Пешие экскурсии-прогулки в Люксембурге с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Люксембурге на русском языке, цены от €254. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Люксембургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
254 за всё до 5 чел.
Старинный и волшебный Динан
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Старинный и волшебный Динан
Открыть эталонные средневековые пейзажи города и познакомиться с историей его памятников
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
345 за всё до 4 чел.
Трир - старейший город Германии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Трир - старейший город Германии
Вдумчивая прогулка по городу с серьезной историей и богатой архитектурной жизнью
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
270 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом
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    и связностью, что каждый момент был захватывающим. Она не только рассказывала о развитии страны, но и визуализировала историю на картах и материалах, которые принесла с собой. Это добавило глубину и понимание культурного наследия Люксембурга. Мы узнали столько нового и по-настоящему вдохновились историей этого удивительного места. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю и культуру Люксембурга

    Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительногоЭта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного
  • В
    Валерий
    9 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была
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    очень содержательной и интересной. Маршрут проложен так, что от одной достопримечательности города до следующей мы проходили не более одной минуты и так три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо!

    Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и
  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Старинный и волшебный Динан
    Великолепный город Динан, который обязательно стоит посмотреть и прочувствовать дух истории. Были с семьей на экскурсии с Юлией. Это была
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    наша 3-я экскурсия с ней. Дети очень просили, чтобы была только она. Очень интересная подача материала, особенно запоминается, когда обозреваешь все в живую. Желаем Юлии огромных успехов в ее работе. Обязательно будем рекомендовать ее друзьям и знакомым.

  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Трир - старейший город Германии
    Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Юлия изумительный
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    человек, ее любовь к истории передается даже тем людям, которые совсем далеки от нее. Детям было интересно слушать и узнавать что-то новое, чего бы они никогда бы не узнали на уроках истории. Будем обязательно рекомендовать Юлию друзьям и знакомым.

  • O
    Olga
    8 января 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    информативно и бодро. прекрасная экскурсия. было интерсно и взрослым и детям.
  • А
    Анатолий
    27 сентября 2023
    Старинный и волшебный Динан
    Юлия пунктуальная и организованный гид,подаёт информацию доходчиво и живо. экскурсия понравилась, правда мы не попали в гроты,неожиданно они оказались закрыты,рекомендую Юлии проверять заранее все намеченные мероприятия
  • A
    Alex
    30 августа 2023
    Трир - старейший город Германии
    Всё было замечательно
  • С
    Станислав
    28 июля 2023
    Трир - старейший город Германии
    Отличная прогулка по уютному и наполненному артефактами Триру - с любовью и интересом к этому замечательному городу - спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в июне 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 254 до 345. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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