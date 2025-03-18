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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Куала-Лумпуру
Погрузитесь в богатую историю и культуру Малайзии, посетив культовые места Куала-Лумпура и Путраджайи. Узнайте о религиях и традициях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€133
€140 за всё до 4 чел.
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10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €180
€200 за всё до 10 чел.
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5%
Индивидуальная
Влюбиться в Малайзию за 1 день
Яркий Куала-Лумпур, величественные пещеры Бату и волшебная река светлячков
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
от €333
€350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир18 марта 2025Экскурсия прошла отлично, за несколько часов успели посетить все знаковые достопримечательности города с комфортом. Артур в интересном формате рассказывал о
- ААлександр10 марта 2025Отличная экскурсия, достаточно много мест успели посетить.
- ООльга2 марта 2025Экскурсия понравилась. Артур гид очень много показал и рассказал нам о Малайзии. Организация на хорошем уровне. Спасибо!
- ЕЕлена14 февраля 2025Отличная экскурсия, великолепный гид! Нам все очень понравилось!
- ННаталия15 января 2025Экскурсия была великолепно, а гид - пожалуй, самый лучший за последнее время. Альфия открыла нам новый мир, и все это на позитиве!! Мы побывали в красивейших местах. Общем - мы в восторге!!
- ДДмитрий13 января 2025у нас была гид Зейнеп/ Очень всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Скидки»
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