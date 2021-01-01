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COVID-19 на Мальте
Хорошие фотографии Мальты в высоком разрешении
Фотографии Мальты — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Республика Мальта
Типичное такси Мальты
Автобусная остановка аэропорта Мальты
Сколько по времени займет оформление гражданства Мальты для граждан РФ?
Сколько стоит оформление гражданства Мальты?
Сдача экзамена, ещё один этап в получении мальтийского паспорта
Кто может претендовать на получение мальтийского паспорта?
Куда подать документы, чтобы получить гражданство Мальты?
Паспорт гражданина Мальты
Жители Мальты принимают участие в карнавальном шествие
Табличка на пляже "Купание запрещено"
Пляжи для отдыха с детьми, есть ли они на Мальте?
Ghadira Bay, Мальта
Pretty Bay, Мальта
Paradise Bay, Мальта
Mellieha Bay, Мальта
St.George Bay, Мальта
Ghajn Tuffieha Bay, Мальта
Пляж Golden Bay, Мальта
Золотые пляжи Мальты
Qbajjar bay, Мальта
Marsaskala Bay, Мальта
Mistra Bay, Мальта
Пляж Mgiebah, Мальта
Каменистые пляжи очень популярны на Мальте
Встреча заката на пляже, Мальта
Какой язык пригодится туристу, решившему посетить Мальту
И всё же на каком языке говорят на Мальте?)
История развития мальтийского языка
Язык — хранитель культуры
Аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Аэропорт Внуково, Москва
Время в пути, из городов России на Мальту
Аэрофлот, Российские авиалинии
Air Malta, национальная авиакомпания Мальты
Какие вещи взять на Мальту?
Очаровательные бухты Мальты
Зима, неудачное время для посещения Мальты
Февраль на Мальте досточно ветренный
Октябрь является удачным месяцем для посещения Мальты
Цветущий и жаркий август, Мальта
Закат на Мальте, август
В мае на Мальте становится оживленно, так как большинство дней солнечные и теплые
В первой половине июня на Мальте, вода в море еще холодная, а вот во второй прогревается до комфортной температуры
В июле на Мальте достаточно жарко, спасением является прохладный морской бриз
Апрель, идеальное время для посещения Мальты и знакомства с достопримечательностями
Март на Мальте радует комфортной температурой днём, но море ещё холодное
Шторм в декабре 2016 года, Мальта
Январь на Мальте, как правило холодный и дождливый
Международный аэропорт Мальты, ноябрь
Солнечная Мальта
Уличный банкомат, Мальта
Пластиковые карты принимают на Мальте почти везде
Обменный пунк на Мальте
Прежде чем отправиться на Мальту, стоит ознакомится с правилами ввоза валюты
На Мальте в качестве валюты используют евро
AgendaBookshop, Мальта
Malta International Airport, логотип аэропорта Мальты на здании
Скриншот онлайн-табло с официального сайта аэропорта Мальты
Лука, Мальта
Ретро автомобиль у отеля The Victoria
Автобус компании Terravision
Аэропорт Мальты и самолёт авиакомпании Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Мальтийские сувениры
Как добраться до Мальты
Malta
Malta
Malta
Malta
Пачевиль
Сент-Джулианс
Марсашлокк
Деревня Попай
Меллиха
Буджибба, Сент-Полс-Бей
Слима
Мдина
Валлетта
Города и курорты Мальты
Карта Мальты
Мальтийские традиционные рыбацкие лодки луццу