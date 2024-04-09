Экскурсии по Вильнюсу на машине с гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «На машине» в Вильнюсе на русском языке, цены от €37. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
58 отзывов
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
190 за всё до 4 чел.
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
227 за всё до 4 чел.
Тракай - резиденция литовских князей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия в Тракай - резиденция литовских князей
Тракай - древняя столица Литвы, окруженная озерами. Узнайте историю замка и караимов, посетите музей и парк
Начало: От отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
167 за всё до 4 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
360 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Начало: В аэропорту Вильнюса
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
119 за всё до 2 чел.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
760 за всё до 4 чел.
Из Вильнюса - в старинный Тракай
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Из Вильнюса - в старинный Тракай
Узнать историю бывшей столицы Литовского княжества и увидеть ее самые интересные места
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вильнюса
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Трансфер в Вильнюсе + погружение в историю и культуру города
Встреча в аэропорту и незабываемая экскурсия по Вильнюсу: от Старого города до современных районов с национальным обедом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Вильнюсе
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Вильнюсе
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Вильнюса и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
37 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оскар
    9 апреля 2024
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Это была превосходная, практически идеальная экскурсия. Все изложено системно и очень логично, из исторической перспективы. Нам и даже нашему сыну
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    было очень интересно. Бонусом идет информация по архитектурным стилям, в которых Гинтарас профессионально ориентируется. Единственное, что временами гид говорил очень тихо, но это не испортило нашего впечатления. Однозначно рекомендуем, одна из лучших экскурсий, на которых мы когда-либо были

  • Е
    Елизавета
    1 апреля 2024
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Замечательно. Всячески рекомендуем. У нас была экскурсия Вильнюс и Тракай. Gintaras забрал нас из отеля на машине и мы поэтому
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    смогли сначала увидеть город с разных удаленных точек, а затем вместе посмотреть старый Вильнюс. А потом поехали в Тракай и там уже не только посмотрели достопримечательности, но и пообедали (вот кто знает, кто такие караимы и какая у них кухня?). Очень хорошо структурирован материал: самые важные даты и события, ключевые моменты, запоминающие истории. Очень умный, образованный, доброжелательный коренный литовец на идеальном русском показывает свой любимый родной город. Спасибо!

  • A
    Alex
    30 января 2024
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Мы очень часто путешевствуем и иногда воспоминания о странах и городах сливаются вместе. Что бы запомнить страну или город очень
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    важно кто его тебе показывает. На этой экскурсии нам повезло что Gintaras не простой экскурсовод, а историк и искуствовед. Его подход к туру и как он преподносит историю нас удивил и запомнился. Очень рекомендуем!

  • С
    Сергей
    29 октября 2023
    Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
    Экскурсия отличная. Гинтарас много знает и с удовольствием делится своими знаниями. Рассказывает интересно, по-прибалтийски неспешно и тихо. Сам Вильнюс в
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    сопровождении Гинтараса нам очень понравился, успели увидеть его и днем, и с вечерней подсветкой. А вот Тракай воскресным вечером был безлюден, замок был закрыт, рестораны не работали. Оставалось только дорисовывать воображением красоту этого живописного города и величественность замка. Погода не испортила впечатление от посещения Вильнюса/Тракая. Рекомендуем экскурсии с Гинтарасом, даже наши принципиальные политические разногласия не смогли что-то испортить, потому что спорить с ним было интересно, хотя конечно все остались при своем мнении 😂

  • O
    Olena
    24 октября 2023
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Огромное спасибо за экскурсию! Замечательная экскурсия, знающий и любящий свое дело экскурсовод! Рекомендуем и советуем!
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Из Вильнюса - в старинный Тракай
    Была на экскурсии 22.08.2023. Гид заранее созвонилась со мной и оговорила детали поездки. Точно в назначенное время Елена забрала меня из
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    отеля. Пока ехали по Вильнюсу, рассказывала о тех местах, которые мы проезжали. Елена ушла все мои пожелания: мы немного сократили посещения замка, но зато побывали в долине ангелов, усадьбе Тышкевича, попробовали традиционнве кибинаи, а также посетили ферму альпак. Сразу скажу что я очень хотела туда попасть. Если вы хотите, то это надо отговаривать заранее, так как попасть на ферму можно только во время мероприятий (самостоятельно нельзя) и по предварительной резервации. Спасибо Елене за то что учла мою просьбу, я в восторге! В целом все прошло очень содержательно, позитивно, легко и с юмором)))

  • О
    Олеся
    9 июля 2023
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вильнюса
    Очень благодарны Лауре, что она нас встретила и провела очень интересную экскурсию с учетом всех наших пожеланий. Было увлекательно, познавательно и вкусно и маленьким и взрослым. Вильнюс очень понравился, приедем еще и обязательно обратимся к Лауре!
  • A
    Anastasia
    18 июня 2023
    Из Вильнюса - в старинный Тракай
    У нас был замечательный гид Елена. Нам все очень понравилось. Мы также заезжали на ферму альпак и очаровательные альпаки останутся в памяти детей надолго. Спасибо!
  • Р
    Рита
    29 мая 2023
    Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
    Большое спасибо за прекрасно проведённое время! Органичное сочетание интересной экскурсии и непринуждённой беседы. Все нюансы встречи обговаривались за несколько дней, были учтены наши пожелания. Гинтарас очень эрудированый и хороший рассказчик. Наслаждаемся чудесными воспоминаниями и красивыми фотографиями. Обязательно приедем ещё.
  • Л
    Лиора
    16 апреля 2023
    Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
    Нам очень повезло с нашим гидом. Гинтарас - человек влюблённый в Литву. За два дня мы проехали на машине от
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    Вильнюса до Паланги с посещением Куршской Косы. Дорога была длинной, но для нас не утомительной, так как по дороге Гинтарас рассказывал нам об истории Литвы и о жизни литовцев в современный период. За окном автомобиля мелькали ухоженные поля и сосны с березками. Мы останавливались на кофе в придорожных кафе. А в Каунасе и Клайпеде, по совету Гинтараса, пообедали в ресторане с очень вкусной литовской кухней. И если подвести черту, для того, чтобы увидеть несколько городов с внимательным, знающим гидом, мы советуем заказать Гинтараса

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «На машине»

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  1. Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
  2. Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
  3. Тракай - резиденция литовских князей
  4. Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
  5. Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "На машине" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 37 до 760. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год на машине, 158 ⭐ отзывов, цены от €37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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