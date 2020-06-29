2 отзыва оставили туристы

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Тракай: легенды старой столицы

Заглянуть в прошлое замков, услышать старинные городские предания и ощутить дух Средневековья

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в центре Тракая
  • Заказать экскурсию

75 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Anna
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Anna – Гид в Вильнюсе
Один из ключевых городов Великого княжества Литовского находится всего в 29 км от Вильнюса, и, посетив это атмосферное место, вы значительно обогатите представление о стране.

Поговорим о славных битвах Тракайского замка, легендарной крепости на острове, поселениях загадочных караимов, истории 📖 знаменитого литовского торта и многом другом.
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы

Что вас ожидает

Предания тракайской старины
На бывшей Ратушной площади, где на месте бывших торговых лотков ездят машины и стоят современные здания, мои рассказы о былых эпохах перенесут вас в совсем другие декорации. Возле Часовенного столба Св. Иоанна Непомука вы узнаете, почему именно он считается защитником города и какие предания о совершенных им чудесах сохранились в народной памяти. А также откроете историю «Маленького города» и его жителей — загадочных представителей тюркоязычных народов, караимов.

Легенды озера Гальвес и история замков
На территории разрушенного и забытого Полуостровного замка, где сейчас находится Музей сакрального наследия, вы узнаете о прошлой славе одной из самых больших каменных крепостей Великого княжества Литовского. Позже в программе будет крупнейшее и самое красивое озеро региона, о названии и тайнах которого поговорим отдельно. И, наконец, в Тракайском замке вы познакомитесь с богатой экспозицией памятника и его полусказочными историями. Поговорим о знаковой Грюндвальской битве, легенде о знаменитой литовской сладости — торте Шакотисе, о кладах, найденных в окрестностях Тракая, и многом другом.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • Добраться до Тракая можно на пригородном в автобусе с вильнюсского автовокзала или на поезде. Цена билета без скидки 2 евро. Дорога занимает около 40 минут. От автовокзала до места встречи пешком примерно 30 минут. Вы можете выбрать живописную тропу вдоль озера или прогуляться до места встречи по главной улице города.
  • Также я могу организовать трансфер до Тракая и обратно. Это оплачивается отдельно и зависит от количества участников экскурсии и дня недели (примерно 30-60/группу).

Дополнительные расходы
Билеты в Тракайский замок — 8 евро/взрослого и 4 евро льготный билет (студенты, пенсионеры и инвалиды), детям дошкольного возраста вход бесплатный

Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы
Тракай: легенды старой столицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в центре Тракая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Меня зовут Анна. Я коренная жительница Вильнюса, очень люблю родной город и стараюсь передать эту любовь путешественникам. На экскурсиях не только показываю символы литовской столицы, но и рассказываю легенды и предания о городе и людях, населяющих его. А также раскрываю местечки, о которых знают только местные, и советую, что еще можно увидеть, попробовать и посетить. Кроме того, быстро нахожу общий язык с детьми разного возраста. До встречи!
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2 отзыва оставили туристы

29 июня 2020
Анна - отлично подготовленный, знающий историю Тракая и Литвы гид. Рассказывает интересно и доступно хорошим литературным языком. Показала самые красивые места города, отвечала на все наши вопросы. Спасибо ей огромное! Рекомендую всем!
8 января 2020
Великолепная экскурсия.

Anna проводит ещё 2 экскурсии

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