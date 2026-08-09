2 отзыва оставили туристы

Узнать о прошлом города и влюбиться в его теплую средневековую атмосферу
После прогулок по улочкам Вильнюса самое время отправиться во второй по значимости город страны — красивый, разносторонний и очень литовский! В Каунасе вы исследуете Старый город, погуляете по Лайсвес-аллее, подниметесь на смотровую площадку и на время погрузитесь в местную жизнь. А по пути также заедете в барочный монастырь Пажайслис и узнаете о Литве и ее жителях.
Вы увидите литовские пейзажи, а я расскажу о стране — о менталитете, традициях и праздниках, об особенностях языка и экономике. Мало кто знает, что главная архитектурная ценность Литвы расположена в 12 км от Каунаса — это монастырь Пажайслис. Мы заедем сюда и поговорим о необычной истории создания этого комплекса и о любопытных фактах из жизни монахов.
Объемный взгляд на Каунас
По прибытии в город вас ждет «самый длинный в мире мост»! По соседству, на смотровой площадке на холме Алексотас, полюбуемся панорамами Каунаса. Это поможет понять его особое расположение и оценить ландшафты. И где, как ни здесь, открыть легенды об основании города — вы выберете самую понравившуюся.
Средневековый Старый город
Мы пешком изучим исторический Каунас. Начнем у стен замка, первой постройки города, вокруг которой он разрастался. Вы проследите путь Каунаса, увидите ратушу, которую называют белым лебедем, и готический дом Перкунаса, бога грома.
Уникальность нового Каунаса
Как утверждают горожане, местная Лайсвес-аллея — самый длинный пешеходный бульвар Европы. Это место еще называют «маленьким Парижем», и с него начинается новая глава в биографии Каунаса — уже как временной столицы Литвы. Гуляя по аллее, вы узнаете, как то время отразилось на облике города. В Новом Каунасе по вашему выбору мы посетим музей чертей или музей-галерею литовского гения, композитора-художника Микалоюса Константинаса Чюрлёниса.
Организационные детали
Музей M.K. Чурлиониса открыт по вторникам, средам и выходным с 10:00 до 18:00, по четвергам с 11:00 до 19:00. Последних посетителей впускают за 30 минут до закрытия.
Монастырь Пажайслис открыт с вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, по субботам с 10:00 до 16:00. Последних посетителей впускают за 30 минут до закрытия.
Как проходит экскурсия
Я заберу вас в Вильнюсе у вашего отеля
Если вы планируете остаться в Каунасе, напишите мне об этом при заказе
Входные билеты не включены в стоимость: монастырь — €6 стандартный, €3 льготный; один из музеев — €10 стандартный, €5 льготный
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 20 минут
Провела экскурсии для 22 туристов
«Интересно, увлекательно и комфортно» — моё кредо!
Девчонки и мальчишки, а также их родители, не хотите ли приехать в Литву на каникулы? Я лицензированный гид с многолетним опытом. На моих экскурсиях читать дальшеуменьшить
вас ждут легенды, тайны, загадки, неслыханные истории, самые красивые романтические места, самое вкусное литовское пиво и другие местные вкусняшки.
С радостью подготовлю для вас увлекательную экскурсионную программу с учётом ваших интересов и возможностей. Организую индивидуальные и групповые туры по Литве, обзорные прогулки по городам. Провожу экскурсии на своём транспорте для группы 1–6 человек. Разумеется, можно воспользоваться и вашим авто.
До скорой встречи в Литве!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
очень приятная и интересная экскурсия! прекрасно поданная историческая информация и городские легенды: это даёт возможность почувствовать и Каунас и Вильнюс с разных сторон. Мы прекрасно повели время!
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E
Eugen
Мы чувствовали себя в надёжных руках. Юлия очень интересно рассказывала о Литве, Вильнюсе и Каунасе. Мы побывали во многих нестах, куда бы сами вряд ли добрались и не увидели всей читать дальшеуменьшить
этой красоты. Побывали в монастыре в пригороде Каунаса, погуляли по разным улочкам, поели местную еду и узнали много очень интересного. Дорога не была утомительной. несмотря на дождь на обратном пути, можно было наблюдать за полями. лесами вокруг. Очень рекомендую сделать это путешествие
Юлия
Ответ организатора:
Евгений, Наталья, я очень рада, что Вам обоим понравился мною проведеный тур из Вильнюса в Каунас. Благодаю Вас за такие читать дальшеуменьшить
теплые слова, за положительный отзыв! Приежайте к нам в Литву еще, и я покажу Вам другие красивые и очень интересные места нашего края. До новых встреч!
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И
Ирина
5 января 2020 мы ездили в Каунас с замечательным гидом Юлией. Мы узнали очень много о Литве, обычаях и традициях страны и истории Каунаса. Ни один вопрос не остался без ответа! Мы посетили музей выдающегося литовского музыканта, художника символиста Чюрлёниса, в котором без знающего экскурсовода очень трудно разобраться. После нашей поездки хочется вернуться и посетить другие интересные места Литвы с Юлией.
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Е
Екатерина
Отлично организованная и проведенная экскурсия на целый день. Мы успели увидеть всё и еще немного больше) Большое спасибо гиду Юлии, которая не только великолепно провела экскурсию по Каунасу, но и рассказала много интересного о Литве и литовцах и дала полезные рекомендации, куда сходить в Вильнюсе.
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