  1. Экскурсии

Вильнюс в национальном и культурном многоголосии

Людмила Ш.
Людмила Ш. – Гид из Вильнюса
Вас ждет прогулка 👣 по самым ярким местам Вильнюса и знакомство с многогранной историей 📖 города, которая переплетается с культурой разных стран и национальностей.

Вы пройдетесь вдоль средневековых усадеб в Еврейском районе и старинных кирх в Готическом районе, загляните в православные часовни, а также увидите современные постройки литовской столицы ⭐️.

Узнаете о многочисленных преданиях и легендах старинных достопримечательностей 🏛️ города, а также историю того, как Вильнюс стал мультикультурным городом.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €85 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Вильнюс в национальном и культурном многоголосии
Вильнюс в национальном и культурном многоголосии

Что вы увидите

  • Святые Ворота с чудотворным образом Вильнюсской Мадонны
  • Готический уголок Старого города - у костёлов Св. Анны и Бернардинцев
  • Музей янтаря
  • Здание президентского дворца
  • Здание Вильнюсского университета
  • Еврейский квартал с его средневековыми двориками
  • Памятник Доктору Айболиту
  • Ратушная площадь
  • Костёл Св. Казимира
  • Кафедральный православный собор и монастырь Св. Духа (здесь находятся нетленные мощи трёх святых великомученников Виленских)
  • Республика Заречье. Кафедральный собор
  • Башня Гедиминаса и отстроенный Дворец Правителей.
Уважаемые туристы, на этой экскурсии 🧭 вам будет представлен исторический портрет Вильнюса, от столицы ⭐️ Великого княжества Литовского через «золотое Средневековье» в переплетении с аутентичной литовской культурой.
Мы начнём экскурсию ⛳ у Острой Брамы – единственных сохранившихся ворот городской стены и часовни с чудотворным образом Матери Божьей Остробрамской. Она считается одной из главных христианских святынь Вильна, Литвы и Беларуси, с нею и ее чудотворным даром связаны многочисленные предания и легенды.
Мы пройдёмся мощеными камнями улочками от Святых ворот до нижнего замка с кафедральным собором и памятниками великих литовских князей.
Мы увидим в уникальной архитектурной мозаике сегодняшнего Вильнюса ушедшие в прошлое образы города: немного Италии на улице Стиклю, на примере костёла Св. Анны пламенеющую готику, так популярную в XV веке во Франции, Испании и Португалии.
Увидим университет – «национальность» и «принадлежность» которого, иногда ученые из Литвы, Беларуси и Польши оспаривают между собой. Ознакомимся с конституцией Республики Заречье. Прочитывая городское пространство с перспективы мест исторической памяти мы увидим как здесь, перекрещиваются и соприкасаются: русский и белорусский Вильна, польский Вильно, еврейский Вильне и литовский Вильнюс.
И в завершение экскурсии - «плитка счастья» примет к исполнению желания, загаданные на разных языках.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Святые ворота Остра Брама (Aušros Vartų g. 14)
Место завершения
🏁 Кафедральная площадь (Gedimino g. 1)
Вильнюс в национальном и культурном многоголосии
Вильнюс в национальном и культурном многоголосии
Вильнюс в национальном и культурном многоголосии
Вильнюс в национальном и культурном многоголосии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Людмила Ш.
Людмила Ш.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Людмила Ш. проводит ещё 2 экскурсии

Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
15
2 часа
Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
17 отзывов
Путешествие из Вильнюса в Тракай
85
4 часа
Путешествие из Вильнюса в Тракай

Еще несколько необычных экскурсий в Вильнюсе

Ежедневная прогулка по Вильнюсу
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
168 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Исторический центр Вильнюса
65
2 часа
Исторический центр Вильнюса
68 отзывов
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Вильнюс — первое свидание
65
3 часа
Вильнюс — первое свидание
56 отзывов
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Путешествие в прошлое. Старый город
65
3 часа
Путешествие в прошлое. Старый город
49 отзывов
История древнего Вильнюса и дух старины на прогулке по историческим местам
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
190
6 часов
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
48 отзывов
Разобраться в историческом и культурном значении двух важнейших городов страны
Чудеса и легенды Вильнюса
60
2 часа
Чудеса и легенды Вильнюса
42 отзыва
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест