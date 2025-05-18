3 отзыва оставили туристы

В тихом оазисе между историческим и новыми районами Вильнюса скрывается удивительный квартал Жверинас, о котором вы, возможно, не подозревали.Эта индивидуальная экскурсия откроет вам уникальную возможность познакомиться с историей загадочного тюркского

народа караимов, которые оставили свой след в этом районе. Вы увидите кенесу - храм караимов, узнаете о их происхождении и пути в Литву. Также на вашем пути встретится дача генерал-губернатора, где вы сможете прикоснуться к истории польского присутствия в Вильнюсе, и уникальный туннель, оставшийся от польских укреплений. Жверинас славится своей деревянной архитектурой, и вы сможете насладиться редкими образцами домов, где переплетаются различные стили. Экскурсия по Жверинасу - это не только возможность увидеть другой Вильнюс, но и уникальный шанс услышать истории, скрытые от большинства глаз

Описание экскурсии

Караимская кенеса в Вильнюсе

Первым удивительным фактом, который вы откроете в Жверинасе, станет существование храма караимов. Возле столь редкой религиозной постройки вы узнаете об одном из самых малочисленных и загадочных народов Европы. Я расскажу о временах, когда караимы входили в племенное объединение кочевников — Хазарский каганат, являвшийся основным врагом Киевской Руси в домонгольский период. А также о том, какие версии объясняют их спасение после разгрома средневекового государства и историю появления в Литве.

Дача генерал-губернатора и следы польского присутствия

Также я покажу очень красивое и тихое место у реки, где находится бывшая летняя резиденция генерал-губернатора — управляющего так называемым северо-западным краем Российской империи. Попутно поговорим, как царское правительство меняло топонимы и в чем была причина неспокойной ситуации в Вильнюсе после середины 19 века. А чуть позже я покажу единственный туннель, оставшийся от польских укреплений, и с помощью редких фотографий исторических объектов расскажу о польской оккупации Вильнюса в 20-е гг. прошлого века.

Городская сокровищница деревянного зодчества

Именно в Жверинасе вы встретитесь с самым большим количеством образцов деревянной архитектуры в Вильнюсе. Рассмотрите редкие дома, где ар-нуво или модерн смешивается с традиционным русским стилем, или русский — с мавританским. Попутно я расскажу о необычной для столицы планировке района, некогда купленного обрусевшим немцем из Казани. А также о том, как развивался престижный район, обрамленный высокими холмами и красивой природой, чем прославилась мистическая церквушка св. Екатерины и где находилась резиденция партийной элиты СССР.