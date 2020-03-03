3 отзыва оставили туристы

Вильнюс, столица Литвы, известна своим гостеприимством, архитектурным разнообразием и богатой историей.Эта индивидуальная экскурсия откроет вам уникальную возможность увидеть город глазами его основателя, князя Гедиминаса, и узнать, почему Вильнюс называют «городом

низко летающих ангелов». Вы пройдете по узким улочкам исторического центра, услышите истории, которые хранят старинные дворики, и откроете для себя места, связанные с великим литовским композитором Чюрленисом. Посещение главных храмов города, включая Кафедральный собор и костел Святой Анны, позволит вам прикоснуться к духовному наследию Вильнюса. Экскурсия не предполагает дополнительных расходов, что делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей литовской столицы. Позвольте Вильнюсу покорить ваше сердце его красотой и уютом, раскрыв секреты прошлого и настоящего

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вильнюс изнутри

Гуляя по Вильнюсу, вы заглянете в старые дворики и услышите, что происходило в них в далеком 16 веке. Пройдете по самой узкой улице исторического центра и, возможно, услышите музыку литовского композитора Чюрлениса — ведь рядом находится его музей. А еще рассмотрите местный университет, отыщете Еврейский квартал и увидите сверху внутренний дворик Президентского дворца.

Главные храмы города

Вы посетите самые красивые храмы Вильнюса: Кафедральный собор, часовню покровителя Литвы Святого Казимира и костел Святой Анны, которым восхищался Наполеон. А также церковь Святого Духа, где покоятся мощи виленских мучеников Иоанна, Антония и Евстафия, и один из главных символов литовской столицы — Святые ворота с чудотворной иконой Божьей Матери.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.