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Полезная информация о Люксембурге

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Местное время в Люксембурге
20:1601
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇺 Люксембург
Название городаЛюксембург
По-английскиLuxembourg
Это столицаЛюксембург является столицей Люксембурга
Население города76 684 чел.
АэропортЛюксембург LUX
Часовой поясEurope/Luxembourg
Средняя высота316 м. от уровня моря

Где находится Люксембург на карте

Люксембург фото города
Люксембург

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