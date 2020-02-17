1 отзыв оставили туристы

Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Вас встретят в аэропорту Вильнюса и на автомобиле доставят в Старый город.
По пути вы услышите увлекательные истории о литовской столице, узнаете о её основании и увидите главные достопримечательности, такие как читать дальшеуменьшить
башня Гедимина и ворота Зари.
Прогулка по Кафедральной площади, дворцу Президента и университетскому дворику откроет вам красоту и историю Вильнюса. В завершение экскурсии вас отвезут к дверям отеля. Это идеальный способ начать ваше путешествие с комфортом и пользой
Лучшее время для трансфера и экскурсии по Вильнюсу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться прогулками по городу. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для посещения, так как в эти месяцы меньше туристов и приятная температура. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более холодной погоде и осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральная площадь
Дворец Президента
Университетский дворик
Костел Святой Анны
Ратушная площадь
Черная мадонна
Башня Гедимина
Ворота Зари
Описание экскурсии
Самое-самое в Вильнюсе
На Кафедральной площади вы узнаете, как и кем был основан город. Далее рассмотрите дворец Президента, заглянете во дворик университета, увидите самую красивую пешеходную улицу столицы и впечатлитесь готическим костелом Святой Анны. А также услышите много интересного о богемной республике Ужупис, полюбуетесь панорамой Старого города со смотровой площадки и прокатитесь по узким улочкам бывшего еврейского гетто. В завершение побываете на Ратушной площади, поздороваетесь с Черной мадонной и раскроете, где хранятся мощи трех православных великомучеников.
С Вильнюсом на «ты»
Вы узнаете историю Вильнюса от древнего города князя Гедиминаса до современной столицы. А также получите рекомендации местного жителя: где загадать желание, в каких кафе и ресторанах вкусно и недорого поесть, какие блюда национальной кухни попробовать, куда пойти за покупками и где погулять самостоятельно.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет увидеть главное в Вильнюсе и получить рекомендации местного жителя уже в первые часы путешествия.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер из аэропорта Вильнюса в Старый город, экскурсия по городу и трансфер до отеля в черте Вильнюса
Марка машины зависит от количества человек. Детали уточняйте в личном сообщении.
Я готова скорректировать маршрут с учетом ваших пожеланий
Трансфер-экскурсию можно организовать и для большего количества путешественников
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Вильнюса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 20 минут
Провела экскурсии для 19 туристов
«Интересно, увлекательно и комфортно» — моё кредо!
Девчонки и мальчишки, а также их родители, не хотите ли приехать в Литву на каникулы? Я лицензированный гид с многолетним опытом. На моих экскурсиях читать дальшеуменьшить
вас ждут легенды, тайны, загадки, неслыханные истории, самые красивые романтические места, самое вкусное литовское пиво и другие местные вкусняшки.
С радостью подготовлю для вас увлекательную экскурсионную программу с учётом ваших интересов и возможностей. Организую индивидуальные и групповые туры по Литве, обзорные прогулки по городам. Провожу экскурсии на своём транспорте для группы 1–6 человек. Разумеется, можно воспользоваться и вашим авто.
До скорой встречи в Литве!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Экскурсия очень понравилась. Юлия встретила нас в аэропорту. Хорошая машина. Интересный рассказ. Спасибо. Обязательно приедем в Вильнюс ещё.
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