2 отзыва оставили туристы

Один из ключевых городов Великого княжества Литовского находится всего в 29 км от Вильнюса, и, посетив это атмосферное место, вы значительно обогатите представление о стране. Поговорим о славных битвах Тракайского замка, легендарной крепости на острове, поселениях загадочных караимов, истории знаменитого литовского торта и многом другом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Предания тракайской старины

На бывшей Ратушной площади, где на месте бывших торговых лотков ездят машины и стоят современные здания, мои рассказы о былых эпохах перенесут вас в совсем другие декорации. Возле Часовенного столба Св. Иоанна Непомука вы узнаете, почему именно он считается защитником города и какие предания о совершенных им чудесах сохранились в народной памяти. А также откроете историю «Маленького города» и его жителей — загадочных представителей тюркоязычных народов, караимов.

Легенды озера Гальвес и история замков

На территории разрушенного и забытого Полуостровного замка, где сейчас находится Музей сакрального наследия, вы узнаете о прошлой славе одной из самых больших каменных крепостей Великого княжества Литовского. Позже в программе будет крупнейшее и самое красивое озеро региона, о названии и тайнах которого поговорим отдельно. И, наконец, в Тракайском замке вы познакомитесь с богатой экспозицией памятника и его полусказочными историями. Поговорим о знаковой Грюндвальской битве, легенде о знаменитой литовской сладости — торте Шакотисе, о кладах, найденных в окрестностях Тракая, и многом другом.

Организационные детали

Вопросы трансфера

Добраться до Тракая можно на пригородном в автобусе с вильнюсского автовокзала или на поезде. Цена билета без скидки €3,6–5. Дорога занимает около 40 минут. От автовокзала до места встречи пешком примерно 30 минут. Вы можете выбрать живописную тропу вдоль озера или прогуляться до места встречи по главной улице города.

Также за дополнительную плату я могу организовать трансфер до Тракая и обратно из Вильнюса (до 4 человек). Трансфер нужно бронировать заранее в переписке.

Дополнительные расходы

Билеты в Тракайский замок в сезон — €14 взрослый и €7 льготный билет (студенты, пенсионеры и инвалиды), детям дошкольного возраста вход бесплатный