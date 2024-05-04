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отеля. Пока ехали по Вильнюсу, рассказывала о тех местах, которые мы проезжали. Елена ушла все мои пожелания: мы немного сократили посещения замка, но зато побывали в долине ангелов, усадьбе Тышкевича, попробовали традиционнве кибинаи, а также посетили ферму альпак. Сразу скажу что я очень хотела туда попасть. Если вы хотите, то это надо отговаривать заранее, так как попасть на ферму можно только во время мероприятий (самостоятельно нельзя) и по предварительной резервации. Спасибо Елене за то что учла мою просьбу, я в восторге! В целом все прошло очень содержательно, позитивно, легко и с юмором)))