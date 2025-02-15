Личное свидание с Вильнюсом

Погрузитесь в атмосферу Вильнюса на индивидуальной экскурсии. Выберите маршрут, наслаждайтесь прогулкой и делайте яркие фото на память
Личное свидание с Вильнюсом предлагает уникальную возможность насладиться городом в индивидуальном формате. Два маршрута на выбор позволяют адаптировать прогулку под ваши интересы. Экскурсия полностью пешеходная, что позволяет в полной мере
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ощутить атмосферу города. Удобные остановки и фотопаузы делают путешествие комфортным и запоминающимся.

Цена рассчитана на группу до четырех человек, что делает её доступной для семей и небольших компаний. Дети до 8 лет могут присоединиться бесплатно, что особенно удобно для семейного отдыха

5 причин купить эту экскурсию

  • 👣 Индивидуальный подход
  • 📸 Удобные фотопаузы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🗺️ Два маршрута на выбор
  • 💰 Доступная цена для группы
Личное свидание с Вильнюсом
Личное свидание с Вильнюсом
Личное свидание с Вильнюсом
Ближайшие даты:
15
фев16
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фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Достопримечательности Вильнюса

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Вильнюса, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: исторический

В любом городе есть локации, которые нужно увидеть каждому путешественнику, и мы обязательно вас с такими познакомим. Вы узнаете главное про важные архитектурные памятники: кафедральный собор Святого Станислава, памятник князю Гедиминасу — ключевой фигуры для истории Литвы, Ратушную площадь на Старовиленском рынке и как в городе появился памятник доктору Айболиту. Мы расскажем, кто учился в Вильнюсском университете, чем примечательна улица Стиклю, покажем дома Виленских вельмож и единственные, сохранившиеся в городе ворота с чудотворной иконой. Вы научитесь ориентироваться в Вильнюсе и за время экскурсии поймёте, куда ещё вам хотелось бы сходить.

Синий маршрут: творческий

По всему городу разбросаны интересные места, мимо которых так легко пройти, если не догадываться, что они там есть: плитка счастья, любопытные таблички на улице Литераторов, атмосферные дворики и улицы с особенным прошлым, жемчужина готики — костёл Св. Анны. Мы ни за что не дадим вам всё это упустить. Вместе спустимся на уровень Средневековья, поговорим о том, как крестили Ганнибала и как Фёдор Достоевский проводил свадебное путешествие в нашем городе. Узнаем о том, как арт-микрорайон Ужупис живёт по совершенно особенным правилам и где мастера татуировки пришли на смену ювелирам. Мы расскажем про кулинарные места Вильнюса, про то, и почему Вильнюс — очень творческий.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Вильнюсе, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У колокольни Кафедрального католического собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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