Полезная информация о Люксембурге
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Местное время в Люксембурге
20:1601
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇺 Люксембург
|Название города
|Люксембург
|По-английски
|Luxembourg
|Это столица
|Люксембург является столицей Люксембурга
|Население города
|76 684 чел.
|Аэропорт
|Люксембург LUX
|Часовой пояс
|Europe/Luxembourg
|Средняя высота
|316 м. от уровня моря
Где находится Люксембург на карте
Люксембург
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