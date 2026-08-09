2 отзыва оставили туристы

После прогулок по улочкам Вильнюса самое время отправиться во второй по значимости город страны — красивый, разносторонний и очень литовский! В Каунасе вы исследуете Старый город, погуляете по Лайсвес-аллее, подниметесь на смотровую площадку и на время погрузитесь в местную жизнь. А по пути также заедете в барочный монастырь Пажайслис и узнаете о Литве и ее жителях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Нескучная дорога

Вы увидите литовские пейзажи, а я расскажу о стране — о менталитете, традициях и праздниках, об особенностях языка и экономике. Мало кто знает, что главная архитектурная ценность Литвы расположена в 12 км от Каунаса — это монастырь Пажайслис. Мы заедем сюда и поговорим о необычной истории создания этого комплекса и о любопытных фактах из жизни монахов.

Объемный взгляд на Каунас

По прибытии в город вас ждет «самый длинный в мире мост»! По соседству, на смотровой площадке на холме Алексотас, полюбуемся панорамами Каунаса. Это поможет понять его особое расположение и оценить ландшафты. И где, как ни здесь, открыть легенды об основании города — вы выберете самую понравившуюся.

Средневековый Старый город

Мы пешком изучим исторический Каунас. Начнем у стен замка, первой постройки города, вокруг которой он разрастался. Вы проследите путь Каунаса, увидите ратушу, которую называют белым лебедем, и готический дом Перкунаса, бога грома.

Уникальность нового Каунаса

Как утверждают горожане, местная Лайсвес-аллея — самый длинный пешеходный бульвар Европы. Это место еще называют «маленьким Парижем», и с него начинается новая глава в биографии Каунаса — уже как временной столицы Литвы. Гуляя по аллее, вы узнаете, как то время отразилось на облике города. В Новом Каунасе по вашему выбору мы посетим музей чертей или музей-галерею литовского гения, композитора-художника Микалоюса Константинаса Чюрлёниса.

Организационные детали

Музей M.K. Чурлиониса открыт по вторникам, средам и выходным с 10:00 до 18:00, по четвергам с 11:00 до 19:00. Последних посетителей впускают за 30 минут до закрытия.

Монастырь Пажайслис открыт с вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, по субботам с 10:00 до 16:00. Последних посетителей впускают за 30 минут до закрытия.

Как проходит экскурсия