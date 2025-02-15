ощутить атмосферу города. Удобные остановки и фотопаузы делают путешествие комфортным и запоминающимся. Цена рассчитана на группу до четырех человек, что делает её доступной для семей и небольших компаний. Дети до 8 лет могут присоединиться бесплатно, что особенно удобно для семейного отдыха

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Вильнюса, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: исторический

В любом городе есть локации, которые нужно увидеть каждому путешественнику, и мы обязательно вас с такими познакомим. Вы узнаете главное про важные архитектурные памятники: кафедральный собор Святого Станислава, памятник князю Гедиминасу — ключевой фигуры для истории Литвы, Ратушную площадь на Старовиленском рынке и как в городе появился памятник доктору Айболиту. Мы расскажем, кто учился в Вильнюсском университете, чем примечательна улица Стиклю, покажем дома Виленских вельмож и единственные, сохранившиеся в городе ворота с чудотворной иконой. Вы научитесь ориентироваться в Вильнюсе и за время экскурсии поймёте, куда ещё вам хотелось бы сходить.

Синий маршрут: творческий

По всему городу разбросаны интересные места, мимо которых так легко пройти, если не догадываться, что они там есть: плитка счастья, любопытные таблички на улице Литераторов, атмосферные дворики и улицы с особенным прошлым, жемчужина готики — костёл Св. Анны. Мы ни за что не дадим вам всё это упустить. Вместе спустимся на уровень Средневековья, поговорим о том, как крестили Ганнибала и как Фёдор Достоевский проводил свадебное путешествие в нашем городе. Узнаем о том, как арт-микрорайон Ужупис живёт по совершенно особенным правилам и где мастера татуировки пришли на смену ювелирам. Мы расскажем про кулинарные места Вильнюса, про то, и почему Вильнюс — очень творческий.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Вильнюсе, и частым гостям города

Организационные детали