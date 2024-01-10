Экскурсии по Люксембургу на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Люксембурге на русском языке, цены от €345. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Люксембург и Трир: легенды двух городов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Сравнить традиции, истории и архитектуру двух самобытных городов в авто-пешеходном путешествии
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
345 за всё до 4 чел.
Замки Люксембурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Замки Люксембурга
Север герцогства: живописные виды и извилистые горные дороги
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
427 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Волшебное Рождество в старой Европе - автомобильная поездка в два сказочных города
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
345 за всё до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Погулять по заповедному Мозерлэнду и узнать историю Евросоюза в Шенгене
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
427 за всё до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Лесная прогулка по Мюллерталю
Каньоны, ликеры и религиозные процессии малой Швейцарии
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
455 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anton
    10 января 2024
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
  • А
    Анатолий
    27 сентября 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
  • С
    Сергей
    19 августа 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!
  • С
    Светлана
    12 мая 2023
    Из Люксембурга в Мозельскую долину
    Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем.
  • О
    Оксана
    14 января 2020
    Замки Люксембурга
    Потрясающе! Экскурсия интересная, много информации, Татьяна - профессионал. Кроме всего прочего, посещение одного из замков было не похоже на экскурсию,
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    скорее мы побывали в гостях. Такой эксклюзив встретили впервые. Спасибо большое, Татьяна, за время, которое пролетело для нас слишком быстро. )

  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2019
    Из Люксембурга в Мозельскую долину
    Провели с Татьяной чудесный день в мозельской долине и в Шенгене. До этого мы были с другим гидом на обзорной
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    экскурсии по Люксембургу с другим экскурсоводам, но только благодаря Татьяне у нас наконец то сложились все пазлы. Татьяна много знает, интересно рассказывает, очень комфортна в общении. Экскурсия получилась очень интересной. Дегустация тоже очень понравилась. Очень благодарны Татьяне за проведённый с ней день и жалеем, что не с ней пошли на экскурсию по городу.

  • А
    Анастасия
    28 августа 2019
    Замки Люксембурга
    Отправляла родных на экскурсию по замкам. Доверяю Татьяне. Маме, тёте и брату очень все понравилось. Вернулись домой довольный и полные впечатлений! Благодарю!
  • М
    Марго
    10 июля 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города . Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться
  • L
    Larysa
    18 марта 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!
  • X
    Xenia
    17 марта 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в июне 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 345 до 455. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Люксембурге (Люксембург 🇱🇺) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на машине, 27 ⭐ отзывов, цены от €345. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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