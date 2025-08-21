2 отзыва оставили туристы

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Тракай: легенды старой столицы

Заглянуть в прошлое замков, услышать старинные городские предания и ощутить дух Средневековья
Один из ключевых городов Великого княжества Литовского находится всего в 29 км от Вильнюса, и, посетив это атмосферное место, вы значительно обогатите представление о стране.

Поговорим о славных битвах Тракайского замка, легендарной крепости на острове, поселениях загадочных караимов, истории знаменитого литовского торта и многом другом.
4.9
6 отзывов
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы

Описание экскурсии

Предания тракайской старины

На бывшей Ратушной площади, где на месте бывших торговых лотков ездят машины и стоят современные здания, мои рассказы о былых эпохах перенесут вас в совсем другие декорации. Возле Часовенного столба Св. Иоанна Непомука вы узнаете, почему именно он считается защитником города и какие предания о совершенных им чудесах сохранились в народной памяти. А также откроете историю «Маленького города» и его жителей — загадочных представителей тюркоязычных народов, караимов.

Легенды озера Гальвес и история замков

На территории разрушенного и забытого Полуостровного замка, где сейчас находится Музей сакрального наследия, вы узнаете о прошлой славе одной из самых больших каменных крепостей Великого княжества Литовского. Позже в программе будет крупнейшее и самое красивое озеро региона, о названии и тайнах которого поговорим отдельно. И, наконец, в Тракайском замке вы познакомитесь с богатой экспозицией памятника и его полусказочными историями. Поговорим о знаковой Грюндвальской битве, легенде о знаменитой литовской сладости — торте Шакотисе, о кладах, найденных в окрестностях Тракая, и многом другом.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • Добраться до Тракая можно на пригородном в автобусе с вильнюсского автовокзала или на поезде. Цена билета без скидки €3,6–5. Дорога занимает около 40 минут. От автовокзала до места встречи пешком примерно 30 минут. Вы можете выбрать живописную тропу вдоль озера или прогуляться до места встречи по главной улице города.
  • Также за дополнительную плату я могу организовать трансфер до Тракая и обратно из Вильнюса (до 4 человек). Трансфер нужно бронировать заранее в переписке.

Дополнительные расходы

Билеты в Тракайский замок в сезон — €14 взрослый и €7 льготный билет (студенты, пенсионеры и инвалиды), детям дошкольного возраста вход бесплатный

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Тракая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 723 туристов
Меня зовут Анна. Я коренная жительница Вильнюса, очень люблю родной город и стараюсь передать эту любовь путешественникам. На экскурсиях не только показываю символы литовской столицы, но и рассказываю легенды и
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предания о городе и людях, населяющих его. А также раскрываю местечки, о которых знают только местные, и советую, что еще можно увидеть, попробовать и посетить. Кроме того, быстро нахожу общий язык с детьми разного возраста. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Alexander
Отличная экскурсия, На обратном пути, снимите кораблик, И попробовать пирожки!!!
Отличная экскурсия, На обратном пути, снимите кораблик, И попробовать пирожки!!!
Отличная экскурсия, На обратном пути, снимите кораблик, И попробовать пирожки!!!
Отличная экскурсия, На обратном пути, снимите кораблик, И попробовать пирожки!!!
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И
Мы были на экскурсии по Тракаю с Анной. Мы приехали из Друскининкая. Анна помогла организовать трансфер из Друскининкая. Экскурсия была интересная, два часа пролетели незаметно. Всё прошло точно, без сбоев и опозданий. Спасибо!
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А
Анна провела для нашей семьи великолепную обзорную экскурсию по Тракаю. Если хатите профессиональное, ненавязчиво с любовью к городу сопровождение по Тракаю вам сюда!:)
Спасибо большое. Море впечатлений и положительных эмоций..
Огромное спасибо Анна за сюрприз и падарок внучке.
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М
Были с Анной на экскурсии в Тракае, получили огромное удовольствие! Спасибо огромное!
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T
Анна - отлично подготовленный, знающий историю Тракая и Литвы гид. Рассказывает интересно и доступно хорошим литературным языком. Показала самые красивые места города, отвечала на все наши вопросы. Спасибо ей огромное! Рекомендую всем!
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O
Великолепная экскурсия.
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