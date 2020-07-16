3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Вильнюс изнутри

Гуляя по Вильнюсу, вы заглянете в старые дворики и услышите, что происходило в них в далеком 16 веке. Пройдете по самой узкой улице исторического центра и, возможно, услышите музыку литовского композитора Чюрлениса — ведь рядом находится его музей 🖼. А еще рассмотрите местный университет, отыщете Еврейский квартал и увидите сверху внутренний дворик Президентского дворца.

Главные храмы города

Вы посетите самые красивые 🤩 храмы Вильнюса: Кафедральный собор, часовню покровителя Литвы Святого Казимира и костел Святой Анны, которым восхищался Наполеон. А также церковь ⛪ Святого Духа, где покоятся мощи виленских мучеников Иоанна, Антония и Евстафия, и один из главных символов литовской столицы ⭐️ — Святые ворота с чудотворной иконой Божьей Матери.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.