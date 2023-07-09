1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Начало: В аэропорту Вильнюса
«В стоимость включены: трансфер из аэропорта Вильнюса в Старый город, экскурсия по городу и трансфер до отеля в черте Вильнюса»
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€119 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер в Вильнюсе + погружение в историю и культуру города
Встреча в аэропорту и незабываемая экскурсия по Вильнюсу: от Старого города до современных районов с национальным обедом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Вильнюсе
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Вильнюса и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
€37 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся9 июля 2023Очень благодарны Лауре, что она нас встретила и провела очень интересную экскурсию с учетом всех наших пожеланий. Было увлекательно, познавательно и вкусно и маленьким и взрослым. Вильнюс очень понравился, приедем еще и обязательно обратимся к Лауре!
- ГГалина6 января 2023Провели время замечательно! Лаура прекрасный рассказчик и видно как она любит Вильнюс! Нам не повезло с погодой, шел дождь но Лаура так заинтересовала нас рассказами о городе что мы не обращали внимания на капризы зимы. Большое спасибо!
- ССветлана17 февраля 2020Экскурсия очень понравилась. Юлия встретила нас в аэропорту. Хорошая машина. Интересный рассказ. Спасибо. Обязательно приедем в Вильнюс ещё.
- ООльга5 октября 2019Отлично прошло
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Трансфер»
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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 160. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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