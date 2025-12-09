Индивидуальная
Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€99 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Из Куала-Лумпура в Камерон
Перенестись в мир дикой природы и эпоху британских колоний на высокогорном курорте Малайзии
Начало: У вашей гостиницы
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Серебристые обезьяны и река светлячков - из Куала-Лумпура
Покормить лангуров и сплавиться по романтичным мангровым зарослям
11 дек в 15:00
12 дек в 15:00
€190 за всё до 3 чел.
