Уважаемые туристы, на этой экскурсии 🧭 вам будет представлен исторический портрет Вильнюса, от столицы ⭐️ Великого княжества Литовского через «золотое Средневековье» в переплетении с аутентичной литовской культурой.

Мы начнём экскурсию ⛳ у Острой Брамы – единственных сохранившихся ворот городской стены и часовни с чудотворным образом Матери Божьей Остробрамской. Она считается одной из главных христианских святынь Вильна, Литвы и Беларуси, с нею и ее чудотворным даром связаны многочисленные предания и легенды.

Мы пройдёмся мощеными камнями улочками от Святых ворот до нижнего замка с кафедральным собором и памятниками великих литовских князей.

Мы увидим в уникальной архитектурной мозаике сегодняшнего Вильнюса ушедшие в прошлое образы города: немного Италии на улице Стиклю, на примере костёла Св. Анны пламенеющую готику, так популярную в XV веке во Франции, Испании и Португалии.

Увидим университет – «национальность» и «принадлежность» которого, иногда ученые из Литвы, Беларуси и Польши оспаривают между собой. Ознакомимся с конституцией Республики Заречье. Прочитывая городское пространство с перспективы мест исторической памяти мы увидим как здесь, перекрещиваются и соприкасаются: русский и белорусский Вильна, польский Вильно, еврейский Вильне и литовский Вильнюс.

И в завершение экскурсии - «плитка счастья» примет к исполнению желания, загаданные на разных языках.