Как только ваш самолёт завершит посадку, двери откроются, впуская в салон тёплый тропический воздух с ароматами океана и свободы. День прибытия станет не просто началом поездки, а знакомством с новым миром, островом, местными жителями и друг с другом. Мы разместимся в уютном отеле на побережье, а при раннем прилёте уже днём у вас будет возможность искупаться и понежиться на пляже.

Вечером вас будет ждать ужин из свежих морепродуктов, приготовленных на гриле, в рыбном ресторане.