13 отзывов оставили туристы

Приглашаем Вас в пешеходный гастрономический тур по вильнюсским пабам, где у Вас будет возможность попробовать продукцию небольших литовских пивоварен — живое литовское пиво, оценить уют пабов в Вильнюсе, а также познакомиться с дружественными любителями пива.

Цель — понять литовскую культуру пива, найти любимейший сорт пива и весело 🥳 прогуляться 👣 по Вильнюсу!

В маршрут пивного тура входит посещение четырёх разных пабов, а значит – и дегустация не менее чем четырёх разных сортов пива, исключительно литовских производителей. С каждым гладком этого божественного напитка для вас откроется не только вся гамма вкусов и послевкусии, но и много полезной информации: из чего и как делается пиво, как много значит совесть пивовара и многое другое. Так же расскажем чуть-чуть истории 📖 пива и, конечно, упомянем разные древние и современные традиции, связанные с этим древним напитком. Вы обязательно узнаете, что пиво делится на категории не по цвету — а ведь все привыкли заказывать «светлое» или «темное». Так же, постараемся развеять некоторые легенды, связанные с пивом…

По пути из одного бара в другой, мы проветрим свои головы от темы экскурсии 🧭. Тем не менее, это не будет «минута тишины» — мы вам расскажем пикантные истории города.

В Вильнюсе разных пивных пабов, которые стоит посетить, да разных сортов пива, которое стоит попробовать, есть больше, чем можно обойти и выпить 🍹 за одну экскурсию ⛳, поэтому маршруты создаются в зависимости от времени года, численности группы и других факторов. Но их объединяет одно: продолжительность и количество посещённых мест.

Например, есть два разных маршрута под кодовыми названиями:

I маршрут — «За пивом Домой»

II маршрут — «За пивом в Библиотеку»

Выбирайте наугад — не прогадаете ни в одном случае!

Продолжительность каждой экскурсии-дегустации 3-4 часа, но уверяем — за это время мы не напьёмся, а только насладимся литовским пивом и всем будем рассказывать: «и я там был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало».