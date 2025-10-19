Добро пожаловать в Малакку — один из самых колоритных уголков Малайзии! Вы увидите, как переплелись традиции доколониального Востока и наследие европейских держав, узнаете, кто такие Баба Ньёнья, и неспешно пройдётесь по улицам, где оживает история. Финалом станет прогулка по живописной реке, с которой город выглядит совсем по-другому.
Описание экскурсии
- Реконструкция дворца султана Малакки, где можно познакомиться с колониальными обычаями и бытом Малайзии в 15 веке
- Холм Малакки — остатки старой крепости. Отсюда открывается вид на город, храм св. Павла и памятник св. Хавьеру
- Ратуша и Красная площадь — городской музей доколониальной и колониальной истории Малайзии
- Джонкер Стрит и дом Баба Ньёнья — колоритная улица с ресторанчиками, кофейнями и сувенирными лавками
- Прогулка по реке на речном трамвайчике — красочная набережная города и характерная архитектура малайской деревни (кампунг)
Вы узнаете:
- Какой была доколониальная Малайзия
- Что и у кого унаследовала страна в ходе своей истории
- Кто такие Баба Ньёнья
- И многое другое
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Куала-Лумпура
12:00 — прибытие в Малакку, осмотр Музея-дворца султана
12:30 — холм Малакки
13:00 — Красная площадь и Ратуша
13:30 — обед
14:00 — прогулка по Джонкер-стрит, музей Баба Ньёнья, свободное время
16:00 — сбор на Красной площади
16:15 — речной круиз (оплачивается отдельно)
17:30 — выезд в Куала-Лумпур
19:30 — возвращение в город
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Hyundai Starex (можно заказать индивидуальный вариант экскурсии на легковом автомобиле)
- Отдельно оплачивается: билет на круизный катер — 38 рингит взрослый, 33 рингита детский; обед — по желанию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€124
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 184 туристов
Я живу в Куала-Лумпуре и проникся невероятной страной — Малайзией. Передовые технологии, дикая природа, климат и люди, сочетание несочетаемого, буйство жизни и незыблемость природы — всё это Малайзия. С удовольствием
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
19 окт 2025
Большое спасибо за интересную и комфортную поездку Павлу и замечательной Тине, нам очень понравилось!
Ксения
25 сен 2025
Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
Мы погрузились в историю Малайзии и Малакки, покатались на лодочке, вкусно покушали, посетили музей, прогулялись по исторической части города. И всё это не спеша, успевая делать прекрасные фото на память.
Рекомендую эту экскурсию и команду!
Надежда
8 сен 2025
Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не понравиться. Всегда многолюдная Красная площадь, очень живописный Китайский квартал, нестандартные музеи и конечно велорикши,
