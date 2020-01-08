3 отзыва оставили туристы

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Непознанный Жверинас — Вильнюс, о котором вы не подозревали!

Познакомиться с самобытным кварталом и открыть сокровища, о которых не известно даже местным

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча возле Сейма (Парламента)
  • Заказать экскурсию

55 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Юлюс
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Юлюс – Гид в Вильнюсе
В тихом оазисе между историческим и новыми районами вы обнаружите, что вдали от парадных фасадов центра и богемной атмосферы Ужуписа скрывается удивительный квартал.

Вы узнаете, как сюда попал загадочный тюркский народ — караимы, отыщете камень со столбами Гедиминовичей, осмотрите образцы редкого деревянного зодчества и услышите о немце из Казани, повлиявшем на нетипичную планировку Жверинаса.
Непознанный Жверинас — Вильнюс, о котором вы не подозревали!
Непознанный Жверинас — Вильнюс, о котором вы не подозревали!

Что вас ожидает

Караимская кенеса в Вильнюсе
Первым удивительным фактом, который вы откроете в Жверинасе, станет существование храма караимов. Возле столь редкой религиозной постройки вы узнаете об одном из самых малочисленных и загадочных народов Европы. Я расскажу о временах, когда караимы входили в племенное объединение кочевников — Хазарский каганат, являвшийся основным врагом Киевской Руси в домонгольский период. А также о том, какие версии объясняют их спасение после разгрома средневекового государства и историю появления в Литве.

Дача генерал-губернатора и следы польского присутствия
Также я покажу очень красивое и тихое место у реки, где находится бывшая летняя резиденция генерал-губернатора — управляющего так называемым северо-западным краем Российской империи. Попутно поговорим, как царское правительство меняло топонимы и в чем была причина неспокойной ситуации в Вильнюсе после середины 19 века. А чуть позже я покажу единственный туннель, оставшийся от польских укреплений, и с помощью редких фотографий исторических объектов расскажу о польской оккупации Вильнюса в 20-е гг. прошлого века.

Городская сокровищница деревянного зодчества
Именно в Жверинасе вы встретитесь с самым большим количеством образцов деревянной архитектуры в Вильнюсе. Рассмотрите редкие дома, где ар-нуво или модерн смешивается с традиционным русским стилем, или русский — с мавританским. Попутно я расскажу о необычной для столицы планировке района, некогда купленного обрусевшим немцем из Казани. А также о том, как развивался престижный район, обрамленный высокими холмами и красивой природой, чем прославилась мистическая церквушка св. Екатерины и где находилась резиденция партийной элиты СССР.

Непознанный Жверинас — Вильнюс, о котором вы не подозревали!
Непознанный Жверинас — Вильнюс, о котором вы не подозревали!
Непознанный Жверинас — Вильнюс, о котором вы не подозревали!
Непознанный Жверинас — Вильнюс, о котором вы не подозревали!
Непознанный Жверинас — Вильнюс, о котором вы не подозревали!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала возле Сейма (Парламента).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлюс
Юлюс
Здравствуйте! Меня зовут Юлюс, мне 35 лет. Я вожу экскурсии почти 8 лет и специализируюсь как на обзорных, так и необычных маршрутах по местам, куда редко заглядывают туристы. С радостью покажу вам главные, тайные достопримечательности Литвы и расскажу о них самое интересное. До встречи!
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3 отзыва оставили туристы

8 января 2020
После ознакомления с основными достопримечательностями Вильнюса, загляните в район Жверинас. Очень приятная прогулка, которая приводит в красивый старый район города, с великолепными пейзажами у реки. К сожалению, немного осталось архитектурных памятников в Жверинас, но ознакомиться с районом рекомендую! Экскурсия с погружением в литовскую историю интересна! Да и самостоятельно вряд ли Вы найдёте всё, что увидите с экскурсоводом. Очень приятное впечатление, спасибо!
5 ноября 2019
Очень интересная экскурсия. Взгляд на Вильнюс с другой стороны. Юлюс - отличный гид и милый человек. Знает много интересных подробностей о местах и людях.
9 октября 2019
Хорошая экскурсия. Действительно, Вильнюс о котором мы не подозревали.

Юлюс проводит ещё 1 экскурсию

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