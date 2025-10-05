Мои заказы

Экскурсии Люксембурга об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Люксембурге на русском языке, цены от €267, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Замки Люксембурга
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
5 часов
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404€475 за всё до 4 чел.
Люксембург - малый город
Пешая
5 часов
-
15%
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург - малый город: индивидуальная экскурсия
Узнайте о столице карликового герцогства, его богатой истории и современной жизни. Прогулка по Люксембургу покажет вам его уникальность и очарование
Завтра в 14:30
11 дек в 09:30
€408€480 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    5 октября 2025
    Люксембург - малый город
    Хорошая и содержательная экскурсия интересная и взрослым и детям
    Хорошая и содержательная экскурсия интересная и взрослым и детям
  • E
    Elena
    28 июля 2025
    Замки Люксембурга
    Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический дождь, поездка оказалась незабываемой
    читать дальше

    и подарила нам только самые положительные эмоции. Прекрасное знание истории, интересных фактов/случаев, которые вы нигде не прочитаете и не найдёте, местных обычаев и событий, культурных ценностей, внимательность, открытость и отличное настроение Татьяны позволили нам познакомиться не только с Замками Бофор и Вианден и окунуться в прошлое всего Люксембурга, но и получить действительно огромное удовольствие от поездки. Очень и очень всем рекомендуем!

  • L
    Leo
    11 июня 2025
    Замки Люксембурга
    Татьяна хорошо знает свое дело. Она отличный гид и интересный рассказчик. Всем тем, кто интересуется историей и развитием Люксембурга, очень рекомендую её услуги. Не пожалеете.
    Лев С
  • С
    Светлана
    28 января 2025
    Люксембург - малый город
    Экскурсия с Юлией нам очень понравилась! Мы узнали очень много интересных фактов из истории Люксембурга, посмотрели все самые интересные достопримечательности, посетили храм Люксембурской Богоматери и посетили великолепный замок!
    Спасибо огромное за прекрасное путешествие!
  • Е
    Екатерина
    17 января 2025
    Замки Люксембурга
    Очень классный гид, дает много интересной информации о городе!
  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Люксембург - малый город
    Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
    читать дальше

    но это время пролетело так незаметно и так легко, что дети даже не успели устать. Юлия просто кладезь исторических знаний, узнали много интересного. Дети были просто в восторге от нее. Очень рекомендую Юлию. Надеюсь еще вернуться в Люксембург и остаться там подольше.

  • A
    Alex
    27 августа 2023
    Люксембург - малый город
    Всё было замечательно, Юлия хороший гид, у всех остались только хорошие впечатления. Могу всем только рекомендовать.
  • М
    Марина
    6 августа 2023
    Люксембург - малый город
    Большое спасибо Юлии за экскурсию! В Люксембурге мы были впервые, и с Юлией мы прошли по самым красивым местам города, смотровым площадкам с великолепными видами. Юлия - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Нам всё понравилось!
  • И
    Ирина
    25 августа 2022
    Люксембург - малый город
    Хочу подякувати Юлії за увагу і виділений час. Проте, болісно було чути не однозначне ставлення до війни в Україні. Для нас - це гостра і болюча тема. Може існувати лише одна, конкретно окреслена позиция щодо війни - засудження.
  • Е
    Екатерина
    3 августа 2020
    Люксембург - малый город
    Юлия чудесный гид! Очаровательная, интересный собеседник, ну и просто фанат своего дела! Мы с детьми моментально прониклись Люксембургом!!! Посетили замок,
    читать дальше

    погуляли по старому городу! Погрузились с головой в очаровательное тихое спокойствие и неповторимый шарм Великого Герцогства! Счастливые и благодарные, рекомендуем всем-всем-всем!

  • О
    Оксана
    14 января 2020
    Замки Люксембурга
    Потрясающе! Экскурсия интересная, много информации, Татьяна - профессионал. Кроме всего прочего, посещение одного из замков было не похоже на экскурсию, скорее мы побывали в гостях. Такой эксклюзив встретили впервые. Спасибо большое, Татьяна, за время, которое пролетело для нас слишком быстро!)
  • О
    Ольга
    28 декабря 2019
    Люксембург - малый город
    Доброе утро! Большое спасибо Юлии🤗. Экскурсия очень интересная, познавательная, насыщенная. В этом городе и стране с семьей были первый раз. Благодаря Юлии узнали об этой стране все по максимуму.
  • Д
    Дмитрий
    22 октября 2019
    Люксембург - малый город
    Были с женой на выходных в Люксембурге, решили для экономии времени взять экскурсовода. После анализа доступных предложений (которых для Люксембурга
    читать дальше

    немного) выбрали Юлию по соотношению цены и содержания экскурсии. Нисколько не пожалели, Юлия очень интересно рассказала про страну и город, ее историю, современную жизнь и экономику, отвезла в красивый замок на окраине Люксембурга, а потом была пешеходная экскурсия по центру города. 5 часов прошли очень быстро:) Очень рекомендуем Юлию и сами планируем в будущем воспользоваться ее услугами в Бельгии…

  • А
    Анастасия
    28 августа 2019
    Замки Люксембурга
    Отправляла родных на экскурсию по замкам. Доверяю Татьяне. Маме, тёте и брату очень все понравилось. Вернулись домой довольный и полные впечатлений! Благодарю!
  • В
    Вероника
    18 августа 2019
    Люксембург - малый город
    Экскурсия была очень хорошей и интересной. Маршрут шёл не только через туристические районы, но и жилые, чтобы можно было увидеть как живут жители Люксембурга.
  • Е
    Елена
    17 июля 2019
    Люксембург - малый город
    К сожалению, от самостоятельной прогулки по городу в голове не сложилось четкой картины города, а благодаря прогулке с Юлией картинка сложилась:) Отдельное спасибо за поездку в Вианден и совет съездить в Ансембург и Трир.
  • В
    Владимир
    3 мая 2019
    Люксембург - малый город
    Было бы сложно понять Люксембург без гида.
    Спасибо Юлии, все было отлично и очень комфортно, не грузились лишней информацией, на все вопросы получили ответы и удовольствие от общения.
  • В
    Виктория
    2 апреля 2019
    Люксембург - малый город
    Юлия очень приятный в общении человек и интересный гид. Она терпеливо ждала нас, пока мы нафотографируемся вдоволь на каждой живописной
    читать дальше

    точке, а также подсказала интересные маршруты для самостоятельных прогулок. Рассказывала интересные легенды о городе и его достопримечательностях, а также дополняла их историями из настоящей жизни люксембуржцев. В итоге сложилась цельная картина о жизни местных жителей, их ценностях, обычиях и нравах, как будто мы сами ненадолго ими стали. Большое спасибо!!!

  • М
    Михаил
    27 марта 2019
    Люксембург - малый город
    Экскурсия была заказана экспромтом и нам очень повезло с гидом. Пунктуальна, коммуникабельна, хороший рассказчик с комфортабельным авто. Большое спасибо. Рекомендуем
  • И
    Ирина
    17 февраля 2019
    Люксембург - малый город
    Спасибо Юлии за экскурсию. Хочется вернуться в Люксембург.

