1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Сравнить традиции, истории и архитектуру двух самобытных городов в авто-пешеходном путешествии
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замки Люксембурга
Север герцогства: живописные виды и извилистые горные дороги
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
€427 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Волшебное Рождество в старой Европе - автомобильная поездка в два сказочных города
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Погулять по заповедному Мозерлэнду и узнать историю Евросоюза в Шенгене
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
€427 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Лесная прогулка по Мюллерталю
Каньоны, ликеры и религиозные процессии малой Швейцарии
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
€455 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
- ААнатолий27 сентября 2023Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
- ССергей19 августа 2023Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!
- ССветлана12 мая 2023Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем.
- ООксана14 января 2020Потрясающе! Экскурсия интересная, много информации, Татьяна - профессионал. Кроме всего прочего, посещение одного из замков было не похоже на экскурсию,
- ЕЕкатерина2 сентября 2019Провели с Татьяной чудесный день в мозельской долине и в Шенгене. До этого мы были с другим гидом на обзорной
- ААнастасия28 августа 2019Отправляла родных на экскурсию по замкам. Доверяю Татьяне. Маме, тёте и брату очень все понравилось. Вернулись домой довольный и полные впечатлений! Благодарю!
- ММарго10 июля 2019Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города . Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться
- LLarysa18 марта 2019Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!
- XXenia17 марта 2019Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «На машине»
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