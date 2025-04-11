Куала-Лумпур - это место, где прошлое и будущее сливаются в единое целое.
На экскурсии вы посетите индуистский храм в пещерах Бату, узнаете о малайской монархии у королевского дворца, ощутите дух свободы
На экскурсии вы посетите индуистский храм в пещерах Бату, узнаете о малайской монархии у королевского дворца, ощутите дух свободы
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные индуистские ритуалы
- 🏰 Знакомство с малайской монархией
- 🇲🇾 История борьбы за независимость
- 🌆 Величие башен Petronas
- 🧧 Китайская культура и фэн-шуй
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Куала-Лумпура - это январь, февраль, март, ноябрь и декабрь. В это время город особенно привлекателен для экскурсий благодаря разнообразным культурным мероприятиям и праздничной атмосфере.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Что можно увидеть
- Индуистский храм в пещерах Бату
- Королевский дворец
- Площадь Независимости
- Башни-близнецы Petronas
- Китайский храм Thean Hou
Описание экскурсии
- Индуистский храм в пещерах Бату — одно из главных святилищ индуизма за пределами Индии. Здесь вы узнаете о древних ритуалах, мифах и значении этого места для верующих.
- Королевский дворец — официальная резиденция правящего монарха. Мы поговорим о малайской системе выборной монархии и её уникальных традициях.
- Площадь Независимости — символ свободы Малайзии. Именно здесь в 1957 году впервые подняли национальный флаг. Флагшток высотой 100 метров, колониальная архитектура и история борьбы за независимость — всё это откроется перед вами на площади.
- Башни-близнецы Petronas — архитектурный символ Куала-Лумпура. Вы узнаете о строительстве гигантов.
- Китайский храм Thean Hou — яркий пример китайской культуры в Малайзии. Поговорим о символике фэн-шуй и китайских верованиях.
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поездка пройдёт на микроавтобусе, автомобиле Toyota Camry, Toyota Innova, Proton Exora или аналогичном.
- Для подъёма в пещеру нужна одежда с закрытыми коленями. Можно взять с собой платок или накидку.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Я живу в Куала-Лумпуре с 2010 года и за это время успел изучить город вдоль и поперёк. Для меня это не просто столица, а место, где современные небоскрёбы соседствуют сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
11 апр 2025
Я была на экскурсии по Куала-Лумпуру и осталась в полном восторге! Город очень красивый, интересный, много разных достопримечательностей, и всё это смотрится ещё ярче благодаря рассказам гида.
Хочу особенно отметить гида
Хочу особенно отметить гида
Входит в следующие категории Куала-Лумпура
Похожие экскурсии из Куала-Лумпура
Индивидуальная
до 12 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
от €200 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Начало: По договорённости с организатором
12 ноя в 20:30
15 ноя в 13:00
€135 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Куала-Лумпур: сердце Малайзии
Откройте для себя исторический центр Куала-Лумпура и Китайский квартал. Увидьте, как сочетается британское наследие с мультикультурной атмосферой
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €200
€250 за всё до 10 чел.