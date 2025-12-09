Когда солнце клонится к горизонту, жизнь штата Селангор раскрывается с другой стороны. Мы побываем в древней крепости Мелавати, где среди старинных руин гуляют дружелюбные лангуры.
А после заката отправимся на лодочную прогулку вдоль мангровых зарослей: в листве живут тысячи светляков, которые украсят наш путь и создадут волшебную атмосферу.
Описание экскурсии
- Пещеры Бату — индуистский храм в скале и 272 ступени к пещерному комплексу. Вы узнаете о культурном наследии Селангора, традициях индуизма, жизни и символике храмов
- Крепость Мелавати — бывший штаб Селангорского султаната и место обитания серебристых лангуров, которых можно кормить и фотографировать
- Река Селангор — под покровом ночи листья мангров озаряются тысячами светлячков. Рассмотрим эту красоту с борта лодки
- Рыбацкая деревня — по желанию можем попробовать свежие морепродукты на берегу
Примерный тайминг
16:00 — выезд из Куала-Лумпура
16:25 — пещеры Бату
17:45 — крепость Мелавати
18:00 — ужин (по желанию)
19:30 — лодочная прогулка по реке светлячков
20:00 — выезд обратно
21:30 — прибытие в Куала-Лумпур
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на Mitsubishi Xpander, билеты на лодку, питьевая вода и корм для обезьян
- Дополнительно и по желанию вы оплачиваете ужин в рыбацкой деревне
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 32 туристов
С 2013 года я живу в этой прекрасной стране и обожаю этот город за его многогранность и контрасты. Я жил в разных странах, но Малайзия всегда была и остаётся для меня первым домом. Здесь я строю семью и карьеру, меня многое связывает с этой страной, и я с радостью поделюсь с вами её красотой и уникальной атмосферой!
