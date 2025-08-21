2 отзыва оставили туристы

На бывшей Ратушной площади, где на месте бывших торговых лотков ездят машины и стоят современные здания, мои рассказы о былых эпохах перенесут вас в совсем другие декорации. Возле Часовенного столба Св. Иоанна Непомука вы узнаете, почему именно он считается защитником города и какие предания о совершенных им чудесах сохранились в народной памяти. А также откроете историю «Маленького города» и его жителей — загадочных представителей тюркоязычных народов, караимов.
Легенды озера Гальвес и история замков
На территории разрушенного и забытого Полуостровного замка, где сейчас находится Музей сакрального наследия, вы узнаете о прошлой славе одной из самых больших каменных крепостей Великого княжества Литовского. Позже в программе будет крупнейшее и самое красивое озеро региона, о названии и тайнах которого поговорим отдельно. И, наконец, в Тракайском замке вы познакомитесь с богатой экспозицией памятника и его полусказочными историями. Поговорим о знаковой Грюндвальской битве, легенде о знаменитой литовской сладости — торте Шакотисе, о кладах, найденных в окрестностях Тракая, и многом другом.
Организационные детали
Вопросы трансфера
Добраться до Тракая можно на пригородном в автобусе с вильнюсского автовокзала или на поезде. Цена билета без скидки €3,6–5. Дорога занимает около 40 минут. От автовокзала до места встречи пешком примерно 30 минут. Вы можете выбрать живописную тропу вдоль озера или прогуляться до места встречи по главной улице города.
Также за дополнительную плату я могу организовать трансфер до Тракая и обратно из Вильнюса (до 4 человек). Трансфер нужно бронировать заранее в переписке.
Дополнительные расходы
Билеты в Тракайский замок в сезон — €14 взрослый и €7 льготный билет (студенты, пенсионеры и инвалиды), детям дошкольного возраста вход бесплатный
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Тракая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 723 туристов
Меня зовут Анна. Я коренная жительница Вильнюса, очень люблю родной город и стараюсь передать эту любовь путешественникам. На экскурсиях не только показываю символы литовской столицы, но и рассказываю легенды и читать дальшеуменьшить
предания о городе и людях, населяющих его. А также раскрываю местечки, о которых знают только местные, и советую, что еще можно увидеть, попробовать и посетить. Кроме того, быстро нахожу общий язык с детьми разного возраста. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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Alexander
Отличная экскурсия, На обратном пути, снимите кораблик, И попробовать пирожки!!!
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И
Илона
Мы были на экскурсии по Тракаю с Анной. Мы приехали из Друскининкая. Анна помогла организовать трансфер из Друскининкая. Экскурсия была интересная, два часа пролетели незаметно. Всё прошло точно, без сбоев и опозданий. Спасибо!
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А
Ана
Анна провела для нашей семьи великолепную обзорную экскурсию по Тракаю. Если хатите профессиональное, ненавязчиво с любовью к городу сопровождение по Тракаю вам сюда!:) Спасибо большое. Море впечатлений и положительных эмоций.. Огромное спасибо Анна за сюрприз и падарок внучке.
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М
Мария
Были с Анной на экскурсии в Тракае, получили огромное удовольствие! Спасибо огромное!
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T
Tatjana
Анна - отлично подготовленный, знающий историю Тракая и Литвы гид. Рассказывает интересно и доступно хорошим литературным языком. Показала самые красивые места города, отвечала на все наши вопросы. Спасибо ей огромное! Рекомендую всем!
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O
Olga
Великолепная экскурсия.
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