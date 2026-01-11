Индивидуальная
до 2 чел.
Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
Индивидуальный трансфер и обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру. Опытный водитель и гид, комфортный автомобиль, топовые достопримечательности
Начало: В аэропорту Куала-Лумпур
«до 7 человек — €255 на минивэне»
27 янв в 09:00
28 янв в 09:00
€206 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
Куала-Лумпур - город, где история и современность живут бок о бок. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя уникальные места и культуры
«В зависимости от количества человек поездка пройдёт на микроавтобусе, автомобиле Toyota Camry, Toyota Innova, Proton Exora или аналогичном»
Завтра в 09:30
27 янв в 09:30
от €200 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Погрузиться в динамику мегаполиса и непростую историю старинного города
«Это автопешеходная экскурсия: по городу будем передвигаться на комфортабельном минивэне Toyota Alphard с кондиционером, но сделаем остановки возле знаковых достопримечательностей»
27 янв в 09:00
28 янв в 09:00
€99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNailya11 января 2026⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- ААндрей17 ноября 2025Экскурсия нам понравилась. Но Марара мы так и не увидели. Он нас перенаправил другому организатору, а тот в свою очередь
- ТТатьяна27 мая 2025Добрый день!
Нас было 4 человека. Данную экскурсию рекомендую людям, которые не бояться подъемов по многочисленным лестницам, для нас это было
- ААндрей11 мая 2025Встретили в аэропорту с табличкой именем,отвезли до встречи с Ильей и мы поехали в увлекательный мир Куала Лумпур. Илья мега позитивный и любящий свою работу гид,однозначно 10 из 10
- ННадежда11 апреля 2025Я была на экскурсии по Куала-Лумпуру и осталась в полном восторге! Город очень красивый, интересный, много разных достопримечательностей, и всё
- ООльга20 июня 2024Все прошло отлично, забрали в аэропорту, довезли до города, там проехали по основным достопримечательностям. Время пролетело незаметно, хотя мы были довольно уставшие после бессонной ночи. Большое спасибо за экскурсию и ценные советы по городской среде!
