Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
Завтра в 11:00
15 дек в 11:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Начало: В аэропорту Вильнюса
13 дек в 09:00
14 дек в 08:00
€139 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Узнать о прошлом города и влюбиться в его теплую средневековую атмосферу
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
