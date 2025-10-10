-
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
Окунуться в колониальное прошлое страны на экскурсии из Куала-Лумпура
Начало: У вашего отеля
«Ратуша и Красная площадь — городской музей доколониальной и колониальной истории Малайзии»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€111
€130 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Бату и мастерство малазийских фабрик: шоколад, олово, батик
Погрузитесь в удивительный мир культуры и природы Малайзии с эксклюзивной экскурсией по знаменитым достопримечательностям Куала-Лумпура
Начало: У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
«В местном музее вы наглядно познакомитесь с историей добычи олова в Малайзии и узнаете об истоках Куала-Лумпура, который благодаря этому металлу вырос из деревушки в процветающий город»
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Из Куала-Лумпура - в Сри Менанти, королевское сердце Негери-Сембилан
Побывать во дворце без гвоздей и узнать культуру народа с рогами на крыше
«Королевский музей Сри Менанти — величественный дворец, построенный без единого гвоздя»
Завтра в 17:00
11 окт в 09:00
€170 за человека
