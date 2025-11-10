Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Начните свое путешествие с осмотра исторических памятников, а завершите его в окружении магии светлячков. В начале тура вы освежитесь в водах водопадов: читать дальше по желанию сможете искупаться и зарядиться бодростью на весь день.



После отправляйтесь на холм Мелавати, где обитают серебристые обезьяны, которых вы сможете покормить прямо с рук. А в конце тура вас ждёт лодочный круиз по реке в окружении светлячков! Этот ночной тур — идеальное сочетание исторических и природных чудес.

Файзулла Ваш гид в Куала-Лумпуре Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда По договорённости с гидом. $240 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Маршрут экскурсии: 1. Семь уровней водопада 🏞️ (начало в 15:00) Для начала мы заедем в семь уровней водопада и по вашему желанию вы можете искупаться в водопаде. 2. Индуистский храм Шри Шакти 🕉️ После этого вы посетите храм Шри Шакти, который является ярким примером индийской архитектуры и религиозной культуры. Этот храм привлекает туристов своей красочной и детализированной скульптурой. 3. Кота Мелавати (Форт Альтингсбург) 🏰 Далее вы отправитесь в Кота Мелавати, где расположен старинный форт, построенный еще в 18 веке для защиты города. Это место погружает в атмосферу прошлого, а также предлагает удивительный вид на окрестности. 4. Лангуры и кормление обезьян 🐒 В этом районе вы также сможете встретить редких лангуров — серебристых листовых обезьян, которые обитают в окрестных лесах. У вас будет шанс покормить этих удивительных животных и понаблюдать за ними в их естественной среде. 5. Королевский мавзолей в Букит Мелавати Затем вы отправитесь в королевский мавзолей, где покоятся члены местной королевской семьи. Это место сочетает в себе спокойствие и историческую важность. 6. Прогулка на лодке и светлячки 🚣‍♂️✨ (финал тура) Завершающая часть тура — незабываемая лодочная прогулка по реке Кампунг Куантан. Здесь вас ждет магия светлячков, которые ночью освещают берег, создавая невероятную атмосферу волшебства. Важная информация: Возьмите с собой купальные принадлежности, если планируете искупаться в водопадах.

