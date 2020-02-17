1 отзыв оставили туристы

Вас встретят в аэропорту Вильнюса и на автомобиле доставят в Старый город.По пути вы услышите увлекательные истории о литовской столице, узнаете о её основании и увидите главные достопримечательности, такие как

башня Гедимина и ворота Зари. Прогулка по Кафедральной площади, дворцу Президента и университетскому дворику откроет вам красоту и историю Вильнюса. В завершение экскурсии вас отвезут к дверям отеля. Это идеальный способ начать ваше путешествие с комфортом и пользой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера и экскурсии по Вильнюсу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться прогулками по городу. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для посещения, так как в эти месяцы меньше туристов и приятная температура. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более холодной погоде и осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.