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Полезная информация о Люксембурге

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Флаг Люксембурга
Флаг Люксембурга
НазваниеЛюксембург
Эмодзи флаг🇱🇺
Полное названиеВеликое Герцогство Люксембург
По-английскиLuxembourg
СтолицаЛюксембург
ГородаСписок городов
ВалютаЕвро
Площадь2 586 км²
Население576 249 чел.
Телефонный код+352
Код ISOLU
Основной домен.LU
Соседние страны🇧🇪 Бельгия🇩🇪 Германия🇫🇷 Франция

Где находится Люксембург на карте

Люксембург фото страны
Люксембург

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