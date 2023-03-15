Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вильнюса

Жизнь за высокими стенами - монастыри и костёлы Вильнюса

Вы узнаете о том, почему здесь было такое множество монастырей

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О гиде
Ответы на вопросы
Вы узнаете о том, почему здесь было такое множество монастырей, чем они различались между собой, какие тайны хранят их непроницаемые стены и куда в последствии делись монахи.
Жизнь за высокими стенами - монастыри и костёлы Вильнюса
Жизнь за высокими стенами - монастыри и костёлы Вильнюса
Жизнь за высокими стенами - монастыри и костёлы Вильнюса
Жизнь за высокими стенами - монастыри и костёлы Вильнюса
Жизнь за высокими стенами - монастыри и костёлы Вильнюса
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Описание

Что вас ждет:

Оказавшись впервые в нашей столице, многие поражаются обилию здесь костёлов и церквей. Издавна огромные городские территории принадлежали монастырям, за стенами которых текла своя жизнь, невидимая остальным горожанам, ведь монастырь — это город в городе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь С. Дауканто, 1, Вильнюс
Завершение: ул. Руднинку, 20, Вильнюс
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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