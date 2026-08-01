Вы искупаетесь с акулами, неопасными для человека, и черепахами, покормите скатов, поныряете среди рифов
Описание тура
Организационные детали
Нужен только загранпаспорт и заполненная декларация путешественника. Поможем всё оформить.
Возможна замена или исключение экскурсий по состоянию здоровья.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, начало отдыха и приветственный ужин
Как только ваш самолёт завершит посадку, двери откроются, впуская в салон тёплый тропический воздух с ароматами океана и свободы. День прибытия станет не просто началом поездки, а знакомством с новым миром, островом, местными жителями и друг с другом. Мы разместимся в уютном отеле на побережье, а при раннем прилёте уже днём у вас будет возможность искупаться и понежиться на пляже.
Вечером вас будет ждать ужин из свежих морепродуктов, приготовленных на гриле, в рыбном ресторане.
Пляжный отдых, занятия фридайвингом, знакомство с островом
После завтрака мы отправимся на пляж, где будем загорать, плавать и осваивать основы ныряния. Вы получите ответы на все вопросы и поучаствуете в индивидуальных занятиях по фридайвингу. В непринуждённой обстановке узнаете о правилах поведения в океане и технике безопасности. Я покажу фотолокации острова, полезные магазины, вкусные рестораны и булочную, а также расскажу об устройстве островной жизни, традициях и быте местных жителей.
Вечером мы сможем купить фрукты, поужинать в ресторане рядом с отелем, где также готовят кальян, или просто провести время вместе. Во дворе отеля и в холле есть удобные пространства, где мы сможем собраться всей компанией.
Плавание с черепахами, подводная фотосессия и отдых на песчаной косе
Этот день посвятим морской экскурсии к черепахам. Вы получите маски, ласты и полотенца, и мы отправимся на Биаду. Уже по дороге к лодке вы почувствуете лёгкое волнение, а на борту вас встретит команда, готовая поделиться знаниями о подводном мире. Плавание с черепахами и снорклинг среди кораллов и ярких рыб позволит погрузиться в насыщенную жизнь океана. Среди рифов вы сможете увидеть маленького Немо и других обитателей кораллового сада.
Далее состоится кормление рыб и подводная фотосессия для каждого участника. После активного времени в воде мы переместимся на песчаную косу, где пройдёт полдник и фотосъёмка на фоне прозрачной воды и окружающих пейзажей. Этот день станет полноценным путешествием в мир океана и света.
Плавание с акулами, посещение бухты с дельфинами, обед и фотосессия на пляже
С первыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь кроны пальм, мы начнём день и отправимся на остров Фулиду на экскурсию к акулам и скатам. Собравшись на причале, увидим лодку, готовую выйти в океан. После отхода от берега перед нами откроются широкие морские панорамы. Экскурсия к акулам станет серьёзным эмоциональным опытом: вы сможете преодолеть естественный страх и увидеть, как эти хищники спокойно и грациозно движутся рядом (для людей они не опасны).
Затем мы направимся в бухту, в которой, при удачном стечении обстоятельств, можно будет встретить дельфинов. Если встреча состоится, мы увидим их прыжки и сможем поплавать рядом. По пути также есть вероятность увидеть скатов-манта.
Заключительной станет остановка на пляже Гули или Гурайдо, где будет выделено время на обед и групповую фотосессию.
Отдых на острове или факультативная поездка на резорт
В этот день у вас будет выбор между спокойным отдыхом на острове и поездкой на резорт Fihalhohi. При выборе отдыха на острове вы проведёте день на белоснежных пляжах у лазурной воды, наслаждаясь тишиной, морем и природой.
При желании отправиться на резорт рано утром мы соберёмся на пирсе и на лодке выйдем в океан. (Экскурсия на резорт не входит в стоимость тура и заказывается отдельно или в составе дополнительного пакета). По прибытии вас встретят приветственным напитком, после чего будет свободное время. На курорте доступны пляжи с белым песком, домашний риф для купания и снорклинга, а также водные активности: каякинг, сап-серфинг и дайвинг. Обед пройдёт в одном из ресторанов по системе шведского стола, с включённым безлимитным алкоголем. После снова будет время для отдыха на пляже. Вечером мы вернёмся на остров, а при желании после экскурсии сможем посетить алколодку и провести время за танцами.
Свободное время, рыбалка на закате
Первая половина дня свободна. Во второй половине дня вас будет ждать рыбалка на закате. Мы прокатимся на традиционной лодке доонни, двигаясь по спокойным водам Индийского океана на фоне заходящего солнца. Во время рыбалки вы попробуете поймать рыбу, наслаждаясь тишиной и окружающими красками. После возвращения поужинаем в ресторане, где пойманную рыбу приготовят на кокосовых скорлупках, что придаст угощению характерный мальдивский аромат.
Прощальная вечеринка
В этот день состоится прощальная вечеринка. На пляже для нас приготовят барбекю из рыбы и курицы на кокосовых скорлупках, дрон зафиксирует происходящее с высоты, а вечер продолжится танцами под звёздным небом и фотосессией на фоне заката.
Завершение тура, отъезд
Выселение из отеля — до 12:00. У вас останется время для завтрака, сбора вещей и последнего посещения пляжа. Эти часы позволят спокойно провести финальные моменты отдыха перед дорогой домой.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$990
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 ужина
- Трансфер Мале - Маафуши
- Русскоговорящий гид и местный проводник
- Мастер-класс по фридайвингу
- Экскурсии к акулам, дельфинам, скатам, мантам
- Поездки на соседние острова и рифы (с питанием, водой, снаряжением и полотенцами)
- Ночная рыбалка
- Фото - и видеосъёмка экскурсий, съёмка с дрона
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Мале и обратно
- Обеды и ужины вне программы - $150-200
- Страховка - $20
- Дополнительный пакет с фотосессиями и резортом - $200