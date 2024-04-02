Выездные экскурсии из Люксембурга

Найдено 7 экскурсий в категории «Выездные» в Люксембурге на русском языке, цены от €270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Люксембург и Трир: легенды двух городов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Сравнить традиции, истории и архитектуру двух самобытных городов в авто-пешеходном путешествии
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
345 за всё до 4 чел.
Замки Люксембурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Замки Люксембурга
Север герцогства: живописные виды и извилистые горные дороги
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
427 за всё до 4 чел.
Старинный и волшебный Динан
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Старинный и волшебный Динан
Открыть эталонные средневековые пейзажи города и познакомиться с историей его памятников
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
345 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Волшебное Рождество в старой Европе - автомобильная поездка в два сказочных города
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
345 за всё до 4 чел.
Трир - старейший город Германии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Трир - старейший город Германии
Вдумчивая прогулка по городу с серьезной историей и богатой архитектурной жизнью
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
270 за всё до 10 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Погулять по заповедному Мозерлэнду и узнать историю Евросоюза в Шенгене
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
427 за всё до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Лесная прогулка по Мюллерталю
Каньоны, ликеры и религиозные процессии малой Швейцарии
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
455 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Старинный и волшебный Динан
    Великолепный город Динан, который обязательно стоит посмотреть и прочувствовать дух истории. Были с семьей на экскурсии с Юлией. Это была
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    наша 3-я экскурсия с ней. Дети очень просили, чтобы была только она. Очень интересная подача материала, особенно запоминается, когда обозреваешь все в живую. Желаем Юлии огромных успехов в ее работе. Обязательно будем рекомендовать ее друзьям и знакомым.

  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Трир - старейший город Германии
    Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Юлия изумительный
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    человек, ее любовь к истории передается даже тем людям, которые совсем далеки от нее. Детям было интересно слушать и узнавать что-то новое, чего бы они никогда бы не узнали на уроках истории. Будем обязательно рекомендовать Юлию друзьям и знакомым.

  • A
    Anton
    10 января 2024
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
  • А
    Анатолий
    27 сентября 2023
    Старинный и волшебный Динан
    Юлия пунктуальная и организованный гид,подаёт информацию доходчиво и живо. экскурсия понравилась, правда мы не попали в гроты,неожиданно они оказались закрыты,рекомендую Юлии проверять заранее все намеченные мероприятия
  • А
    Анатолий
    27 сентября 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
  • A
    Alex
    30 августа 2023
    Трир - старейший город Германии
    Всё было замечательно
  • С
    Сергей
    19 августа 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!
  • С
    Станислав
    28 июля 2023
    Трир - старейший город Германии
    Отличная прогулка по уютному и наполненному артефактами Триру - с любовью и интересом к этому замечательному городу - спасибо
  • С
    Светлана
    12 мая 2023
    Из Люксембурга в Мозельскую долину
    Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем.
  • О
    Оксана
    14 января 2020
    Замки Люксембурга
    Потрясающе! Экскурсия интересная, много информации, Татьяна - профессионал. Кроме всего прочего, посещение одного из замков было не похоже на экскурсию,
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    скорее мы побывали в гостях. Такой эксклюзив встретили впервые. Спасибо большое, Татьяна, за время, которое пролетело для нас слишком быстро. )

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Выездные»

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  1. Люксембург и Трир: легенды двух городов
  2. Замки Люксембурга
  3. Старинный и волшебный Динан
  4. Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
  5. Трир - старейший город Германии
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в июне 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 270 до 455. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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