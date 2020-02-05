2 отзыва оставили туристы

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Путешествие из Вильнюса в Каунас

Узнать о прошлом города и влюбиться в его теплую средневековую атмосферу

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

149 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Julija
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Julija – Гид в Вильнюсе
После прогулок по улочкам Вильнюса самое время отправиться во второй по значимости город 🏙️ страны — красивый, разносторонний и очень литовский! В Каунасе вы исследуете Старый город, погуляете по Лайсвес-аллее, подниметесь на смотровую площадку и на время погрузитесь в местную жизнь.

А по пути также заедете в барочный монастырь Пажайслис и узнаете о Литве и ее жителях.
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Путешествие из Вильнюса в Каунас

Что вас ожидает

Нескучная дорога
Вы увидите литовские пейзажи, а я расскажу о стране — о менталитете, традициях и праздниках, об особенностях языка и экономике. Мало кто знает, что главная архитектурная ценность Литвы расположена в 12 км от Каунаса — это монастырь Пажайслис. Мы заедем сюда и поговорим о необычной истории создания этого комплекса и о любопытных фактах из жизни монахов.

Объемный взгляд на Каунас
По прибытии в город вас ждет «самый длинный в мире мост»! По соседству, на смотровой площадке на холме Алексотас, полюбуемся панорамами Каунаса. Это поможет понять его особое расположение и оценить ландшафты. И где, как ни здесь, открыть легенды об основании города — вы выберете самую понравившуюся.

Средневековый Старый город
Мы пешком изучим исторический Каунас. Начнем у стен замка, первой постройки города, вокруг которой он разрастался. Вы проследите путь Каунаса, увидите ратушу, которую называют белым лебедем, и готический дом Перкунаса, бога грома.

Уникальность нового Каунаса
Как утверждают горожане, местная Лайсвес-аллея — самый длинный пешеходный бульвар Европы. Это место еще называют «маленьким Парижем», и с него начинается новая глава в биографии Каунаса — уже как временной столицы Литвы. Гуляя по аллее, вы узнаете, как то время отразилось на облике города. В Новом Каунасе по вашему выбору мы посетим музей чертей или музей-галерею литовского гения, композитора-художника Микалоюса Константинаса Чюрлёниса.

Организационные детали

Транспорт
Экскурсию можно провести на вашем автомобиле или на моем. Во втором случае возможны варианты:
— для 3 человек макс.: Renalt Modus с большими окнами и стеклянной крышей (доплата 65€)
— для 4 человек макс.: Nissan Leaf 40 или Hyundai Ioniq (доплата 75€)
— для 7 человек макс.: Fiat Talento или Opel Vivaro (доплата 100€)

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас в Вильнюсе у вашего отеля
  • Если вы планируете остаться в Каунасе, напишите мне об этом при заказе

Входные билеты не включены в стоимость: монастырь — 6€ стандартный, 4€ льготный; один из музеев — 5€ стандартный, 3€ льготный

Путешествие из Вильнюса в Каунас
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Путешествие из Вильнюса в Каунас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Julija
Julija
«Интересно, увлекательно и комфортно» — мое кредо! Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Литву на каникулы приехать не хотите ли? Меня зовут Юлия, я лицензированный гид в Литве с многолетним опытом. На моих экскурсиях вас ждут легенды, тайны, загадки, неслыханные истории, самые красивые романтические места, самое вкусное литовское пиво и другие местные вкусняшки. С радостью подготовлю для вас увлекательную экскурсионную программу с учетом ваших интересов и возможностей. Организую индивидуальные и групповые туры по Литве, обзорные прогулки по городам. Провожу экскурсии на своем транспорте для группы 1-6 человек. Разумеется, можно воспользоваться и вашим авто. До скорой встречи в Литве!
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2 отзыва оставили туристы

5 февраля 2020
Отлично организованная и проведенная экскурсия на целый день. Мы успели увидеть всё и еще немного больше) Большое спасибо гиду Юлии, которая не только великолепно провела экскурсию по Каунасу, но и рассказала много интересного о Литве и литовцах и дала полезные рекомендации, куда сходить в Вильнюсе.
9 января 2020
5 января 2020 мы ездили в Каунас с замечательным гидом Юлией. Мы узнали очень много о Литве, обычаях и традициях страны и истории Каунаса. Ни один вопрос не остался без ответа! Мы посетили музей выдающегося литовского музыканта, художника символиста Чюрлёниса, в котором без знающего экскурсовода очень трудно разобраться. После нашей поездки хочется вернуться и посетить другие интересные места Литвы с Юлией.

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