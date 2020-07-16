3 отзыва оставили туристы

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Вильнюс — прошлое и настоящее

Погулять по одному из самых больших Старых городов Европы и услышать его историю и легенды

5
3 отзыва
Jolanta
Jolanta – Гид из Вильнюса
Вильнюс покорит вас уютом, доброжелательностью, красотой и переплетением разных архитектурных стилей.

Вы узнаете, почему его называют «городом низко летающих ангелов» и что приснилось его основателю — князю Гедиминасу.

А также посетите самые красивые 🤩 храмы литовской столицы ⭐️ и раскроете секрет ее особенного обаяния.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €65 за экскурсию

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Вильнюс — прошлое и настоящее
Вильнюс — прошлое и настоящее

Что вас ожидает

Вильнюс изнутри
Гуляя по Вильнюсу, вы заглянете в старые дворики и услышите, что происходило в них в далеком 16 веке. Пройдете по самой узкой улице исторического центра и, возможно, услышите музыку литовского композитора Чюрлениса — ведь рядом находится его музей 🖼. А еще рассмотрите местный университет, отыщете Еврейский квартал и увидите сверху внутренний дворик Президентского дворца.

Главные храмы города
Вы посетите самые красивые 🤩 храмы Вильнюса: Кафедральный собор, часовню покровителя Литвы Святого Казимира и костел Святой Анны, которым восхищался Наполеон. А также церковь ⛪ Святого Духа, где покоятся мощи виленских мучеников Иоанна, Антония и Евстафия, и один из главных символов литовской столицы ⭐️ — Святые ворота с чудотворной иконой Божьей Матери.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Начало и место завершения
🚩 у Кафедрального собора
Вильнюс — прошлое и настоящее
Вильнюс — прошлое и настоящее
Вильнюс — прошлое и настоящее
Вильнюс — прошлое и настоящее
Вильнюс — прошлое и настоящее
Вильнюс — прошлое и настоящее
Вильнюс — прошлое и настоящее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Jolanta
Jolanta
Рада приветствовать вас, дорогие гости Литвы! Я работаю гидом уже 25 лет. Это не просто работа — это мое хобби и главное увлечение всей моей жизни. Очень люблю свой город и свою страну с ее богатой и непростой историей. С большим удовольствием передам частичку этой любви вам. До встречи!
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3 отзыва оставили туристы

16 июля 2020
Всё понравилось. Гид подстраивалась под наши капризы. На будущее можно было бы добавить немного юмора. Его в принципе в жизни не хватает :)
11 марта 2020
Экскурсия была замечательной) Иоланта - очень квалифицированный гид, влюблённая в свой город, но в то же время беспристрастная. Нам было очень приятно провести в ее обществе 3 часа, которые пролетели незаметно.
3 марта 2020
Три часа пролетели незаметно) интересно было даже ребенку! Огромное спасибо Иоланте за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми.

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