1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€254 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старинный и волшебный Динан
Открыть эталонные средневековые пейзажи города и познакомиться с историей его памятников
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трир - старейший город Германии
Вдумчивая прогулка по городу с серьезной историей и богатой архитектурной жизнью
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана14 мая 2024Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом
- ВВалерий9 апреля 2024Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была
- ООксана2 апреля 2024Великолепный город Динан, который обязательно стоит посмотреть и прочувствовать дух истории. Были с семьей на экскурсии с Юлией. Это была
- ООксана2 апреля 2024Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Юлия изумительный
- OOlga8 января 2024информативно и бодро. прекрасная экскурсия. было интерсно и взрослым и детям.
- ААнатолий27 сентября 2023Юлия пунктуальная и организованный гид,подаёт информацию доходчиво и живо. экскурсия понравилась, правда мы не попали в гроты,неожиданно они оказались закрыты,рекомендую Юлии проверять заранее все намеченные мероприятия
- AAlex30 августа 2023Всё было замечательно
- ССтанислав28 июля 2023Отличная прогулка по уютному и наполненному артефактами Триру - с любовью и интересом к этому замечательному городу - спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Пешеходные»
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