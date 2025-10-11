Е Елена Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно Нам все очень понравилось. Интересно, структурировано, маршрут составлен исходя из наших пожеланий и дорожного трафика (какие-то достопримечательности поменяли просто местами к посещению, чтобы избежать пробок). Точно могу порекомендовать Артура как человека, разбирающегося в теме культуры страны и понимающего специфику изнутри.

Е Екатерина Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно Большое спасибо организаторам, особенно Кириллу, за подробные инструкции. Заполнили онлайн форму регистрации по совету, сразу нашли встречающего. Но минус одна звезда за то, что минут 20, а то и больше, пришлось ждать машину. Доехали отлично, водитель общительный.

Т Татьяна Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату

Нас было 4 человека. Данную экскурсию рекомендую людям, которые не бояться подъемов по многочисленным лестницам, для нас это было не сложно)))

В аэропорту нас встретил представитель с табличкой и вовремя, сопроводил к машине. Все отлично!

Вот машина вообще не соответствовала нашим ожиданиям: промятые сиденья и металлические дуги на окнах создавали ощущение, что мы едем на тюремной машине…

Было 3 маленьких зонтика, под дождем все практически насквозь промокли. Рекомендую организаторам готовить зонты на всех участников экскурсии, учитывая погоду в Куала-Лумпуре.

Посетили красивые храмы и другие достопримечательности. Но осталось впечатление, что пробки помешали посмотреть все точки маршрута. Возможно не следует вообще проводить экскурсии в такие часы…

Экскурсовод Илья порекомендовал интересные места к посещению и ресторан с красивым видом и вкусной едой, которые после посещения оставили приятное впечатление. Большое спасибо!

Из-за описанных организационных минусов считаем цену завышенной.

А Андрей Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату Встретили в аэропорту с табличкой именем,отвезли до встречи с Ильей и мы поехали в увлекательный мир Куала Лумпур. Илья мега позитивный и любящий свою работу гид,однозначно 10 из 10

А Анна Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно Трансфер организован превосходно, все четко, постоянно были на связи! Ребята напомнили про оформление въезда в Малайзию и после приземления написали на какой багажной ленте забирать чемодан) такой заботы я не ожидала) в общем, очень довольна, воспользуюсь снова и буду рекомендовать!

А Анна Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно Благодарю Кирилла,за организованный трансфер! Возникли небольшие сложности с оплатой,но мы нашли выход из ситуации. Кирилл всегда был на связи,отвечал на вопросы,которые часто возникали,как и у всех туристов. Накануне прилета в Куала-Лумпур Кирилл прислал подробную инструкцию по встрече,после приземления написал на какой ленте нам забирать багаж. По обратному трансферу оч хорошо обсудили время выезда из отеля. В общем,однозначно рекомендую!!!

М Марина Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно Спасибо большое за организацию трансфера из аэропорта до отеля. Кирилл работает как швейцарские часы: точно, пунктуально. Всегда на связи, очень клиентоориентирован, проявляет интерес и заботу о клиенте/туристе.

Е Елена Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно Отличный сервис. Рада, что воспользовалась трансфером. Спокойно доехали от аэропорта до отеля. Чистая машина, хороший водитель

Т Татьяна Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно Кирилл, спасибо Вам огромное за прекрасно организованный трансфер в Куала-Лумпур.

О Олег Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно Всё отлично!

Н Наталья Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно Замечательная услуга,очень комфортно!

Т Татьяна Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно Спасибо трипстеру! Доставили из аэропорта до отеля Быстро! Очень переживали как добраться т к не знали Английского языка 🙏