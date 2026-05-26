Мы пройдёмся по старым пешеходным улицам, заглянем в средневековые дворы, увидим и посетим множество исторических объектов (вход бесплатный). Вы услышите удивительные истории и легенды о моем городе, а также познакомитесь с традициями, корнями уходящими в языческое прошлое Литвы. И получите рекомендации мест для самостоятельного посещения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €132 за экскурсию

Ваш гид в Вильнюсе

Описание экскурсии

Это расширенная экскурсия для увлеченных историей, архитектурой, христианскими реликвиями людей, во время которой я расскажу:

откуда происходит название страны и городов Литвы;

когда впервые упоминается Старый Вильнюс;

историю возникновения ВКЛ (Великого княжества Литовского);

о жизни Вильнюса в роли столицы Великого княжества Литовского;

легенды Литвы, которые и сегодня тесно переплетены с современной жизнью литовцев;

языческие традиции Литвы, которые сохраняются с 14 века;

почему же янтарь символ Литвы;

о конфессиях Литвы (христианство, иудаизм, мусульманство, караизм);

дам дельные советы, что посмотреть, посетить после нашей экскурсии самостоятельно.

В итоге вы поймете, откуда берутся корни много национального города Вильнюса, в котором не сегодня проживает 30 народностей, станете лучше понимать город и нравы его жителей.

Маршрут

Кафедральный собор с чудотворной иконой св. Казимира

Собор св. Бернара (1525)

Вильнюсский университет (1579)

Подземелье с музеями янтаря (XV век)

Собор св. Параскевы

Собор и монастырь св. Духа с чудотворными мощами св. Антония, Иоанна, Евстафия

Собор св. Терезы (1633)

Часовня Остра Брама с чудотворной иконой Девы Марии (XІV век)

Мы также заглянем в разные чудесные места:

Кафедральный собор с чудотворными образами

Средневековые внутренние дворики, где по сей день проживают местные жители

Магазинчик литовских экологических продуктов

Кафе «Женское счастье» с удивительными десертами

Лавку литовских сыров с сырным мороженным и сырными конфетами

Организационные детали