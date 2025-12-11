Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Вильнюсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Вильнюсе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чудеса и легенды Вильнюса
Пешая
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
Завтра в 11:00
15 дек в 11:00
€100 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
На машине
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Начало: В аэропорту Вильнюса
13 дек в 09:00
14 дек в 08:00
€139 за всё до 2 чел.
Путешествие из Вильнюса в Каунас
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Узнать о прошлом города и влюбиться в его теплую средневековую атмосферу
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€249 за всё до 3 чел.

Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в декабре 2025
Сейчас в Вильнюсе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 249. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
