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Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии

Понырять с морскими обитателями, стать героем подводной фотосъёмки и насладиться бирюзовым океаном
Вас ждёт яркое и насыщенное путешествие на Мальдивы, где каждый день будет наполнен океаном, движением и эмоциями.

Вы искупаетесь с акулами, неопасными для человека, и черепахами, покормите скатов, поныряете среди рифов
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и кораллового сада и поучаствуете в индивидуальном занятии по фридайвингу.

В один из вечеров мы отправимся на закате на рыбалку, вы отведаете морепродукты в лучшем рыбном ресторане и повеселитесь на пляжной вечеринке с барбекю. Желающие смогут провести релакс-день на резорте и потанцевать на алкояхте. А на память вам останутся профессиональные фото и видео с дрона и под водой. Впереди — идеальный отпуск!

Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии
Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии
Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии

Описание тура

Организационные детали

Нужен только загранпаспорт и заполненная декларация путешественника. Поможем всё оформить.
Возможна замена или исключение экскурсий по состоянию здоровья.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, начало отдыха и приветственный ужин

Как только ваш самолёт завершит посадку, двери откроются, впуская в салон тёплый тропический воздух с ароматами океана и свободы. День прибытия станет не просто началом поездки, а знакомством с новым миром, островом, местными жителями и друг с другом. Мы разместимся в уютном отеле на побережье, а при раннем прилёте уже днём у вас будет возможность искупаться и понежиться на пляже.

Вечером вас будет ждать ужин из свежих морепродуктов, приготовленных на гриле, в рыбном ресторане.

Встреча, размещение в отеле, начало отдыха и приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, начало отдыха и приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, начало отдыха и приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, начало отдыха и приветственный ужин
2 день

Пляжный отдых, занятия фридайвингом, знакомство с островом

После завтрака мы отправимся на пляж, где будем загорать, плавать и осваивать основы ныряния. Вы получите ответы на все вопросы и поучаствуете в индивидуальных занятиях по фридайвингу. В непринуждённой обстановке узнаете о правилах поведения в океане и технике безопасности. Я покажу фотолокации острова, полезные магазины, вкусные рестораны и булочную, а также расскажу об устройстве островной жизни, традициях и быте местных жителей.

Вечером мы сможем купить фрукты, поужинать в ресторане рядом с отелем, где также готовят кальян, или просто провести время вместе. Во дворе отеля и в холле есть удобные пространства, где мы сможем собраться всей компанией.

Пляжный отдых, занятия фридайвингом, знакомство с островомПляжный отдых, занятия фридайвингом, знакомство с островомПляжный отдых, занятия фридайвингом, знакомство с островомПляжный отдых, занятия фридайвингом, знакомство с островом
3 день

Плавание с черепахами, подводная фотосессия и отдых на песчаной косе

Этот день посвятим морской экскурсии к черепахам. Вы получите маски, ласты и полотенца, и мы отправимся на Биаду. Уже по дороге к лодке вы почувствуете лёгкое волнение, а на борту вас встретит команда, готовая поделиться знаниями о подводном мире. Плавание с черепахами и снорклинг среди кораллов и ярких рыб позволит погрузиться в насыщенную жизнь океана. Среди рифов вы сможете увидеть маленького Немо и других обитателей кораллового сада.

Далее состоится кормление рыб и подводная фотосессия для каждого участника. После активного времени в воде мы переместимся на песчаную косу, где пройдёт полдник и фотосъёмка на фоне прозрачной воды и окружающих пейзажей. Этот день станет полноценным путешествием в мир океана и света.

Плавание с черепахами, подводная фотосессия и отдых на песчаной косеПлавание с черепахами, подводная фотосессия и отдых на песчаной косеПлавание с черепахами, подводная фотосессия и отдых на песчаной косеПлавание с черепахами, подводная фотосессия и отдых на песчаной косеПлавание с черепахами, подводная фотосессия и отдых на песчаной косе
4 день

Плавание с акулами, посещение бухты с дельфинами, обед и фотосессия на пляже

С первыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь кроны пальм, мы начнём день и отправимся на остров Фулиду на экскурсию к акулам и скатам. Собравшись на причале, увидим лодку, готовую выйти в океан. После отхода от берега перед нами откроются широкие морские панорамы. Экскурсия к акулам станет серьёзным эмоциональным опытом: вы сможете преодолеть естественный страх и увидеть, как эти хищники спокойно и грациозно движутся рядом (для людей они не опасны).

Затем мы направимся в бухту, в которой, при удачном стечении обстоятельств, можно будет встретить дельфинов. Если встреча состоится, мы увидим их прыжки и сможем поплавать рядом. По пути также есть вероятность увидеть скатов-манта.

Заключительной станет остановка на пляже Гули или Гурайдо, где будет выделено время на обед и групповую фотосессию.

Плавание с акулами, посещение бухты с дельфинами, обед и фотосессия на пляжеПлавание с акулами, посещение бухты с дельфинами, обед и фотосессия на пляжеПлавание с акулами, посещение бухты с дельфинами, обед и фотосессия на пляжеПлавание с акулами, посещение бухты с дельфинами, обед и фотосессия на пляжеПлавание с акулами, посещение бухты с дельфинами, обед и фотосессия на пляже
5 день

Отдых на острове или факультативная поездка на резорт

В этот день у вас будет выбор между спокойным отдыхом на острове и поездкой на резорт Fihalhohi. При выборе отдыха на острове вы проведёте день на белоснежных пляжах у лазурной воды, наслаждаясь тишиной, морем и природой.

При желании отправиться на резорт рано утром мы соберёмся на пирсе и на лодке выйдем в океан. (Экскурсия на резорт не входит в стоимость тура и заказывается отдельно или в составе дополнительного пакета). По прибытии вас встретят приветственным напитком, после чего будет свободное время. На курорте доступны пляжи с белым песком, домашний риф для купания и снорклинга, а также водные активности: каякинг, сап-серфинг и дайвинг. Обед пройдёт в одном из ресторанов по системе шведского стола, с включённым безлимитным алкоголем. После снова будет время для отдыха на пляже. Вечером мы вернёмся на остров, а при желании после экскурсии сможем посетить алколодку и провести время за танцами.

Отдых на острове или факультативная поездка на резортОтдых на острове или факультативная поездка на резортОтдых на острове или факультативная поездка на резорт
6 день

Свободное время, рыбалка на закате

Первая половина дня свободна. Во второй половине дня вас будет ждать рыбалка на закате. Мы прокатимся на традиционной лодке доонни, двигаясь по спокойным водам Индийского океана на фоне заходящего солнца. Во время рыбалки вы попробуете поймать рыбу, наслаждаясь тишиной и окружающими красками. После возвращения поужинаем в ресторане, где пойманную рыбу приготовят на кокосовых скорлупках, что придаст угощению характерный мальдивский аромат.

Свободное время, рыбалка на закатеСвободное время, рыбалка на закатеСвободное время, рыбалка на закатеСвободное время, рыбалка на закате
7 день

Прощальная вечеринка

В этот день состоится прощальная вечеринка. На пляже для нас приготовят барбекю из рыбы и курицы на кокосовых скорлупках, дрон зафиксирует происходящее с высоты, а вечер продолжится танцами под звёздным небом и фотосессией на фоне заката.

Прощальная вечеринкаПрощальная вечеринкаПрощальная вечеринка
8 день

Завершение тура, отъезд

Выселение из отеля — до 12:00. У вас останется время для завтрака, сбора вещей и последнего посещения пляжа. Эти часы позволят спокойно провести финальные моменты отдыха перед дорогой домой.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 ужина
  • Трансфер Мале - Маафуши
  • Русскоговорящий гид и местный проводник
  • Мастер-класс по фридайвингу
  • Экскурсии к акулам, дельфинам, скатам, мантам
  • Поездки на соседние острова и рифы (с питанием, водой, снаряжением и полотенцами)
  • Ночная рыбалка
  • Фото - и видеосъёмка экскурсий, съёмка с дрона
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Мале и обратно
  • Обеды и ужины вне программы - $150-200
  • Страховка - $20
  • Дополнительный пакет с фотосессиями и резортом - $200
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мале, 9:00 (возможна встреча в другое время по договорённости)
Завершение: Мале, 9:00 (возможна корректировка по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анири
Анири — ваш гид в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет, я покажу вам Мальдивы, которых вы не видели. Не по открыткам, а по-настоящему: с дельфинами, фридайвингом и тёплой атмосферой, в которую влюбляются навсегда. Моя история началась в 2018 году, когда сестра
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вернулась с Мальдив и сказала: «Нам нужно связать жизнь с островами». Именно тогда зародилась мечта — создавать не просто туры, а погружения в жизнь островов. Мы увлеклись фридайвингом, учились, погружались, открывали подводный мир — с акулами, скатами, кораллами. Все для того, чтобы потом так же учить вас. Сейчас за плечами — десятки благодарных участников, эксклюзивные договоренности с отелями, лучшие гиды и авторская программа. Мои туры — это: • настоящая душа Мальдив • живой подводный мир • душевные люди • и вы — в центре этого путешествия! Если вы хотите не просто фото с пляжа, а воспоминания на всю жизнь — добро пожаловать на наши выезды!

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