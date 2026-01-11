Мои заказы

Экскурсии на микроавтобусе в Куала-Лумпуре с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
На машине
Трансфер в/из аэропорта
На микроавтобусе
5.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
Индивидуальный трансфер и обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру. Опытный водитель и гид, комфортный автомобиль, топовые достопримечательности
Начало: В аэропорту Куала-Лумпур
«до 7 человек — €255 на минивэне»
27 янв в 09:00
28 янв в 09:00
€206 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
Куала-Лумпур - город, где история и современность живут бок о бок. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя уникальные места и культуры
«В зависимости от количества человек поездка пройдёт на микроавтобусе, автомобиле Toyota Camry, Toyota Innova, Proton Exora или аналогичном»
Завтра в 09:30
27 янв в 09:30
от €200 за всё до 12 чел.
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
На машине
На микроавтобусе
3 часа
30 отзывов
Водная прогулка
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Погрузиться в динамику мегаполиса и непростую историю старинного города
«Это автопешеходная экскурсия: по городу будем передвигаться на комфортабельном минивэне Toyota Alphard с кондиционером, но сделаем остановки возле знаковых достопримечательностей»
27 янв в 09:00
28 янв в 09:00
€99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nailya
    11 января 2026
    Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  • А
    Андрей
    17 ноября 2025
    Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
    Экскурсия нам понравилась. Но Марара мы так и не увидели. Он нас перенаправил другому организатору, а тот в свою очередь
    читать дальше

    перенаправил другому. В результате нас повёз на экскурсию какой-то киргиз, который Марата и знать не знает. Какой смысл здесь ставить оценку Марату???????

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2025
    Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
    Добрый день!
    Нас было 4 человека. Данную экскурсию рекомендую людям, которые не бояться подъемов по многочисленным лестницам, для нас это было
    читать дальше

    не сложно)))
    В аэропорту нас встретил представитель с табличкой и вовремя, сопроводил к машине. Все отлично!
    Вот машина вообще не соответствовала нашим ожиданиям: промятые сиденья и металлические дуги на окнах создавали ощущение, что мы едем на тюремной машине…
    Было 3 маленьких зонтика, под дождем все практически насквозь промокли. Рекомендую организаторам готовить зонты на всех участников экскурсии, учитывая погоду в Куала-Лумпуре.
    Посетили красивые храмы и другие достопримечательности. Но осталось впечатление, что пробки помешали посмотреть все точки маршрута. Возможно не следует вообще проводить экскурсии в такие часы…
    Экскурсовод Илья порекомендовал интересные места к посещению и ресторан с красивым видом и вкусной едой, которые после посещения оставили приятное впечатление. Большое спасибо!
    Из-за описанных организационных минусов считаем цену завышенной.

    
  • А
    Андрей
    11 мая 2025
    Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
    Встретили в аэропорту с табличкой именем,отвезли до встречи с Ильей и мы поехали в увлекательный мир Куала Лумпур. Илья мега позитивный и любящий свою работу гид,однозначно 10 из 10
    
  • Н
    Надежда
    11 апреля 2025
    Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
    Я была на экскурсии по Куала-Лумпуру и осталась в полном восторге! Город очень красивый, интересный, много разных достопримечательностей, и всё
    читать дальше

    это смотрится ещё ярче благодаря рассказам гида.

    Хочу особенно отметить гида — он просто замечательный! Очень добрый, внимательный и знает много интересного. Рассказывал понятно и с душой, отвечал на все мои вопросы, помогал с фото и сделал всё, чтобы экскурсия прошла легко и приятно. Благодаря ему я узнала много нового. Спасибо и рекомендую всем!

  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
    Все прошло отлично, забрали в аэропорту, довезли до города, там проехали по основным достопримечательностям. Время пролетело незаметно, хотя мы были довольно уставшие после бессонной ночи. Большое спасибо за экскурсию и ценные советы по городской среде!

Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в январе 2026
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 206. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Куала-Лумпуре с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Куала-Лумпура и помогут вам в полноценном путешествии в 2026 году!