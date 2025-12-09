Найдено 3 экскурсии в категории « Романтические » в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3 часа 30 отзывов Индивидуальная Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления €99 за человека На машине 12 часов Мини-группа до 7 чел. Из Куала-Лумпура в Камерон Перенестись в мир дикой природы и эпоху британских колоний на высокогорном курорте Малайзии Начало: У вашей гостиницы Расписание: ежедневно в 08:00 €150 за человека На машине 5 часов Индивидуальная до 3 чел. Серебристые обезьяны и река светлячков - из Куала-Лумпура Покормить лангуров и сплавиться по романтичным мангровым зарослям €190 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Куала-Лумпура

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Романтические»

Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Романтические», 30 ⭐ отзывов, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль