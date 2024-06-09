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в аэропорт. Он поможет с багажом, а вы сможете расслабиться в салоне автомобиля. По дороге водитель расскажет о Вильнюсе и ответит на все ваши вопросы. При бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, если нужно встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер. Стоимость включает аренду детских кресел и ожидание в аэропорту. Доступны автомобили комфорт-класса и минивэны для групп до 8 человек. Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, возможна доплата