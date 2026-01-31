Показать всё
Групповая
до 15 чел.
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
Окунуться в колониальное прошлое страны на экскурсии из Куала-Лумпура
Начало: У вашего отеля
«Джонкер Стрит и дом Баба Ньёнья — колоритная улица с ресторанчиками, кофейнями и сувенирными лавками»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
27 июн в 10:00
28 июн в 10:00
€160 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Барные хроники Куала-Лумпура (18+)
Зал с тайной дверью, магазин игрушек и другие необычные места с лучшими коктейлями города
Начало: У Центрального рынка
«Когда-то переулок, где он находится, считался рискованным, а теперь здесь царит современный шарм»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€70 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Погрузиться в динамику мегаполиса и непростую историю старинного города
«На обзорной экскурсии я проведу вас по лабиринту переулков Старого города к сверкающим небоскребам»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Продолжение путешествия по Малайзии с Тиной (накануне изучили Куала-Лумпур, завтра - Путруджайю). Сегодня же посетили город с богатой историей, позволяющий
Вам был полезен этот отзыв?
Очень приятный человек и гид, всё показал, рассказал, разбудил интерес к истории.
Рассказывает интересно и доступно.
Ещё и делает отличные фотографии 👍 Однозначно, рекомендую!
Рассказывает интересно и доступно.
Ещё и делает отличные фотографии 👍 Однозначно, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Большое спасибо за интересную и комфортную поездку Павлу и замечательной Тине, нам очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
L
Все было хорошо!
Вам был полезен этот отзыв?
Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
Мы погрузились в историю Малайзии
Мы погрузились в историю Малайзии
+5
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень понравилось. Учли все мои пожелания по времени экскурсии и маршруту, все было комфортно. Константин - отличный гид и рассказчик. Буду ещё в Малайзии, обязательно съезжу с ним на другие экскурсии. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не понравиться. Всегда многолюдная Красная
+6
Вам был полезен этот отзыв?
М
Как мы рады, что выбрали Костю, не передать словами! Отличный гид и хороший человек! Интересная экскурсия, во время которой было очень комфортно. От души рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Констанантин проводил для нам экскурсию на острове Пенанг. Приятный в общении, ненавязчивый, тактичный гид. Поинтересовался пожеланиями, предлагал варианты. Посоветовал, куда сходить вечером после экскурсии. Сама экскурсия была живой, интересной, не перегруженной историческими датами.
Вам был полезен этот отзыв?
Поездка в Малайзию была короткой, но очень яркой. Началась она с неожиданности. Вместо гида Константина нас встретил другой гид Сократис.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 37 отзывов в Куала-Лумпуре в категории "Улицы и переулки"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2026
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 160. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Куала-Лумпура. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод