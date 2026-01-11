читать дальше

не сложно)))

В аэропорту нас встретил представитель с табличкой и вовремя, сопроводил к машине. Все отлично!

Вот машина вообще не соответствовала нашим ожиданиям: промятые сиденья и металлические дуги на окнах создавали ощущение, что мы едем на тюремной машине…

Было 3 маленьких зонтика, под дождем все практически насквозь промокли. Рекомендую организаторам готовить зонты на всех участников экскурсии, учитывая погоду в Куала-Лумпуре.

Посетили красивые храмы и другие достопримечательности. Но осталось впечатление, что пробки помешали посмотреть все точки маршрута. Возможно не следует вообще проводить экскурсии в такие часы…

Экскурсовод Илья порекомендовал интересные места к посещению и ресторан с красивым видом и вкусной едой, которые после посещения оставили приятное впечатление. Большое спасибо!

Из-за описанных организационных минусов считаем цену завышенной.