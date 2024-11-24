Ночная экскурсия по Куала-Лампур

Погрузитесь в атмосферу ночного Куала-Лумпура! Посетите Чайна-таун, Площадь независимости, Телевышку и сделайте фото на фоне Башен-Близнецов Петронас
Откройте для себя Куала Лумпура в завораживающих огнях! Ночная поездка, в которой вы посетите: Чайна-таун, Площадь независимости, Телевышка Куала Лумпура, остановитесь, чтобы сделать фото на фоне Башен-Близнецов Петронас.

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌃 Уникальная ночная атмосфера
  • 📸 Возможность сделать красивые фото
  • 🏙️ Посещение знаковых мест
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Скидки для детей
  • 🕒 Индивидуальные временные интервалы
    • Ночная экскурсия по Куала-Лампур
    Ночная экскурсия по Куала-Лампур
    Ночная экскурсия по Куала-Лампур
    Ближайшие даты:
    Время начала: 18:00

    Что можно увидеть

  • Чайна-таун
  • Площадь независимости
  • Телевышка Куала Лумпура
  • Башни-Близнецы Петронас

    • Описание экскурсии

    О чем эта экскурсия: В крупных городах иллюминация давно перестала быть всего лишь простой формой освещения улиц. Там, где жизнь кипит и после наступления темноты, неоновый свет открывает новую, параллельную реальность, скрытую от глаза днем. Ночной Куала-Лумпур — это особенное состояние После заката город превращается в театр огней, и люди, как ночные мотыльки, летят то к одному, то к другому источнику света. Присоединяйтесь и насладитесь этими завораживающими огнями города! Важная информация:
    • Входные билеты оплачиваются Вами отдельно!
    • Первый ребенок с 2-х до 12 лет едет на экскурсию с родителями бесплатно, каждому дополнительному ребенку скидка 30% от стоимости взрослого тарифа.
    • Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно.
    • Программа рассчитана 3 - 3,5 часа. Временные интервалы рассчитываются индивидуально.

    Время начала экскурсии 18:00 ежедневно.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Чайна-таун
    • Площадь независимости
    • Телевышка Куала Лумпура
    • Фото-стоп на фоне Башен-Близнецов Петронас
    Что включено
    • Русскоговорящий гид
    • Транспорт
    Что не входит в цену
    • Входные билеты
    • Ужин и личные расходы
    Место начала и завершения?
    Аэропорт, ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Время начала экскурсии 18:00 ежедневно.
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Важная информация
    • Мы свяжемся с вами для подтверждения вашего участия
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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