5 причин купить эту экскурсию
- 👣 Индивидуальный подход
- 📸 Удобные фотопаузы
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🗺️ Два маршрута на выбор
- 💰 Доступная цена для группы
Что можно увидеть
- Достопримечательности Вильнюса
Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места Вильнюса, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: исторический
В любом городе есть локации, которые нужно увидеть каждому путешественнику, и мы обязательно вас с такими познакомим. Вы узнаете главное про важные архитектурные памятники: кафедральный собор Святого Станислава, памятник князю Гедиминасу — ключевой фигуры для истории Литвы, Ратушную площадь на Старовиленском рынке и как в городе появился памятник доктору Айболиту. Мы расскажем, кто учился в Вильнюсском университете, чем примечательна улица Стиклю, покажем дома Виленских вельмож и единственные, сохранившиеся в городе ворота с чудотворной иконой. Вы научитесь ориентироваться в Вильнюсе и за время экскурсии поймёте, куда ещё вам хотелось бы сходить.
Синий маршрут: творческий
По всему городу разбросаны интересные места, мимо которых так легко пройти, если не догадываться, что они там есть: плитка счастья, любопытные таблички на улице Литераторов, атмосферные дворики и улицы с особенным прошлым, жемчужина готики — костёл Св. Анны. Мы ни за что не дадим вам всё это упустить. Вместе спустимся на уровень Средневековья, поговорим о том, как крестили Ганнибала и как Фёдор Достоевский проводил свадебное путешествие в нашем городе. Узнаем о том, как арт-микрорайон Ужупис живёт по совершенно особенным правилам и где мастера татуировки пришли на смену ювелирам. Мы расскажем про кулинарные места Вильнюса, про то, и почему Вильнюс — очень творческий.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Вильнюсе, и частым гостям города
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно