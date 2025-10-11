Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:00
30 ноя в 00:00
€45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Куала-Лумпуру
Индивидуальный трансфер и обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру. Опытный водитель и гид, комфортный автомобиль, топовые достопримечательности
Начало: В аэропорту Куала-Лумпур
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
€206 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Куала-Лумпур
Комфортная поездка из аэропорта в любую точку города или обратно
€ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 октября 2025Нам все очень понравилось. Интересно, структурировано, маршрут составлен исходя из наших пожеланий и дорожного трафика (какие-то достопримечательности поменяли просто местами к посещению, чтобы избежать пробок). Точно могу порекомендовать Артура как человека, разбирающегося в теме культуры страны и понимающего специфику изнутри.
- ЕЕкатерина28 сентября 2025Большое спасибо организаторам, особенно Кириллу, за подробные инструкции. Заполнили онлайн форму регистрации по совету, сразу нашли встречающего. Но минус одна звезда за то, что минут 20, а то и больше, пришлось ждать машину. Доехали отлично, водитель общительный.
- ТТатьяна27 мая 2025Добрый день!
Нас было 4 человека. Данную экскурсию рекомендую людям, которые не бояться подъемов по многочисленным лестницам, для нас это было
- ААндрей11 мая 2025Встретили в аэропорту с табличкой именем,отвезли до встречи с Ильей и мы поехали в увлекательный мир Куала Лумпур. Илья мега позитивный и любящий свою работу гид,однозначно 10 из 10
- ААнна16 марта 2025Трансфер организован превосходно, все четко, постоянно были на связи! Ребята напомнили про оформление въезда в Малайзию и после приземления написали на какой багажной ленте забирать чемодан) такой заботы я не ожидала) в общем, очень довольна, воспользуюсь снова и буду рекомендовать!
- ААнна9 февраля 2025Благодарю Кирилла,за организованный трансфер! Возникли небольшие сложности с оплатой,но мы нашли выход из ситуации. Кирилл всегда был на связи,отвечал на
- ММарина8 января 2025Спасибо большое за организацию трансфера из аэропорта до отеля. Кирилл работает как швейцарские часы: точно, пунктуально. Всегда на связи, очень клиентоориентирован, проявляет интерес и заботу о клиенте/туристе.
- ЕЕлена23 ноября 2024Отличный сервис. Рада, что воспользовалась трансфером. Спокойно доехали от аэропорта до отеля. Чистая машина, хороший водитель
- ТТатьяна3 ноября 2024Кирилл, спасибо Вам огромное за прекрасно организованный трансфер в Куала-Лумпур.
- ООлег3 ноября 2024Всё отлично!
- ННаталья23 октября 2024Замечательная услуга,очень комфортно!
- ТТатьяна9 октября 2024Спасибо трипстеру! Доставили из аэропорта до отеля Быстро! Очень переживали как добраться т к не знали Английского языка 🙏
- ООльга20 июня 2024Все прошло отлично, забрали в аэропорту, довезли до города, там проехали по основным достопримечательностям. Время пролетело незаметно, хотя мы были довольно уставшие после бессонной ночи. Большое спасибо за экскурсию и ценные советы по городской среде!
