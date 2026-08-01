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Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)
Разделить впечатления с любимым человеком, поплавать с черепахами и получить на память видео и фото
Начало: Мале, время по договорённости
«Сегодня вы отправитесь на обзорную экскурсию по острову»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от $2601
$2890 за всё до 2 чел.
Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле
Насладиться солнцем и океаном, поплавать с черепахами и скатами и поймать рыбу себе на ужин
Начало: Мале, аэропорт, рекомендуем прилёт до 9:00, послед...
«Познакомитесь с местными обычаями и традициями, научитесь ловить рыбу и пополните свои цифровые запасы классными фото и видео»
1 ноя в 15:00
10 дек в 15:00
165 000 ₽ за человека
Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии
Понырять с морскими обитателями, стать героем подводной фотосъёмки и насладиться бирюзовым океаном
Начало: Мале, 9:00 (возможна встреча в другое время по дог...
«День прибытия станет не просто началом поездки, а знакомством с новым миром, островом, местными жителями и друг с другом»
14 сен в 09:00
$990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Обзорные»
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