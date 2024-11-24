Откройте для себя Куала Лумпура в завораживающих огнях! Ночная поездка, в которой вы посетите: Чайна-таун, Площадь независимости, Телевышка Куала Лумпура, остановитесь, чтобы сделать фото на фоне Башен-Близнецов Петронас.
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Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииО чем эта экскурсия: В крупных городах иллюминация давно перестала быть всего лишь простой формой освещения улиц. Там, где жизнь кипит и после наступления темноты, неоновый свет открывает новую, параллельную реальность, скрытую от глаза днем. Ночной Куала-Лумпур — это особенное состояние После заката город превращается в театр огней, и люди, как ночные мотыльки, летят то к одному, то к другому источнику света. Присоединяйтесь и насладитесь этими завораживающими огнями города! Важная информация:
- Входные билеты оплачиваются Вами отдельно!
- Первый ребенок с 2-х до 12 лет едет на экскурсию с родителями бесплатно, каждому дополнительному ребенку скидка 30% от стоимости взрослого тарифа.
- Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно.
- Программа рассчитана 3 - 3,5 часа. Временные интервалы рассчитываются индивидуально.
Время начала экскурсии 18:00 ежедневно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чайна-таун
- Площадь независимости
- Телевышка Куала Лумпура
- Фото-стоп на фоне Башен-Близнецов Петронас
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Ужин и личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии 18:00 ежедневно.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мы свяжемся с вами для подтверждения вашего участия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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