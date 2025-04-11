Мои заказы

Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса

Куала-Лумпур - город, где история и современность живут бок о бок. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя уникальные места и культуры
Куала-Лумпур - это место, где прошлое и будущее сливаются в единое целое.

На экскурсии вы посетите индуистский храм в пещерах Бату, узнаете о малайской монархии у королевского дворца, ощутите дух свободы
на площади Независимости и полюбуетесь величием башен Petronas. Завершит путешествие визит в китайский храм Thean Hou, откуда открывается потрясающий вид на город. Это идеальная возможность увидеть все грани мегаполиса и понять его уникальность

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные индуистские ритуалы
  • 🏰 Знакомство с малайской монархией
  • 🇲🇾 История борьбы за независимость
  • 🌆 Величие башен Petronas
  • 🧧 Китайская культура и фэн-шуй

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Куала-Лумпура - это январь, февраль, март, ноябрь и декабрь. В это время город особенно привлекателен для экскурсий благодаря разнообразным культурным мероприятиям и праздничной атмосфере.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса© Марат
Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса© Марат
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Индуистский храм в пещерах Бату
  • Королевский дворец
  • Площадь Независимости
  • Башни-близнецы Petronas
  • Китайский храм Thean Hou

Описание экскурсии

  • Индуистский храм в пещерах Бату — одно из главных святилищ индуизма за пределами Индии. Здесь вы узнаете о древних ритуалах, мифах и значении этого места для верующих.
  • Королевский дворец — официальная резиденция правящего монарха. Мы поговорим о малайской системе выборной монархии и её уникальных традициях.
  • Площадь Независимости — символ свободы Малайзии. Именно здесь в 1957 году впервые подняли национальный флаг. Флагшток высотой 100 метров, колониальная архитектура и история борьбы за независимость — всё это откроется перед вами на площади.
  • Башни-близнецы Petronas — архитектурный символ Куала-Лумпура. Вы узнаете о строительстве гигантов.
  • Китайский храм Thean Hou — яркий пример китайской культуры в Малайзии. Поговорим о символике фэн-шуй и китайских верованиях.

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек поездка пройдёт на микроавтобусе, автомобиле Toyota Camry, Toyota Innova, Proton Exora или аналогичном.
  • Для подъёма в пещеру нужна одежда с закрытыми коленями. Можно взять с собой платок или накидку.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Я живу в Куала-Лумпуре с 2010 года и за это время успел изучить город вдоль и поперёк. Для меня это не просто столица, а место, где современные небоскрёбы соседствуют с
древними храмами, где каждый уголок хранит свою историю, а лучшие впечатления всегда скрыты за пределами туристических маршрутов. Я знаю, где сделать самые эффектные фото без толпы, куда пойти за настоящей малайской кухней и где почувствовать дух этого удивительного города. Если вы хотите увидеть Куала-Лумпур так, как его знают местные, – вам точно ко мне и к моей команде!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Надежда
11 апр 2025
Я была на экскурсии по Куала-Лумпуру и осталась в полном восторге! Город очень красивый, интересный, много разных достопримечательностей, и всё это смотрится ещё ярче благодаря рассказам гида.

Хочу особенно отметить гида
— он просто замечательный! Очень добрый, внимательный и знает много интересного. Рассказывал понятно и с душой, отвечал на все мои вопросы, помогал с фото и сделал всё, чтобы экскурсия прошла легко и приятно. Благодаря ему я узнала много нового. Спасибо и рекомендую всем!

Входит в следующие категории Куала-Лумпура

