О Олеся Трансфер + экскурсия по главным местам Вильнюса Очень благодарны Лауре, что она нас встретила и провела очень интересную экскурсию с учетом всех наших пожеланий. Было увлекательно, познавательно и вкусно и маленьким и взрослым. Вильнюс очень понравился, приедем еще и обязательно обратимся к Лауре!

Г Галина Трансфер + экскурсия по главным местам Вильнюса Провели время замечательно! Лаура прекрасный рассказчик и видно как она любит Вильнюс! Нам не повезло с погодой, шел дождь но Лаура так заинтересовала нас рассказами о городе что мы не обращали внимания на капризы зимы. Большое спасибо!

С Светлана Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу Экскурсия очень понравилась. Юлия встретила нас в аэропорту. Хорошая машина. Интересный рассказ. Спасибо. Обязательно приедем в Вильнюс ещё.