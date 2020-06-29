2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Предания тракайской старины

На бывшей Ратушной площади, где на месте бывших торговых лотков ездят машины и стоят современные здания, мои рассказы о былых эпохах перенесут вас в совсем другие декорации. Возле Часовенного столба Св. Иоанна Непомука вы узнаете, почему именно он считается защитником города и какие предания о совершенных им чудесах сохранились в народной памяти. А также откроете историю «Маленького города» и его жителей — загадочных представителей тюркоязычных народов, караимов.

Легенды озера Гальвес и история замков

На территории разрушенного и забытого Полуостровного замка, где сейчас находится Музей сакрального наследия, вы узнаете о прошлой славе одной из самых больших каменных крепостей Великого княжества Литовского. Позже в программе будет крупнейшее и самое красивое озеро региона, о названии и тайнах которого поговорим отдельно. И, наконец, в Тракайском замке вы познакомитесь с богатой экспозицией памятника и его полусказочными историями. Поговорим о знаковой Грюндвальской битве, легенде о знаменитой литовской сладости — торте Шакотисе, о кладах, найденных в окрестностях Тракая, и многом другом.