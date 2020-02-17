1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Самое-самое в Вильнюсе

На Кафедральной площади вы узнаете, как и кем был основан город. Далее рассмотрите дворец Президента, заглянете во дворик университета, увидите самую красивую пешеходную улицу столицы и впечатлитесь готическим костелом Святой Анны. А также услышите много интересного о богемной республике Ужупис, полюбуетесь панорамой Старого города со смотровой площадки и прокатитесь по узким улочкам бывшего еврейского гетто. В завершение побываете на Ратушной площади, поздороваетесь с Черной мадонной и раскроете, где хранятся мощи трех православных великомучеников.

С Вильнюсом на «ты»

Вы узнаете историю Вильнюса от древнего города князя Гедиминаса до современной столицы. А также получите рекомендации местного жителя: где загадать желание, в каких кафе и ресторанах вкусно и недорого поесть, какие блюда национальной кухни попробовать, куда пойти за покупками и где погулять самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть главное в Вильнюсе и получить рекомендации местного жителя уже в первые часы путешествия.