8 отзывов оставили туристы

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Влюбиться в Люксембург за три часа!

Увидеть самые интересные места сказочного города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в историческом центре Люксембурга
  • Заказать экскурсию

160 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
5
Наталья
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
Наталья – Гид в Люксембурге
Вы неспешно погуляете по узким улочкам кукольного Люксембурга, рассмотрите главные достопримечательности 🏛️ и тайные уголки, подниметесь на смотровые площадки и насладитесь волшебными ландшафтами.

А я в непринужденной форме расскажу любопытные факты об уютной крошечной стране и ее жителях.
Влюбиться в Люксембург за три часа!
Влюбиться в Люксембург за три часа!

Что вас ожидает

Символы Люксембурга
Вы увидите «визитную карточку» города — памятник Золотой фрау — и услышите непростую историю знаменитого Кафедрального собора Нотр-Дам. Следом я покажу две самые красивые площади Люксембурга: Плацдарм и площадь Вильгельма Второго, имеющую необычную связь с королевским домом Нидерландов. А еще вы впечатлитесь дворцом Великого Герцога и услышите интересные факты о его семье и почетном карауле. Рассмотрите старейшую католическую церковь страны и раскроете секреты Ноймюнстерского аббатства.

Люксембург как на ладони
Вы насладитесь потрясающими видами Люксембурга с лучших панорамных площадок, подниметесь на необычный прозрачный мост и увидите одно из красивейших зданий города, похожее на средневековый замок. Я раскрою, как Люксембург за короткий срок превратился из деревни в богатейшую страну Европы и что делают стада овец в деловом квартале города среди небоскребов и институтов Евросоюза. В завершение я с удовольствием поделюсь советами местного жителя: где вкусно пообедать, купить подарки и какие именно белые вина из долины Мозель выбрать к ужину.

Организационные детали

По желанию мы можем посетить старинную кондитерскую и попробовать самые вкусные сладости в городе. Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.

Влюбиться в Люксембург за три часа!
Влюбиться в Люксембург за три часа!
Влюбиться в Люксембург за три часа!
Влюбиться в Люксембург за три часа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в историческом центре Люксембурга.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Привет! Меня зовут Наталья. Уже год я живу в миниатюрном Люксембурге. В моем любимом городе, таком уютном и зеленом, царит поистине волшебная атмосфера, которой я очень хочу поделиться с вами. Встречи с путешественниками — именно то, что вдохновляет меня каждый день. Главное правило моих экскурсий: никакого унылого перечисления дат и фамилий, только все самое увлекательное. Жду вас в гости! Обещаю, будет интересно!
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8 отзывов оставили туристы

17 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Наталья по моей просьбе встретила меня на вокзале. Маршрут был легкий. Экскурсия доступная. Спасибо Наталье и удачи.
6 декабря 2019
Спасибо большое Наталье. За эту короткую экскурсию нам все же удалось познакомиться с замечательным городом и даже немножко понять его :) Очень рада, что воспользовалась услугами Натальи
10 ноября 2019
Мы активные туристы. Часто путешествуем по Европе. Видели много красивых мест. Общались с большим количеством гидов. Наталья - чудесный экскурсовод. Предоставляет Информацию доступно, интересно, компактно. Сталкивались ранее с навязчивыми гидами, грузящими массой ненужной информации. С Натальей все было идеально. Ничего лишнего, ничего личного, все четко, без пауз и с душой. Самостоятельно изучая город, мы бы потратили гораздо больше времени и не обратили бы внимания на многие интересные места. Спасибо большое. Рекомендуем!
23 сентября 2019
Чудесный город, интересная экскурсия, компетентный гид. Советуем.
6 сентября 2019
Все было замечательно! Очень легкая и интересная прогулка по самым красивым и исторически значимым местам, хотя по времени была не самой короткой. Наталья рассказала очень много полезной и интересной информации, была очень дружелюбна. Спасибо большое!
29 августа 2019
Экскурсия динамичная, интересная, не перегруженная фактами, поэтому в конце не кажется, что голова вот-вот взорвётся. Адаптирована и для детей, младший ребёнок не скучал и с интересом слушал. Наталья, большое спасибо, всё очень понравилось.
Елена
23 августа 2019
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Простая, лёгкая, занимательная информация о Люксембурге, жизни в нем. Наталья - гид с задоринкой, с ней легко и интересно общаться. Она помогла нашей компании узнать этот замечательный город, дала советы по поводу покупки местного великолепного вина, рассказала о том, какие ещё места стоит посетить. Время пролетело быстро и незаметно, чудесное знакомство с чудесным городом состоялось, за что спасибо Наталье!
1 августа 2019
Мы путешествовали по Северной Европе на машине и проехали Германию, Нидерланды, Бельгию, и далее возвращались через Люксембург в Германию. Во многих городах (Кёльн, Амстердам, Делфт, Гаага, Брюгге, Антверпен, Остенде, Брюссель и др. ) мы заказывали экскурсии, как групповые, так и индивидуальные поэтому наш опыт может быть очень полезен для других. Наталья это одна из лучших экскурсоводов, с которыми мы провели время. Очень жалеем, что так мало. Если Вам посчастливится с ней познакомиться, это будет одно из лучших воспоминаний в вашем путешествии. Нас трудно чем-то удивить, а уж тем более влюбить в европейский город, которых мы видели множество, но Наталье это действительно удалось. Люксембург прекрасен, в том числе благодаря ей. Название "Влюбиться в Люксембург" совсем не преувеличение, это очень точное название экскурсии. Наталья обаятельный, интеллигентный и очень эрудированный человек. Ей можно задавить любые вопросы и она знает кажется всё. С ней будет интересно буквально всем, с ней городские легенды заиграют, а город оживет. Спасибо Вам, Наташа, большое! Желаем Вам и вашей семье большого человеческого счастья.

Обзорные экскурсии в Люксембурге

Обзорная экскурсия по ЛюксембургуОбзорная экскурсия по ЛюксембургуОбзорная экскурсия по Люксембургу
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10 отзывов
Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется
Что вы знаете о Люксембурге? Думаю, немного, потому что найти информацию об этой стране и ее городах крайне сложно, а та информация, что есть — очень однообразна, все статьи похожи друг на друга как две капли воды. Поэтому порой у путешественников складывается неверное впечатление: мол, делать тут нечего, от силы полдня-день — и все посмотрели. Я же вам расскажу и покажу совсем другой Люксембург!
Люксембург — малый городЛюксембург — малый городЛюксембург — малый город
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Обойти пешком сердце крохотной страны и прочувствовать его величие
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