1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Средневековому Вильнюсу: мистика и история
Погрузитесь в атмосферу средневековья в вечернем Вильнюсе. Исследуйте тайны и легенды, скрытые в темных уголках старого города
Начало: у ворот Острой брамы
«Вас ждут предания о чудовище оборонной башни и о спиритических сеансах, которые проводили в современном музее янтаря»
Завтра в 08:30
11 июня в 16:00
€67 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
«Янтарная галерея-музей — я раскрою, почему мы по сей день находим на берегу моря кусочки янтаря и какими целебными свойствами известен этот чудесный камень»
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
«Экскурсия в музее островного замка в Тракае (1»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Тракай - резиденция литовских князей
Тракай - древняя столица Литвы, окруженная озерами. Узнайте историю замка и караимов, посетите музей и парк
Начало: От отеля
«Тракай, одна из древнейших столиц Литвы, это самая неприступная крепость в Восточной Европе и долгое время был резиденцией великих литовских князей, сейчас в нем расположен Тракайский исторический музей»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вильнюс: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: У Кафедрального собора
«Пройдете по самой узкой улице исторического центра и, возможно, услышите музыку литовского композитора Чюрлениса — ведь рядом находится его музей»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уютный Тракай: замок, караимы и средневековая история
Городок Тракай славится пасторальными пейзажами и старинным замком. Прогулка по улочкам, знакомство с караимами и их кухней, посещение замка
Начало: На автовокзале города Тракай
«Если с вами будут дети, то по пути к Ратушной площади мы заглянем в кафе-шоколадницу, где вы сможете сделать паузу, пока ваш ребёнок будет изучать шоколадные комнаты маленького музея»
15 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
«Променад можно совершить и в великолепном парке, окружающем дворец с Музеем янтаря, или поиграть в теннис на многочисленных кортах»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€760 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Погружение в историю Тракая: экскурсия по замкам и озерам
Путешествие в Тракай, бывшую столицу Великого княжества Литовского, подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о славных битвах и легендах
Начало: в центре Тракая
«На территории разрушенного и забытого Полуостровного замка, где сейчас находится Музей сакрального наследия, вы узнаете о прошлой славе одной из самых больших каменных крепостей Великого княжества Литовского»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Вильнюса - в старинный Тракай
Узнать историю бывшей столицы Литовского княжества и увидеть ее самые интересные места
«Старинное имение и музей шоколадных фигур»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Истории Старого Вильнюса: Погружение в средневековье и традиции
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Вильнюса, пройдя по его старинным улицам и посетив знаковые места
«Подземелье с музеями янтаря (XV век)»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€94 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла4 мая 2024Огромное спасибо Людмиле. Экскурсия была очень интересная, познавательная. Людмила ведет экскурсию с юмором, при этом много информации. Очень жаль,что в Тракайском замке идет ремонт,но это компенсировалось вкуснейшими кераимскими пирожками Рекомендую всем этого гида.
- ИИгорь16 апреля 2024Jolanta гид от бога! Все было очень интересно и познавательно! Советую всем, не пожелеете! Старый Вильнюс в ее исполнение просто сказка!
- ООльга15 января 2024Людмила очаровала всю нашу группу! Подарила нам не только шикарную экскурсию по Тракаю, но и волшебное новогоднее настроение. Спасибо большое!
- УУльяна19 ноября 2023Спасибо огромное Анне! Она раскрыла нам особый и очень атмосферный Вильнюс! 🙏🏻❤️ И что особенно приятно, что экскурсия понравилась дочке (а подросткам угодить очень трудно 😅
- NNatalia21 октября 2023Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!
- РРая7 октября 2023Отличная была экскурсия с Анной, легкая, интересная, веселая! И историю города узнали и интересные места повидали и желания позагадавали:) очень рекомендую
- HHalimon3 октября 2023Очень понравилось. Рекомендуем
- ТТатьяна24 августа 2023Была на экскурсии 22.08.2023. Гид заранее созвонилась со мной и оговорила детали поездки. Точно в назначенное время Елена забрала меня из
- NNataļja23 июля 2023Спасибо, нам очень понравилось! А самое главное.. дети довольны. Мальчику 12 лет, девочке 6. После экскурсии очень воодушевились. Очень познавательно и интересно. Рекомендую.
- ЮЮлия28 июня 2023Отличный гид! Были семьей, с детьми и бабушкой, Елена нашла подход к каждому! Маршрут был подстоен под наши пожелания. Подача исторических фактов увлекательная, множество советов куда сходить и что посмотреть! Очень довольны и всем рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Музеи»
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