3 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Вильнюс, столица Литвы, известна своим гостеприимством, архитектурным разнообразием и богатой историей.
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам уникальную возможность увидеть город глазами его основателя, князя Гедиминаса, и узнать, почему Вильнюс называют «городом читать дальшеуменьшить
низко летающих ангелов».
Вы пройдете по узким улочкам исторического центра, услышите истории, которые хранят старинные дворики, и откроете для себя места, связанные с великим литовским композитором Чюрленисом.
Посещение главных храмов города, включая Кафедральный собор и костел Святой Анны, позволит вам прикоснуться к духовному наследию Вильнюса.
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов, что делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей литовской столицы. Позвольте Вильнюсу покорить ваше сердце его красотой и уютом, раскрыв секреты прошлого и настоящего
Гуляя по Вильнюсу, вы заглянете в старые дворики и услышите, что происходило в них в далеком 16 веке. Пройдете по самой узкой улице исторического центра и, возможно, услышите музыку литовского композитора Чюрлениса — ведь рядом находится его музей. А еще рассмотрите местный университет, отыщете Еврейский квартал и увидите сверху внутренний дворик Президентского дворца.
Главные храмы города
Вы посетите самые красивые храмы Вильнюса: Кафедральный собор, часовню покровителя Литвы Святого Казимира и костел Святой Анны, которым восхищался Наполеон. А также церковь Святого Духа, где покоятся мощи виленских мучеников Иоанна, Антония и Евстафия, и один из главных символов литовской столицы — Святые ворота с чудотворной иконой Божьей Матери.
Организационные детали
Дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иоланта — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провела экскурсии для 30 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие гости Литвы! Я работаю гидом уже 25 лет. Это не просто работа — это мое хобби и главное увлечение всей моей жизни. Очень люблю свой город и свою страну с ее богатой и непростой историей. С большим удовольствием передам частичку этой любви вам. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
–
3
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2
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А
Анна
Три часа пролетели незаметно) интересно было даже ребенку! Огромное спасибо Иоланте за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми.
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Софья
Экскурсия была замечательной) Иоланта - очень квалифицированный гид, влюблённая в свой город, но в то же время беспристрастная. Нам было очень приятно провести в ее обществе 3 часа, которые пролетели незаметно.
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И
Игорь
Jolanta гид от бога! Все было очень интересно и познавательно! Советую всем, не пожелеете! Старый Вильнюс в ее исполнение просто сказка!
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I
Inara
Всё понравилось. Гид подстраивалась под наши капризы. На будущее можно было бы добавить немного юмора. Его в принципе в жизни не хватает:)
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