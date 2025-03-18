В Владимир Культурно-архитектурное путешествие по Куала-Лумпуру и Путраджайе читать дальше столице и был рад поддержать разговор о жизни здесь и всему прочему. Обязательно порекомендую своим друзьям и родственникам эту экскурсию, если поедут в Малайзию. Ещё раз спасибо👍 Экскурсия прошла отлично, за несколько часов успели посетить все знаковые достопримечательности города с комфортом. Артур в интересном формате рассказывал о

А Александр Культурно-архитектурное путешествие по Куала-Лумпуру и Путраджайе Отличная экскурсия, достаточно много мест успели посетить.

О Ольга Культурно-архитектурное путешествие по Куала-Лумпуру и Путраджайе Экскурсия понравилась. Артур гид очень много показал и рассказал нам о Малайзии. Организация на хорошем уровне. Спасибо!

Е Елена Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом Отличная экскурсия, великолепный гид! Нам все очень понравилось!

Н Наталия Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом Экскурсия была великолепно, а гид - пожалуй, самый лучший за последнее время. Альфия открыла нам новый мир, и все это на позитиве!! Мы побывали в красивейших местах. Общем - мы в восторге!!