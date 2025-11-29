Встретим с именной табличкой, проводим до автомобиля и поможем с багажом. Доступны легковые автомобили, минивэны и микроавтобусы, включая бизнес-класс.
Описание трансфер
В аэропорту
После прохождения контроля и получения багажа вас встретит наш сотрудник с именной табличкой. Он свяжется с водителем и проводит до автомобиля.
В гостинице
Автомобиль будет ожидать у входа в указанное время. Номер машины и контакт водителя мы предоставляем заранее — обычно за 1 день до поездки.
Автопарк — в зависимости от количества пассажиров и багажа
- 2 человека: легковой седан (Toyota Camry, Toyota Vios, Honda City, Peroduah Bezza, Proton Saga)
- 3–4 человека: минивэн (Peroduah Alza, Toyota Voxy и аналогичные)
- 5–8 человек (комфорт): микроавтобус Hyundai Starex/Staria
- 5–10 человек (стандарт): микроавтобус CAM King Long Kingo или аналогичный
Организационные детали
- С вами поеду я или другой водитель из нашей команды
- Возможен вариант бизнес-класса: Mercedes S400, BMW 5 (1–2 человека), минивэн Toyota Alphard (3–4 человека) — подробности в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 193 туристов
Я живу в Куала-Лумпуре и проникся невероятной страной — Малайзией. Передовые технологии, дикая природа, климат и люди, сочетание несочетаемого, буйство жизни и незыблемость природы — всё это Малайзия.
