Полезная информация о Люксембурге
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Флаг Люксембурга
|Название
|Люксембург
|Эмодзи флаг
|🇱🇺
|Полное название
|Великое Герцогство Люксембург
|По-английски
|Luxembourg
|Столица
|Люксембург
|Города
|Список городов
|Валюта
|Евро
|Площадь
|2 586 км²
|Население
|576 249 чел.
|Телефонный код
|+352
|Код ISO
|LU
|Основной домен
|.LU
|Соседние страны
|🇧🇪 Бельгия🇩🇪 Германия🇫🇷 Франция
Где находится Люксембург на карте
Люксембург
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