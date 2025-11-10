Этот ночной тур — идеальное сочетание исторических и природных чудес.
Начните свое путешествие с осмотра исторических памятников, а завершите его в окружении магии светлячков. В начале тура вы освежитесь в водах водопадов:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииМаршрут экскурсии: 1. Семь уровней водопада 🏞️ (начало в 15:00) Для начала мы заедем в семь уровней водопада и по вашему желанию вы можете искупаться в водопаде. 2. Индуистский храм Шри Шакти 🕉️ После этого вы посетите храм Шри Шакти, который является ярким примером индийской архитектуры и религиозной культуры. Этот храм привлекает туристов своей красочной и детализированной скульптурой. 3. Кота Мелавати (Форт Альтингсбург) 🏰 Далее вы отправитесь в Кота Мелавати, где расположен старинный форт, построенный еще в 18 веке для защиты города. Это место погружает в атмосферу прошлого, а также предлагает удивительный вид на окрестности. 4. Лангуры и кормление обезьян 🐒 В этом районе вы также сможете встретить редких лангуров — серебристых листовых обезьян, которые обитают в окрестных лесах. У вас будет шанс покормить этих удивительных животных и понаблюдать за ними в их естественной среде. 5. Королевский мавзолей в Букит Мелавати Затем вы отправитесь в королевский мавзолей, где покоятся члены местной королевской семьи. Это место сочетает в себе спокойствие и историческую важность. 6. Прогулка на лодке и светлячки 🚣♂️✨ (финал тура) Завершающая часть тура — незабываемая лодочная прогулка по реке Кампунг Куантан. Здесь вас ждет магия светлячков, которые ночью освещают берег, создавая невероятную атмосферу волшебства. Важная информация: Возьмите с собой купальные принадлежности, если планируете искупаться в водопадах.
По договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Семь уровней водопада
- Индуистский храм Шри Шакти
- Форт Мелавати, штат Селангор
- Круиз на лодке по реке и наблюдение за светлячками
Что включено
- Трансфер
- Входные билеты
- Услуги русскоязычного гида
Что не входит в цену
- Питание
- Aренда лодку: 24$ долларов на группу 1-4 человека
- Корм для обезьян
Место начала и завершения?
Ваш отель или оговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- Если планируете искупаться в водопадах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
