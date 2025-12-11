Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Вильнюсе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 61 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом Начало: На Кафедральной площади €100 за всё до 6 чел. На машине 1.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 2 чел. Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя Начало: В аэропорту Вильнюса €139 за всё до 2 чел. На машине 9 часов 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Путешествие из Вильнюса в Каунас Узнать о прошлом города и влюбиться в его теплую средневековую атмосферу €249 за всё до 3 чел.

