3 отзыва оставили туристы

Первым удивительным фактом, который вы откроете в Жверинасе, станет существование храма караимов. Возле столь редкой религиозной постройки вы узнаете об одном из самых малочисленных и загадочных народов Европы. Я расскажу о временах, когда караимы входили в племенное объединение кочевников — Хазарский каганат, являвшийся основным врагом Киевской Руси в домонгольский период. А также о том, какие версии объясняют их спасение после разгрома средневекового государства и историю появления в Литве.
Дача генерал-губернатора и следы польского присутствия
Также я покажу очень красивое и тихое место у реки, где находится бывшая летняя резиденция генерал-губернатора — управляющего так называемым северо-западным краем Российской империи. Попутно поговорим, как царское правительство меняло топонимы и в чем была причина неспокойной ситуации в Вильнюсе после середины 19 века. А чуть позже я покажу единственный туннель, оставшийся от польских укреплений, и с помощью редких фотографий исторических объектов расскажу о польской оккупации Вильнюса в 20-е гг. прошлого века.
Городская сокровищница деревянного зодчества
Именно в Жверинасе вы встретитесь с самым большим количеством образцов деревянной архитектуры в Вильнюсе. Рассмотрите редкие дома, где ар-нуво или модерн смешивается с традиционным русским стилем, или русский — с мавританским. Попутно я расскажу о необычной для столицы планировке района, некогда купленного обрусевшим немцем из Казани. А также о том, как развивался престижный район, обрамленный высокими холмами и красивой природой, чем прославилась мистическая церквушка св. Екатерины и где находилась резиденция партийной элиты СССР.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Сейма (Парламента)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлюс — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 448 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлюс, мне 35 лет. Я вожу экскурсии почти 8 лет и специализируюсь как на обзорных, так и необычных маршрутах по местам, куда редко заглядывают туристы. С радостью покажу вам главные, тайные достопримечательности Литвы и расскажу о них самое интересное. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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–
Е
Елена
Экскурсия прошла отлично и заняла больше времени, чем договаривались. Юлюс отлично знает город, показывает его с любовью и с душой.
+2
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Гала
Спасибо большое Юлиусу за приятное интеллектуальное общение! Еле расстались 🤗, потому что тем, которые нам было с ним интересно обсудить была не одна! Рекомендую всем, кто хочет окунуться в мир истории через диалог с экскурсоводом! Юлиус выслушает внимательности подхватит интересующуюся вас тем - ответит на все ваши вопросы. Мы обязательно, когда еще раз приедем, встретимся!!! Отдельно спасибо за любовь к музыке!
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О
Ольга
Недавно мы с семьёй посетили трёхчасовую пешеходную экскурсию по Вильнюсу, и это стало одним из ярчайших впечатлений нашего путешествия! Экскурсия была прекрасно организована: маршрут продуман до мелочей, охватывает как главные читать дальшеуменьшить
достопримечательности, так и укромные уголки старого города, о которых не прочтёшь в путеводителях.
Наш гид Юлюс был невероятно увлечённым и знающим человеком, с отличным чувством юмора и умением интересно подать материал. Он не просто рассказывал сухие факты, а делился историями и местными легендами, благодаря которым город оживал на наших глазах. Три часа пролетели незаметно! Мы не только узнали массу интересного, но и получили заряд вдохновения, полюбовавшись архитектурой, уютными улочками и атмосферой города. Очень рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Вильнюс с новой стороны и влюбиться в него так же, как мы.
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Т
Татьяна
Была проездом в Вильнюсе и хотела посмотреть город с кем-то знающим. Юлюс, как коренной житель Вильнюса, знающий каждый уголок и закоулок, оказался просто находкой. Он не только прекрасно ориентируется в читать дальшеуменьшить
своем родном и явно любимом городе, но и обладает глубокими знаниями его истории и культуры. Несмотря на переменчивую погоду - то выглядывало солнце, то начинался снег, пять часов пролетели незаметно. Очень порадовала гибкость и готовность подстроить маршрут под погоду и время, показать город с разных сторон - от особенностей архитектурных стилей разных эпох до забавных городских традиций, от свободного духа республики Ужуписа до древних, только что раскрытых фресок старых соборов. Юлюс также поделился множеством интересных историй и анекдотов, которые сделали экскурсию еще более увлекательной. Вильнюс открылся для меня совершенно неожиданным - перекресток всех дорог, где в разные эпохи смешивались и сменялись разные народы и истории. Я всем рекомендую Юлюса как гида по Вильнюсу.
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Е
Елена
Экскурсия по старому Вильнюсу и Ужупису с Юлюсом получилась очень живой и необычной. Он не только показал нам главные места, но и завёл в тихие дворики и скрытые уголки, которые читать дальшеуменьшить
сами по себе рассказывают историю. Юлюс отлично говорит по-русски, с юмором и лёгкостью ведёт рассказ, а ещё приятно удивил знанием русской литературы и песен русского рока — это добавило особое настроение. Спасибо ему за тёплую атмосферу и интересную прогулку! Изначально нами была ошибочно забронирована экскурсия по Жверинасу, но Юлюс легко пошёл нам на встречу и поменял локацию на старый город. Очень рекомендуем!
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Е
Елизавета
После ознакомления с основными достопримечательностями Вильнюса, загляните в район Жверинас. Очень приятная прогулка, которая приводит в красивый старый район города, с великолепными пейзажами у реки. К сожалению, немного осталось архитектурных читать дальшеуменьшить
памятников в Жверинас, но ознакомиться с районом рекомендую! Экскурсия с погружением в литовскую историю интересна! Да и самостоятельно вряд ли Вы найдёте всё, что увидите с экскурсоводом. Очень приятное впечатление, спасибо!
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