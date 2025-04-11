Куала-Лумпур - это место, где прошлое и будущее сливаются в единое целое.На экскурсии вы посетите индуистский храм в пещерах Бату, узнаете о малайской монархии у королевского дворца, ощутите дух свободы

на площади Независимости и полюбуетесь величием башен Petronas. Завершит путешествие визит в китайский храм Thean Hou, откуда открывается потрясающий вид на город. Это идеальная возможность увидеть все грани мегаполиса и понять его уникальность

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Куала-Лумпура - это январь, февраль, март, ноябрь и декабрь. В это время город особенно привлекателен для экскурсий благодаря разнообразным культурным мероприятиям и праздничной атмосфере.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.