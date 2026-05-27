Эта поездка — возможность на один день сменить ритм шумного Куала-Лумпура на спокойную атмосферу морского побережья. Мы отправимся в Порт Диксон — один из самых популярных курортов рядом со столицей. Вы насладитесь видами Малаккского пролива, прогуляетесь по песчаным пляжам и увидите исторические места.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

14:30 — встреча у вашего отеля и выезд из Куала-Лумпура

Дорога займёт около часа. По пути расскажу о регионе и о том, как Порт Диксон стал популярным морским курортом для жителей столицы.

15:40 — экспозиция Army Museum

Один из самых интересных военных музеев Малайзии с техникой под открытым небом. Вы увидите военные самолёты, танки и узнаете о современной истории страны.

16:10 — маяк Кейп Рачадо (по желанию)

Мы доедем на машине до входа в природный парк и, если захотите, поднимемся пешком (около 20 мин) к старинному маяку. Здесь поговорим о морской истории региона. С вершины откроется красивый вид на Малаккский пролив и побережье.

17:10 — кофе с видом на море

Сделаем остановку в уютной кофейне с панорамным видом на море.

17:40 — отдых у пляжа

У вас будет время, чтобы насладиться морскими видами, пройтись по песку и почувствовать атмосферу курорта.

19:00 — выезд обратно в Куала-Лумпур

Возвращение ориентировочно в 20:30.

Организационные детали