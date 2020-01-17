8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Символы Люксембурга

Вы увидите «визитную карточку» города — памятник Золотой фрау — и услышите непростую историю знаменитого Кафедрального собора Нотр-Дам. Следом я покажу две самые красивые площади Люксембурга: Плацдарм и площадь Вильгельма Второго, имеющую необычную связь с королевским домом Нидерландов. А еще вы впечатлитесь дворцом Великого Герцога и услышите интересные факты о его семье и почетном карауле. Рассмотрите старейшую католическую церковь страны и раскроете секреты Ноймюнстерского аббатства.

Люксембург как на ладони

Вы насладитесь потрясающими видами Люксембурга с лучших панорамных площадок, подниметесь на необычный прозрачный мост и увидите одно из красивейших зданий города, похожее на средневековый замок. Я раскрою, как Люксембург за короткий срок превратился из деревни в богатейшую страну Европы и что делают стада овец в деловом квартале города среди небоскребов и институтов Евросоюза. В завершение я с удовольствием поделюсь советами местного жителя: где вкусно пообедать, купить подарки и какие именно белые вина из долины Мозель выбрать к ужину.