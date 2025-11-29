Встретим с именной табличкой, проводим до автомобиля и поможем с багажом. Доступны легковые автомобили, минивэны и микроавтобусы, включая бизнес-класс.

Описание трансфер

В аэропорту

После прохождения контроля и получения багажа вас встретит наш сотрудник с именной табличкой. Он свяжется с водителем и проводит до автомобиля.

В гостинице

Автомобиль будет ожидать у входа в указанное время. Номер машины и контакт водителя мы предоставляем заранее — обычно за 1 день до поездки.

Автопарк — в зависимости от количества пассажиров и багажа

2 человека: легковой седан (Toyota Camry, Toyota Vios, Honda City, Peroduah Bezza, Proton Saga)

3–4 человека: минивэн (Peroduah Alza, Toyota Voxy и аналогичные)

5–8 человек (комфорт): микроавтобус Hyundai Starex/Staria

5–10 человек (стандарт): микроавтобус CAM King Long Kingo или аналогичный

Организационные детали