга прекрасный, знающий свой город экскурсовод, интересный рассказчик! Все было отлично, осталось много позитивных впечатлений!
3 января 2020
Все понравилось
26 декабря 2019
Очень очень здорово, даже при отвратительной погоде было супер интересно и классно, короче мы с женой в полном восторге. Летом приедем ещё и обязательно возьмём экскурсию С Ольгой) круто ещё раз!!
Ещё 18 отзывов

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