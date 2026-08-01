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1 чел. По популярности На велосипеде На катере Велотуры 7 дней 10% 12 отзывов Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур) Разделить впечатления с любимым человеком, поплавать с черепахами и получить на память видео и фото Начало: Мале, время по договорённости «Сегодня вы отправитесь на обзорную экскурсию по острову» от $2601 $2890 за всё до 2 чел. 8 дней 5 отзывов Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле Насладиться солнцем и океаном, поплавать с черепахами и скатами и поймать рыбу себе на ужин Начало: Мале, аэропорт, рекомендуем прилёт до 9:00, послед... «Познакомитесь с местными обычаями и традициями, научитесь ловить рыбу и пополните свои цифровые запасы классными фото и видео» 165 000 ₽ за человека 8 дней Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии Понырять с морскими обитателями, стать героем подводной фотосъёмки и насладиться бирюзовым океаном Начало: Мале, 9:00 (возможна встреча в другое время по дог... «День прибытия станет не просто началом поездки, а знакомством с новым миром, островом, местными жителями и друг с другом» $990 за человека Все туры Мале

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