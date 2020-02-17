1 отзыв оставили туристы

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Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу

Комфортно доехать до города и увидеть главные достопримечательности с профессиональным гидом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в аэропорту Вильнюса
  • Заказать экскурсию

59 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Julija
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Julija – Гид в Вильнюсе
Я встречу вас в вильнюсском аэропорту на своем автомобиле 🚘, поделюсь ценными советами, раскрою историю 📖 литовской столицы и познакомлю с ее «визитными карточками» — от башни Гедимина до ворот Зари.

После экскурсии 🧭 отвезу к дверям отеля.

Ваш первый день в Вильнюсе пройдет легко, насыщенно и познавательно!
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу

Что вас ожидает

Самое-самое в Вильнюсе
На Кафедральной площади вы узнаете, как и кем был основан город. Далее рассмотрите дворец Президента, заглянете во дворик университета, увидите самую красивую пешеходную улицу столицы и впечатлитесь готическим костелом Святой Анны. А также услышите много интересного о богемной республике Ужупис, полюбуетесь панорамой Старого города со смотровой площадки и прокатитесь по узким улочкам бывшего еврейского гетто. В завершение побываете на Ратушной площади, поздороваетесь с Черной мадонной и раскроете, где хранятся мощи трех православных великомучеников.

С Вильнюсом на «ты»
Вы узнаете историю Вильнюса от древнего города князя Гедиминаса до современной столицы. А также получите рекомендации местного жителя: где загадать желание, в каких кафе и ресторанах вкусно и недорого поесть, какие блюда национальной кухни попробовать, куда пойти за покупками и где погулять самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть главное в Вильнюсе и получить рекомендации местного жителя уже в первые часы путешествия.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из аэропорта Вильнюса в Старый город, экскурсия по городу и трансфер до отеля в черте Вильнюса
  • Марка машины зависит от количества человек. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Я готова скорректировать маршрут с учетом ваших пожеланий
  • Трансфер-экскурсию можно организовать и для большего количества путешественников
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в аэропорту Вильнюса.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Julija
Julija
«Интересно, увлекательно и комфортно» — мое кредо! Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Литву на каникулы приехать не хотите ли? Меня зовут Юлия, я лицензированный гид в Литве с многолетним опытом. На моих экскурсиях вас ждут легенды, тайны, загадки, неслыханные истории, самые красивые романтические места, самое вкусное литовское пиво и другие местные вкусняшки. С радостью подготовлю для вас увлекательную экскурсионную программу с учетом ваших интересов и возможностей. Организую индивидуальные и групповые туры по Литве, обзорные прогулки по городам. Провожу экскурсии на своем транспорте для группы 1-6 человек. Разумеется, можно воспользоваться и вашим авто. До скорой встречи в Литве!
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1 отзыв оставили туристы

17 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Юлия встретила нас в аэропорту. Хорошая машина. Интересный рассказ. Спасибо. Обязательно приедем в Вильнюс ещё.

Julija проводит ещё 1 экскурсию

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59 за экскурсию
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