Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Оказавшись впервые в нашей столице, многие поражаются обилию здесь костёлов и церквей. Издавна огромные городские территории принадлежали монастырям, за стенами которых текла своя жизнь, невидимая остальным горожанам, ведь монастырь — это город в городе.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Еда
Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь С. Дауканто, 1, Вильнюс
Завершение: ул. Руднинку, 20, Вильнюс
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вильнюса