Мы пройдёмся по старым пешеходным улицам, заглянем в средневековые дворы, увидим и посетим множество исторических объектов (вход бесплатный).
Вы услышите удивительные истории и легенды о моем городе, а также познакомитесь с традициями, корнями уходящими в языческое прошлое Литвы. И получите рекомендации мест для самостоятельного посещения.
Вы услышите удивительные истории и легенды о моем городе, а также познакомитесь с традициями, корнями уходящими в языческое прошлое Литвы. И получите рекомендации мест для самостоятельного посещения.
Описание экскурсии
Это расширенная экскурсия для увлеченных историей, архитектурой, христианскими реликвиями людей, во время которой я расскажу:
- откуда происходит название страны и городов Литвы;
- когда впервые упоминается Старый Вильнюс;
- историю возникновения ВКЛ (Великого княжества Литовского);
- о жизни Вильнюса в роли столицы Великого княжества Литовского;
- легенды Литвы, которые и сегодня тесно переплетены с современной жизнью литовцев;
- языческие традиции Литвы, которые сохраняются с 14 века;
- почему же янтарь символ Литвы;
- о конфессиях Литвы (христианство, иудаизм, мусульманство, караизм);
- дам дельные советы, что посмотреть, посетить после нашей экскурсии самостоятельно.
В итоге вы поймете, откуда берутся корни много национального города Вильнюса, в котором не сегодня проживает 30 народностей, станете лучше понимать город и нравы его жителей.
Маршрут
- Кафедральный собор с чудотворной иконой св. Казимира
- Собор св. Бернара (1525)
- Вильнюсский университет (1579)
- Подземелье с музеями янтаря (XV век)
- Собор св. Параскевы
- Собор и монастырь св. Духа с чудотворными мощами св. Антония, Иоанна, Евстафия
- Собор св. Терезы (1633)
- Часовня Остра Брама с чудотворной иконой Девы Марии (XІV век)
Мы также заглянем в разные чудесные места:
- Кафедральный собор с чудотворными образами
- Средневековые внутренние дворики, где по сей день проживают местные жители
- Магазинчик литовских экологических продуктов
- Кафе «Женское счастье» с удивительными десертами
- Лавку литовских сыров с сырным мороженным и сырными конфетами
Организационные детали
- Вход в исторические объекты — бесплатный
- Место встречи — от отеля на автомобиле
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провела экскурсии для 1168 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Литву! Меня зовут Инна. Мне в жизни выпала огромная честь открывать эту замечательную страну для туристов! Я делаю то, что люблю, что хорошо знаю, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия по красивейшим местам Вильнюса с очевидным экспертом экскурсоводом Инной. Настоятельно рекомендую всем, кто как в первый раз в городе, так и хочет узнать о нем что-то новое. Инна очень интересно рассказывает обо всем и кране профессиональна, что ещё больше увлекает в экскурсии.
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Инна заботливо провела нас по улицам любимого города, рассказав массу историй, легенд, показав, куда можно зайти ещё, как вкусно покушать, откуда посмотреть на город… Оставалось только широко раскрывать глаза и
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Л
Мы впервые воспользовались услугами сайта и нам сразу повезло - мы познакомились с Инной. Замечательная экскурсия, которая дала нам представление о чудесном городе Вильнюс, в который нам хочется вернуться. Очень хорошо, что у Инны есть автомобиль, это позволяет увидеть больше за относительно небольшое время. Инна порекомендовала нам чудесный ресторан Lokus за что ей отдельное спасибо.
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Inna is a wonderful guide! very knowledgeable but not tiring with multiple facts. The route was chosen wisely and I will definitely recommend her to my friends visiting Vilnius.
Инна замечательный гид! очень хорошо осведомленный, но не утомительный с множеством фактов. Маршрут был выбран с умом, и я обязательно порекомендую его своим друзьям, посещающим Вильнюс.
Инна замечательный гид! очень хорошо осведомленный, но не утомительный с множеством фактов. Маршрут был выбран с умом, и я обязательно порекомендую его своим друзьям, посещающим Вильнюс.
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Ю
На экскурсии была с детьми- 10 и 5 лет.
Основная задача - сделать экскурсию максимально интересной для них.
Считаю, что гид справилась очень хорошо.
Экскурсией, увиденным старым городом, остались довольны все. Спасибо.
Основная задача - сделать экскурсию максимально интересной для них.
Считаю, что гид справилась очень хорошо.
Экскурсией, увиденным старым городом, остались довольны все. Спасибо.
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Экскурсию с нами провела замечательный экскурсовод Инна.
Несмотря на дождливый день, мы увидели с помощью Инны как прекрасен город. Экскурсовод замечательный, опытный и знающий. Рекомендации - самые лучшие.
Несмотря на дождливый день, мы увидели с помощью Инны как прекрасен город. Экскурсовод замечательный, опытный и знающий. Рекомендации - самые лучшие.
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