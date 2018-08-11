Какова длительность перелета до Мальты из Москвы на прямом рейсе. Сколько лететь до Мальты из Санкт-Петербурга. Смотрите среднюю статистику времени перелетов.

Air Malta, национальная авиакомпания Мальты

Как известна Мальта это – государство на островах, один из которых носит одноименное название, а другой называется Гозо. Соответственно и добраться сюда можно либо по морю, либо по воздуху. Так как это направление традиционно считается одним из самых популярных у туристов из нашей страны, то очень актуальным является вопрос о том, сколько лететь до Мальты. Регулярные рейсы летают из подавляющего большинства европейских стран, но из России прямые рейсы, на текущий момент времени, осуществляются только из московского Шереметьево.

Из всех других городов придется лететь с дополнительными пересадками. В летний период количество рейсов существенно возрастают, но в основном это чартеры и воспользоваться ими можно практически из любого города России, воспользовавшись услугами местных турагентств.

Мальта обладает одним международным аэропортом Лука, расположенным неподалеку от столицы государства, города Валетты.

Какие авиакомпании занимаются перевозками пассажиров из России в Мальту

Аэрофлот, Российские авиалинии

Прямыми пассажирскими перевозками на Мальту из России занимаются только две авиакомпании:

отечественный аэрофлот;

мальтийская AirMalta.

Сколько лететь до Мальты из крупных городов России с пересадками

Время в пути, из городов России на Мальту

Город Время Детали Москва 6 ч. 30 мин. Москва VKO Аэропорт Москва IST Аэропорт Ататюрк, Стамбул Пересадка — 1ч 05м MLA Аэропорт Мальта Аэропорт Рига, Рига Пересадка — 0ч 45м SVO Аэропорт Москва Санкт-Петербург 12 ч. 15 мин. Аэропорт Санкт-Петербург VKO Аэропорт Внуково, Москва Ночная пересадка — 4ч 25м IST Аэропорт Ататюрк, Стамбул Пересадка — 1ч 05м MLA Аэропорт Мальта Новосибирск 26 ч. 35 мин. Новосибирск OVB Аэропорт Новосибирск DMESVO Домодедово, Москва Шереметьево, Москва Смена аэропорта — 18ч 10м MLA Аэропорт Мальта Ростов-на-Дону 6ч 40м Ростов-на-Дону ROV Аэропорт Ростов-на-Дону IST Аэропорт Ататюрк, Стамбул Пересадка — 1ч 45м MLA Аэропорт Мальта Краснодар 14ч 30м Краснодар KRR Аэропорт Краснодар IST Аэропорт Ататюрк, Стамбул Дневная пересадка — 10ч 00м MLA Аэропорт Мальта Самара 21ч 30м KUF Аэропорт Самара DMESVO Домодедово, Москва ⟶ Шереметьево, Москва Смена аэропорта — 15ч 40м MLA Аэропорт Мальта

Сколько лететь из Москвы прямым рейсом

Аэропорт Внуково, Москва

Собираясь на отдых, следует планировать время и знать сколько летит на Мальту из Москвы прямой рейс. Полет занимает не так много времени и длится около 4 часов 30 минут. Прямые рейсы из Москвы осуществляются круглогодично, еженедельно по субботам и воскресеньям. Время вылета раннее утро. Кроме того, со второй половины лета и примерно до конца сентября, есть дополнительный прямой рейс.

Уточнять мальта сколько лететь из Москвы с пересадками нужно для конкретного рейса, но, как правило, такие перелеты занимают от 8 часов времени и более.

Сколько лететь из Санкт-Петербурга прямым рейсом

Аэропорт Пулково, Санкт-Петербург

Прямых регулярных рейсов из северной столицы не существует, во всяком случае на сегодняшний день, и рассчитать, сколько лететь до мальты из санкт Петербурга можно только по данным транзитных рейсов. Возможным вариантом будут чартерные рейсы, купить билеты на которые, вы сможете через турагентство. Мальта сколько лететь из СПб с пересадкой в Стамбуле или Европе – в среднем от 8 часов до 22 часов.

Средняя стоимость авиабилета

Примерная стоимость билетов на Мальту для различных городов России:

Москва: 18 тыс. руб.

Санкт-Петербург: 20 тыс. руб.

Новосибирск: 30 тыс. руб.

Екатеринбурга: 25 тыс. руб.

Ростова-на-Дону: 27 тыс. руб.