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Славянские черты Вильнюса

Валентина Б.
Валентина Б. – Гид из Вильнюса
Изменив привычный туристический маршрут мы пройдем по улицам города, где судьбы людей, их замыслы и поступки, культурные и религиозные различия складывались в причудливую вильнюсскую мозаику.

Я проведу вас по улицам Старого города и заведу в самые укромные места, о которых вы вряд ли слышали.

Мы осмотрим церкви и костелы, которые соединяют разные народы вместе, а также покажу русские места Вильнюса.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €50 за экскурсию

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Славянские черты Вильнюса
Славянские черты Вильнюса

Что вы увидите

  • Храм во имя святой мученицы Параскевы Пятницы
  • Русская улица
  • Свято-Духов монастырь
  • Старый город
Изменив привычный туристический маршрут мы пройдем по улицам города, где судьбы людей, их замыслы и поступки, культурные и религиозные различия складывались в причудливую вильнюсскую мозаику.
Начнем экскурсию ⛳ от старейшей церкви Св. Пятницы, найдем Русскую улицу, узнаем чему учили в главном православном храме Вильнюса, пленимся мудростью и верностью русских жен Великих князей литовских, восхитимся благородством Александра I и самопожертвованием рядовых граждан. Выясним, какие же права имеет каждый человек в республике Ужупис, если он хочет их иметь. Увидим красивые 🤩 и очень красивые места города, а если устанем, то отдохнем за чашечкой ароматного кофе или кружкой пенистого пива.
Что входит
  • Пешая прогулка по Старому городу
  • осмотр церквей и костелов
  • солнечная или дождливая погода и хорошее настроение.
Что не входит
  • Напитки.
Начало
🚩 ул. Диджёи, 2.
Место завершения
🏁 Свято-Духов монастырь и церковь.
Славянские черты Вильнюса
Славянские черты Вильнюса
Славянские черты Вильнюса
Славянские черты Вильнюса
Славянские черты Вильнюса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валентина Б.
Валентина Б.
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