13 отзывов оставили туристы

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Дегустация литовского пива

5
13 отзывов
Vilnius I.
Vilnius I. – Гид из Вильнюса
Дегустация литовского пива
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €113 за экскурсию

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Дегустация литовского пива
Дегустация литовского пива
Приглашаем Вас в пешеходный гастрономический тур по вильнюсским пабам, где у Вас будет возможность попробовать продукцию небольших литовских пивоварен — живое литовское пиво, оценить уют пабов в Вильнюсе, а также познакомиться с дружественными любителями пива.
Цель — понять литовскую культуру пива, найти любимейший сорт пива и весело 🥳 прогуляться 👣 по Вильнюсу!
В маршрут пивного тура входит посещение четырёх разных пабов, а значит – и дегустация не менее чем четырёх разных сортов пива, исключительно литовских производителей. С каждым гладком этого божественного напитка для вас откроется не только вся гамма вкусов и послевкусии, но и много полезной информации: из чего и как делается пиво, как много значит совесть пивовара и многое другое. Так же расскажем чуть-чуть истории 📖 пива и, конечно, упомянем разные древние и современные традиции, связанные с этим древним напитком. Вы обязательно узнаете, что пиво делится на категории не по цвету — а ведь все привыкли заказывать «светлое» или «темное». Так же, постараемся развеять некоторые легенды, связанные с пивом…
По пути из одного бара в другой, мы проветрим свои головы от темы экскурсии 🧭. Тем не менее, это не будет «минута тишины» — мы вам расскажем пикантные истории города.
В Вильнюсе разных пивных пабов, которые стоит посетить, да разных сортов пива, которое стоит попробовать, есть больше, чем можно обойти и выпить 🍹 за одну экскурсию ⛳, поэтому маршруты создаются в зависимости от времени года, численности группы и других факторов. Но их объединяет одно: продолжительность и количество посещённых мест.

Например, есть два разных маршрута под кодовыми названиями:

    I маршрут — «За пивом Домой»
    II маршрут — «За пивом в Библиотеку»
    Выбирайте наугад — не прогадаете ни в одном случае!
    Продолжительность каждой экскурсии-дегустации 3-4 часа, но уверяем — за это время мы не напьёмся, а только насладимся литовским пивом и всем будем рассказывать: «и я там был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало».
    Что входит
    • услуги гида
    • бокал пива 0, 3 л. в каждом заведении
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    Дегустация литовского пива
    Дегустация литовского пива
    Дегустация литовского пива
    Дегустация литовского пива

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Vilnius I.
    Vilnius I.
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    13 отзывов оставили туристы

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