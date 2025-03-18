Экскурсии со скидкой в Куала-Лумпуре до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €133, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Культурно-архитектурное путешествие по Куала-Лумпуру и Путраджайе
На машине
3 часа
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Куала-Лумпуру
Погрузитесь в богатую историю и культуру Малайзии, посетив культовые места Куала-Лумпура и Путраджайи. Узнайте о религиях и традициях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€133€140 за всё до 4 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
На машине
4 часа
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €180€200 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Малайзию за 1 день
На машине
8 часов
-
5%
Индивидуальная
Влюбиться в Малайзию за 1 день
Яркий Куала-Лумпур, величественные пещеры Бату и волшебная река светлячков
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
от €333€350 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Скидки»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Культурно-архитектурное путешествие по Куала-Лумпуру и Путраджайе
  2. Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
  3. Влюбиться в Малайзию за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в марте 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 133 до 333 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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