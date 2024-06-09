Выгодный трансфер в Вильнюсе

Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Вильнюса и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим водителем в Вильнюсе - это удобный и надежный способ добраться до нужного места.

Водитель встретит вас в Международном аэропорту Вильнюса и отвезёт по указанному адресу или обратно
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в аэропорт. Он поможет с багажом, а вы сможете расслабиться в салоне автомобиля. По дороге водитель расскажет о Вильнюсе и ответит на все ваши вопросы. При бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, если нужно встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер. Стоимость включает аренду детских кресел и ожидание в аэропорту. Доступны автомобили комфорт-класса и минивэны для групп до 8 человек. Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, возможна доплата

6 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Индивидуальный трансфер
  2. 👨‍👩‍👧‍👦 Русскоговорящий водитель
  3. 🧳 Помощь с багажом
  4. 🏙 Комфортная поездка
  5. 📅 Гибкие условия бронирования
  6. 🚼 Детские кресла включены

Что можно увидеть

  • Международный аэропорт Вильнюса
Выгодный трансфер в Вильнюсе
Выгодный трансфер в Вильнюсе
Выгодный трансфер в Вильнюсе
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 17:00

Описание трансфер

Организационные детали

  • Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер.
  • Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость.
  • Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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