Эта поездка — возможность на один день сменить ритм шумного Куала-Лумпура на спокойную атмосферу морского побережья. Мы отправимся в Порт Диксон — один из самых популярных курортов рядом со столицей.
Вы насладитесь видами Малаккского пролива, прогуляетесь по песчаным пляжам и увидите исторические места.
Описание экскурсии
14:30 — встреча у вашего отеля и выезд из Куала-Лумпура
Дорога займёт около часа. По пути расскажу о регионе и о том, как Порт Диксон стал популярным морским курортом для жителей столицы.
15:40 — экспозиция Army Museum
Один из самых интересных военных музеев Малайзии с техникой под открытым небом. Вы увидите военные самолёты, танки и узнаете о современной истории страны.
16:10 — маяк Кейп Рачадо (по желанию)
Мы доедем на машине до входа в природный парк и, если захотите, поднимемся пешком (около 20 мин) к старинному маяку. Здесь поговорим о морской истории региона. С вершины откроется красивый вид на Малаккский пролив и побережье.
17:10 — кофе с видом на море
Сделаем остановку в уютной кофейне с панорамным видом на море.
17:40 — отдых у пляжа
У вас будет время, чтобы насладиться морскими видами, пройтись по песку и почувствовать атмосферу курорта.
19:00 — выезд обратно в Куала-Лумпур
Возвращение ориентировочно в 20:30.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
- Отдельно оплачиваются входные билеты в музей — €2–3, напитки и десерты в кафе с видом на море — по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кемал — ваш гид в Куала-Лумпуре
Я живу в Малайзии с 2020 года. За это время хорошо изучил страну, её культуру, традиции и, конечно, невероятную природу. Я провожу авторские экскурсии и показываю путешественникам не только популярные места,
