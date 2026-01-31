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Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Куала-Лумпура

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
На машине
9 часов
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
Окунуться в колониальное прошлое страны на экскурсии из Куала-Лумпура
Начало: У вашего отеля
«Джонкер Стрит и дом Баба Ньёнья — колоритная улица с ресторанчиками, кофейнями и сувенирными лавками»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
27 июн в 10:00
28 июн в 10:00
€160 за человека
Барные хроники Куала-Лумпура (18+)
Пешая
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Барные хроники Куала-Лумпура (18+)
Зал с тайной дверью, магазин игрушек и другие необычные места с лучшими коктейлями города
Начало: У Центрального рынка
«Когда-то переулок, где он находится, считался рискованным, а теперь здесь царит современный шарм»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€70 за человека
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
На машине
На микроавтобусе
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Погрузиться в динамику мегаполиса и непростую историю старинного города
«На обзорной экскурсии я проведу вас по лабиринту переулков Старого города к сверкающим небоскребам»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
Продолжение путешествия по Малайзии с Тиной (накануне изучили Куала-Лумпур, завтра - Путруджайю). Сегодня же посетили город с богатой историей, позволяющий
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окунуться в колониальное прошлое страны. Интересная программа, раскрывающая Малакку и историю с разных ракурсов.
Тина по-прежнему прекрасно проводит экскурсии - замечательный гид и человек. Всем рекомендуем, если позволит время, выделить день на поездку в Малакку для изучения истории данных территорий и более глубокого понимания культуры и быта Малайзии!
Все экскурсии проходят в комфортных автомобилях с кондиционером, водой и доброжелательными водителями.
Советуем!)

Продолжение путешествия по Малайзии с Тиной (накануне изучили Куала-Лумпур, завтра - Путруджайю). Сегодня же посетили город
Продолжение путешествия по Малайзии с Тиной (накануне изучили Куала-Лумпур, завтра - Путруджайю). Сегодня же посетили город
Продолжение путешествия по Малайзии с Тиной (накануне изучили Куала-Лумпур, завтра - Путруджайю). Сегодня же посетили город
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Елена
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Очень приятный человек и гид, всё показал, рассказал, разбудил интерес к истории.
Рассказывает интересно и доступно.

Ещё и делает отличные фотографии 👍 Однозначно, рекомендую!
Очень приятный человек и гид, всё показал, рассказал, разбудил интерес к истории.
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А
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
Большое спасибо за интересную и комфортную поездку Павлу и замечательной Тине, нам очень понравилось!
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L
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Все было хорошо!
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Ксения
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
Мы погрузились в историю Малайзии
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и Малакки, покатались на лодочке, вкусно покушали, посетили музей, прогулялись по исторической части города. И всё это не спеша, успевая делать прекрасные фото на память.
Рекомендую эту экскурсию и команду!

Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!+5
Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
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Е
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Очень понравилось. Учли все мои пожелания по времени экскурсии и маршруту, все было комфортно. Константин - отличный гид и рассказчик. Буду ещё в Малайзии, обязательно съезжу с ним на другие экскурсии. Рекомендую!
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Надежда
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не понравиться. Всегда многолюдная Красная
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площадь, очень живописный Китайский квартал, нестандартные музеи и конечно велорикши, которые не оставят вас равнодушными и заставят не раз улыбнуться! И это только первое впечатление от города. Потому что его хочется исходить вдоль и поперек, заглянуть в каждый уникальный магазинчик, рассмотреть каждый встречный домик и подышать морским воздухом на фоне будто из сказки пришедшей мечети. А под вечер вас ждет дополнительный бонус- прогулка на катере вдоль ярких освещенных улиц. И все - ты влюбился, покорен и ждешь новой встречи с этим уникальным городом, действительно - жемчужиной Малайзии! И все эти впечатления стали возможны благодаря грамотной организации поездки Павлом, который вышел далеко за пределы программы и вместо заявленных 7-ми часов неустанно позволял изучать город целых 13 часов. Благодаря ему вы много сможете узнать из истории города и страны в целом, зайти в самые интересные места по пути и не только и вернуться назад уставшим, но счастливым. Надеюсь вам повезет также как и мне😜 А я могу только выразить огромную благодарность за предоставленную Павлом возможность увидеть этот изумительный город во всей красе👍

Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не
Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не
Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не
Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не+6
Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не
Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не
Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не
Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не
Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не
Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не
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М
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Как мы рады, что выбрали Костю, не передать словами! Отличный гид и хороший человек! Интересная экскурсия, во время которой было очень комфортно. От души рекомендуем!
Как мы рады, что выбрали Костю, не передать словами! Отличный гид и хороший человек! Интересная экскурсия,
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С
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Констанантин проводил для нам экскурсию на острове Пенанг. Приятный в общении, ненавязчивый, тактичный гид. Поинтересовался пожеланиями, предлагал варианты. Посоветовал, куда сходить вечером после экскурсии. Сама экскурсия была живой, интересной, не перегруженной историческими датами.
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Муллахметова
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Поездка в Малайзию была короткой, но очень яркой. Началась она с неожиданности. Вместо гида Константина нас встретил другой гид Сократис.
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У предыдущих туристов Константина случилась неприятность с паспортами и он направил к нам своего коллегу. Причем написал, предупредил нас, перезвонил Сократису, уточнив действительно он встретил именно нас)) Такая забота была приятна.
По договоренности нас встретили в аэропорту, провели насыщенную и интересную экскурсию. Сократис - очень эрудированный человек, любящий страну проживания. Очень хорошо и познавательно провели время! По нашей просьбе заехали ТЦ, прикупили на память о Малайзии подарки. Были своевременно доставлены в аэропорт.
Отдельное спасибо Сократису за добросовестность, креативность, открытость. Было приятно пообщаться с умным, весёлым, хорошим человеком)
Всем знакомым будем рекомендовать ваш сайт и конкретно этих гидов!

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Всего 37 отзывов в Куала-Лумпуре в категории "Улицы и переулки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Малакка - туристическая жемчужина Малайзии;
  2. Барные хроники Куала-Лумпура (18+);
  3. Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре».
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Башни «Петронас»;
  2. Площадь Независимости;
  3. Национальная мечеть;
  4. Пещеры Бату;
  5. Королевский дворец Истана Негара;
  6. Китайский квартал;
  7. Маленькая Индия;
  8. Малакка;
  9. Merdeka 118.
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2026
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 160. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Куала-Лумпура. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод