Изменив привычный туристический маршрут мы пройдем по улицам города, где судьбы людей, их замыслы и поступки, культурные и религиозные различия складывались в причудливую вильнюсскую мозаику.

Начнем экскурсию ⛳ от старейшей церкви Св. Пятницы, найдем Русскую улицу, узнаем чему учили в главном православном храме Вильнюса, пленимся мудростью и верностью русских жен Великих князей литовских, восхитимся благородством Александра I и самопожертвованием рядовых граждан. Выясним, какие же права имеет каждый человек в республике Ужупис, если он хочет их иметь. Увидим красивые 🤩 и очень красивые места города, а если устанем, то отдохнем за чашечкой ароматного кофе или кружкой пенистого пива.