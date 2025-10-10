Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €111, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов 15% 2 отзыва Мини-группа до 10 чел. Малакка - туристическая жемчужина Малайзии Окунуться в колониальное прошлое страны на экскурсии из Куала-Лумпура Начало: У вашего отеля «Ратуша и Красная площадь — городской музей доколониальной и колониальной истории Малайзии» Расписание: ежедневно в 10:00 €111 €130 за человека На машине 3 часа 11 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Пещеры Бату и мастерство малазийских фабрик: шоколад, олово, батик Погрузитесь в удивительный мир культуры и природы Малайзии с эксклюзивной экскурсией по знаменитым достопримечательностям Куала-Лумпура Начало: У места вашего проживания в Куала-Лумпуре «В местном музее вы наглядно познакомитесь с историей добычи олова в Малайзии и узнаете об истоках Куала-Лумпура, который благодаря этому металлу вырос из деревушки в процветающий город» €150 за всё до 3 чел. На машине 10 часов Индивидуальная Из Куала-Лумпура - в Сри Менанти, королевское сердце Негери-Сембилан Побывать во дворце без гвоздей и узнать культуру народа с рогами на крыше «Королевский музей Сри Менанти — величественный дворец, построенный без единого гвоздя» €170 за человека Другие экскурсии Куала-Лумпура

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Музеи»

Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 13 ⭐ отзывов, цены от €111. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь