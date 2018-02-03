Островное государство Мальта находится в Средиземном море 🌊 немного ниже Италии, а точнее о. Сицилии. Мальта имеет довольно большую историю 📖, была заселена греками. В страну едут изучать английский язык со всего мира, ведь всегда приятнее совмещать культурный и пляжный 🏖️ отдых с учёбой

Мальтийские традиционные рыбацкие лодки луццу

Хотите посетить одно из самых древних, но при этом и одно из самых уютных мест на планете? Мальта – страна с богатейшим историческим наследием, мягким средиземноморским климатом, развитой инфраструктурой и дружелюбным местным населением. Она идеально подходит практически для любого вида отдыха и очень располагает к туризму.

ХорошоТАМ собрал наиболее полезную информацию, которая поможет вам сложить впечатление о стране перед поездкой. Желаем приятного виртуального знакомства с этой уникальной страной!

Общая информация о Мальте

Расположение островной Республики Мальта

Чтобы отыскать мальтийский архипелаг на карте - обратите внимание на маленькую точку в центре Средиземного моря. Он состоит из 10 островов (три из них населённых: Мальта, Гозо, Комино, а шесть необитаемы: Коминотто, Филфолетта, Фильфла, Маноэл, Грибная скала и островное скопление Святого Павла).

Соседние материки и государства Мальтийская республика ближе всего находится к Итальянской Сицилии (90 км), следующим по удалённости является Тунис на североафриканском побережье (230 км).

Внешние и внутренние водоёмы Располагаясь непосредственно в центре Средиземного моря, Мальта не имеет ни каких внутренних водоёмов. Представляете - ни одной реки или озера в пределах всей страны!

Мальта на карте мира

Численность населения

493 559 человек (по состоянию на 2021 год)

Местные жители

мужчина - Мальтиец, женщина – Мальтийка

Валюта

Форма управления

Парламентская Республика

Язык

два официальных государственных языка – Мальтийский и Английский, достаточно распространён Итальянский

Религия

католицизм (около 97 %)

Телефонный код страны

+356

Официальный сайт

Важные номера для туристов

Экстренный номер спасения – 112;

Справка – 190;

Полиция – 191;

Скорая помощь – 196;

Пожарные - 199;

Посольство России - +356-21-371-905 (либо на конце 6 или 7).

Чаевые (совет)

отели: для носильщиков 1-2 € за сумку, за уборку номеров 2-3 €;

рестораны: от 5% до 10%. Однако, если плата за обслуживание уже включена, то чаевые оставлять не нужно;

такси: обычно не требуется, но если вам не жалко округлите сумму за поездку или же оставьте 10%.

Зато для туристов есть интересный бонус: благодаря системе TAX FREE - при выезде с острова можно вернуть около 15% за приобретённые товары (каждый чек должен быть не менее 55 Евро, а их сумма должна быть не менее 315 Евро). Товары должны быть не использованы, а чеки в наличии. Возвратная сумма вам будет выслана на указанный адрес в течение трёх месяцев, за вычетом административных расходов.

Климат, когда лучше ехать

Климат здесь – субтропический средиземноморский: солнечный, жаркий и сухой в летнее время, а в зимний период - довольно мягкий, с редкими дождями и абсолютным отсутствием заморозков и снега. Среднемесячные показатели температур: летом около +26 °C, а зимой около +13 °C. Мальта – настоящий рекордсмен по количеству солнечных дней в году на всём Европейском континенте. Здесь практически всегда солнечно!

Так, когда же вам лучше всего ехать на этот солнечный остров? Да в любое время года!

Лето — естественно, любителям жары и солнцепёка – лучше ехать с июня по сентябрь. Температура в это время может достигать +40 °C, но в основном колеблется около +35 °C. Средиземное море у берегов Мальты в летний сезон прогревается до +27 °C. Зонтик если и пригодится – то только от солнца.

— естественно, любителям жары и солнцепёка – лучше ехать с июня по сентябрь. Температура в это время может достигать +40 °C, но в основном колеблется около +35 °C. Средиземное море у берегов Мальты в летний сезон прогревается до +27 °C. Зонтик если и пригодится – то только от солнца. Межсезонье — людям, предпочитающим летнюю, достаточно сухую, но не слишком жаркую погоду – рекомендуем отправиться на архипелаг в мае, сентябре или октябре. Эти месяцы радуют отдыхающих комфортными температурами воздуха (около +25 °C) и воды (около +20 °C).

— людям, предпочитающим летнюю, достаточно сухую, но не слишком жаркую погоду – рекомендуем отправиться на архипелаг в мае, сентябре или октябре. Эти месяцы радуют отдыхающих комфортными температурами воздуха (около +25 °C) и воды (около +20 °C). Зима— а если вы хотите подышать свежим морским воздухом – посетите эту страну во время низкого сезона. Морской бриз и периодические кратковременные дожди отлично очищают атмосферу, которая днём в основном удерживается на отметке +15 °C и не опускается ниже +5 °C (даже в ночное время). Температура воды в зимний период около +12 °C.

Карта Мальты

Города и курорты

Города и курорты Мальты

Благодаря своему небольшому размеру и расположению – вы сможете в любой момент оказаться на побережье. На автомобиле вы сможете проехать в длину всю страну за час, а в ширину за полчаса (длина основного острова – 27 км, а ширина – 14,5 км). При этом, здесь есть на что посмотреть и активно провести время!

Несколько слов о столице Мальтийской Республики

Столица Республики Мальта — Валлетта расположена на самом большом острове архипелага. Это впечатляющий портовый город-крепость с богатейшим историческим наследием, узкими солнечными улочками с яркими дверьми и балкончиками украшенными цветниками. Город находится под охраной ЮНЕСКО и является буквально музеем под открытым небом. Ведь при площади всего лишь 50 Га - он вмещает около 320 культурных памятников и достопримечательностей. В 2018 году Валлетта имела статус Культурной Столицы Европы.

Крупнейшие города на Мальте

В целом, поселения на островах небольшие, а максимальное количество жителей (около 25 000 человек) проживает в городе Биркиркара. Также к крупнейшим городам можно отнести города: Моста, Корми, Заббар, Нашшар, Рабат, Зейтун, Зеббудж, Фгура, Аттард. Многие населённые пункты фактически не имеют границ и плавно переходят друг в друга, являясь по большому счёту районами острова.

Самые популярные туристические и курортные города архипелага

Города, привлекающие туристов, можно условно разделить на курортные и представляющие культурную ценность:

Валлетта

Валлетта

Валлетта, Мальта

Действующая столица с немыслимым количеством достопримечательностей различных исторических эпох. Портовый город-крепость, несмотря на своё величие, очень располагает к прогулкам и приятному культурному отдыху. Это буквально рай для туристов – здесь есть на что посмотреть, при этом в любой момент – можно отдохнуть в каком-нибудь приятном заведении за чашечкой ароматного кофе или бокалом вкуснейшего мальтийского вина, а также насладиться по-настоящему высокой местной кухней.

Мдина

Мдина

Мдина, Мальта

Прекрасно сохранившаяся древняя столица Мальты, заслуживающая отдельного внимания. Также является городом-крепостью и, несмотря на высокую популярность у туристов – остаётся крайне тихим местечком, идеальным для вдумчивых пеших прогулок.

Слима

Слима

Слима, Мальта

Cамый престижный и популярный курортный город с уютной набережной и, достаточным для приятного шопинга, количеством торговых центров, бутиков и магазинчиков.

Буджибба, Сент-Полс-Бей

Буджибба, Сент-Полс-Бей

Буджибба, Мальта

Здесь, пожалуй, самые идеальные условия для пребывания с семьёй: развитая инфраструктура и транспортная система плюс комфортные пляжные зоны и многочисленные исторические места для посещения.

Меллиха

Меллиха

Меллиха, Мальта

Тут расположен самый большой песчаный пляж на всём архипелаге. Идеальное место для расслабленного пляжного отдыха, а также для комфортного пребывания с детьми.

Деревня Попай

Деревня Попай

Деревня Попай, Мальта

Местечко, в котором снимался популярный фильм про одноимённого рыбака. Оставшиеся декорации послужили основанием для создания места для привлечения туристов.

Марсашлокк

Марсашлокк

Марсашлокк, Мальта

Рыбацкая деревня с довольно большим рынком местных продуктов и красивейшей портовой зоной с лодками всех мастей.

Сент-Джулианс

Сент-Джулианс

Сент-Джулианс, Мальта

Располагает небольшими, но уютными пляжами. Благодаря непосредственному соседству с Пачвиллем, является одним из самых популярных мест у туристов.

Пачевиль

Пачевиль

Пачевиль, Мальта

Особенно порадует молодёжь, любителей вечеринок и шумного ночного отдыха. Именно здесь сосредоточена вся клубная жизнь архипелага.

Особенности пребывания на Мальте для Россиян

Конечно, в трёх словах особенности колоритной Мальтийской Республики не описать, но мы, всё же – постараемся подсказать вам основные моменты, на которые стоит обратить внимание для комфортного нахождения среди местных жителей.

Краткая история страны, основные вехи её становления и уровень в современное время

Для полноты картины, необходимо понимание главных исторических событий, сказавшихся на формировании Мальты. Это древнейшее государство, с историей, которая берёт начало из глубины веков, что подтверждают древнейшие на планете мегалитические храмы острова. Первые упоминания об этой стране отмечены началом нашей эры. С 60-х годов здесь процветало христианство, привнесённое сюда Святым Павлом. Находясь на торговом средиземноморском пути, страна представляла интерес для многочисленных завоевателей, но каждый раз мальтийцам удавалось освободиться от захватчиков. С 870 года страна находилась в руках у арабов, затем входила в состав Сицилии, а в 1530 году была передана суверенному Рыцарскому Ордену, благодаря которому здесь начался золотой век. Но в 1798 году Наполеон отбил у рыцарей острова на два года, сдав в 1800 году позиции перед призванной на помощь армией англичан. После победы над французами, британцы оставались на архипелаге до 1964 года. Полная независимость и от Великобритании здесь была провозглашена в 1974 году. А с мая 2004 года – страна вошла в состав ЕС. Такая вот непростая, полная войн и сражений история, вместе с тем закалившая этот величественный народ. Современная Мальта – это свободная, успешная, культурная и прогрессивная страна.

Особенности мальтийского народа

Мальтийцы, обладая очень многогранной историей и корнями, переплетающимися с большим количеством народностей, в связи с многочисленными завоеваниями – сами по себе народ очень мирный. Однако, стоит быть предельно аккуратными в общении с ними. В отличие от излишне вежливых европейцев – местные жители значительно более искренни в своих реакциях, местами даже горячи и импульсивны. Но стоит отметить, что нисколько не агрессивны, они просто не станут умалчивать, если им покажется, что вы в чём-то нарушили их устои, которые они веками хранят и чтут. Религиозность и традиционность – пожалуй, две главные и основополагающие черты мальтийцев. Особенно глубоко здесь чтят семейные традиции.

Ах, да, ещё – они не любят торопиться и спешить, но это больше общая особенность жителей жарких стран.

Экономические настроения страны

Последние десятилетия стали для мальтийцев годами заметно улучшения экономического благополучия страны в целом, а также её жителей. Это произошло благодаря успешному развитию по нескольким направлениям: лёгкая промышленность, торговля и, конечно – туризм!

Для туристов здесь созданы все условия, позволяющие разнообразно и с комфортом проводить время. При этом – не переплачивать как в других странах подобного уровня в Евросоюзе. Мальта предлагает оптимальное сочетание цены и качества отдыха.

Уровень безопасности и культура поведения в обществе

Мальтийская Республика отличается самым низким уровнем преступности в ЕС. Здесь практически не происходит краж и не случается угонов. Все, кто когда-либо побывал на Мальте, отмечают высочайший уровень культуры, отзывчивости и гостеприимства местных жителей. Здесь чувствуешь себя абсолютно безопасно даже ночное время суток. Это связано с глубокой религиозностью в мальтийском обществе и врождёнными рыцарскими устоями. Насчёт рыцарства, возможно немного преувеличенно, но уровень воспитания местных жителей действительно достойный. А вот первый пункт – рекомендуем не игнорировать. В мальтийском обществе крайне не одобряют шуток с использованием Имён Святых. В целом, чтобы не попасть в неприятную ситуацию – стоит вести себя максимально прилично, а также внимательно и уважительно ко всем окружающим. Согласны, это универсальный совет для всех стран, но поверьте, на Мальте им обязательно стоит воспользоваться!

Популярность разных видов отдыха учётом сезонности

Теперь давайте определимся с поводом для поездки! Чем заняться на Мальте во время отдыха? Вопрос, имеющий тысячу ответов (и это не шутка)! Все вариации мы, конечно, перечислять не будем, так как это просто не уместить в рамках данной статьи – но знайте: отдых на солнечном архипелаге может быть невероятно разнообразен и заскучать здесь невероятно тяжело.

Основные идеи для организации отдыха при посещении мальтийских островов:

Пляжный отдых – радует отдыхающих с мая по октябрь. Пожалуй, единственный вид туризма на Мальте, ограниченный сезонностью.

– радует отдыхающих с мая по октябрь. Пожалуй, единственный вид туризма на Мальте, ограниченный сезонностью. Дайвинг – доступен здесь круглый год. Мальта буквально стала европейским центром дайвинга, благодаря чистейшей воде у побережья и невысоким расценкам на погружение.

– доступен здесь круглый год. Мальта буквально стала европейским центром дайвинга, благодаря чистейшей воде у побережья и невысоким расценкам на погружение. Учебные туры – привлекают сюда учеников разных статусов и возрастов со всего мира, приезжающих за европейским уровнем преподавания английского. К тому же, после обучения у носителей языка – можно замечательно провести время и отдохнуть, продолжая активно тренировать языковые навыки. В низкий сезон школы предлагают хорошие скидки на обучение.

– привлекают сюда учеников разных статусов и возрастов со всего мира, приезжающих за европейским уровнем преподавания английского. К тому же, после обучения у носителей языка – можно замечательно провести время и отдохнуть, продолжая активно тренировать языковые навыки. В низкий сезон школы предлагают хорошие скидки на обучение. Гастрономический туризм – очень развит на Мальте благодаря высочайшему уровню местной кухни при довольно низких ценах (относительно Европейских). Гурманы со всего мира приезжают сюда, чтобы насладиться великолепными вкусами средиземноморских блюд.

– очень развит на Мальте благодаря высочайшему уровню местной кухни при довольно низких ценах (относительно Европейских). Гурманы со всего мира приезжают сюда, чтобы насладиться великолепными вкусами средиземноморских блюд. Экскурсионный туризм – одно из наиболее популярных направлений для отдыха. Бессчетное количество древнейших достопримечательностей (включая мегалитические), отлично сохранившихся до наших дней, привлекают туристов со всего мира.

– одно из наиболее популярных направлений для отдыха. Бессчетное количество древнейших достопримечательностей (включая мегалитические), отлично сохранившихся до наших дней, привлекают туристов со всего мира. Эко-туризм – активно набирает обороты у туристов со всех стран. Экологическая обстановка на острове, круглогодичная хорошая погода и вечнозелёная природа располагают к посещению местных поселений и деревень (особенно в зимнее время).

– активно набирает обороты у туристов со всех стран. Экологическая обстановка на острове, круглогодичная хорошая погода и вечнозелёная природа располагают к посещению местных поселений и деревень (особенно в зимнее время). Деловой туризм– также всё больше приобретает популярность (особенно у Европейских компаний). Местные условия идеальны для проведения всевозможных форумов и конференций.

В целом, отдых на Мальте сопоставим с отпуском на берегах Сицилии или Италии. Широкий набор услуг и высокий уровень сервиса удовлетворит даже самых взыскательных путешественников. Именно поэтому, сюда так любят приезжать довольно привередливые и требовательные европейцы. Ведь здесь можно найти идеальные условия и для размеренного отдыха и для активного времяпровождения.

Самые яркие события и праздники

Простите, невозможно удержаться и не резюмировать заранее – как же эти загорелые и улыбчивые мальтийцы умеют культурно веселиться! С каким воодушевлением и удовольствием они устраивают уличные гуляния и невероятных масштабов фейерверки практически по любому поводу, будь то религиозные фесты или календарные праздники – это нужно обязательно увидеть своими глазами! Праздновать мальтийский народ любит и делает это душевно, при этом организованно и по-настоящему красиво. Здесь мы перечислим только те мероприятия, которые являются самыми масштабными и значимыми:

1 января – Новогодний праздник здесь отмечается с обязательными народными гуляниями и фейерверками.

9 февраля – пятидневный Карнавал славится повсеместными костюмированным и очень красочными шествиями.

31 марта – День Свободы, являющийся национальным и широко отмечаемым праздником.Плавающие даты в конце июня/начале июля – День апостолов Петра и Павла. В конце июня – проводится ежегодный Фестиваль MTV во Флориане (музыкальное мероприятие мирового масштаба).

8 сентября – Тройной День Победы, а также Праздник Девы Марии Победительницы с ежегодной регатой в её честь.

21 сентября – День Независимости отмечается с национальным размахом и водружением флага во Флориане.

13 декабря – День провозглашения Республики также является важнейшей датой в истории Мальты.

25 декабря – Католическое Рождество отмечается с присущей мальтийцам глубокой религиозностью и приверженностью традициям.

Мальтийская традиционная кухня

Вы любите вкусно покушать? Тогда на Мальте вам точно понравится – мальтийцы знают толк в еде! Ах, как они умеют вкусно готовить! Поверьте, в этих словах нет ни капли преувеличения. Пожалуй, даже наоборот – их глубокую страсть к сытной, невероятно вкусной и красиво поданной еде, не передать словами. При этом, национальные блюда довольно простые, что позволяет сохранить яркий натуральный вкус высококачественных продуктов, которые они неизменно используют при приготовлении. В целом – изыски местной кухни характерны для центрального Средиземноморья, с добавлением интересных ноток, привнесённых с Италии, Испании, Сицилии, Франции и даже Северной Африки. Несмотря на это, мальтийская кухня имеет свой собственный и очень яркий колорит.

Что нужно обязательно попробовать на Мальте?

Горяченькие пастицци – небольшие слоёные пирожки с нежнейшими начинками (в основном с рикоттой или чечевичной пастой). Любимая закуска мальтийцев и гостей острова.

– небольшие слоёные пирожки с нежнейшими начинками (в основном с рикоттой или чечевичной пастой). Любимая закуска мальтийцев и гостей острова. Торти – не менее популярные местные пироги с широким ассортиментом начинок.

– не менее популярные местные пироги с широким ассортиментом начинок. Каннолли – печёные трубочки со сливочной рикоттой, шоколадом и цукатами.

– печёные трубочки со сливочной рикоттой, шоколадом и цукатами. Багилла – нежная бобовая паста с добавлением специй.

– нежная бобовая паста с добавлением специй. Равьюль – нежнейшие равиоли с козьим сыром.

– нежнейшие равиоли с козьим сыром. Стуффат тал Арнит – тушёный осьминог с овощами (также блюдо бывает приготовлено из свинины).

– тушёный осьминог с овощами (также блюдо бывает приготовлено из свинины). Стуфат тал Фенек – рагу из кролика (одно из самых популярных блюд у туристов).

– рагу из кролика (одно из самых популярных блюд у туристов). Великолепные нетерпкие мальтийские вина и местное пиво Чиск.

Стандартный вопрос туристов - где лучше кушать, а где не стоит?

Благодаря высоким стандартам мальтийцев по отношению к еде – практически все многочисленные небольшие ресторанчики на набережных и в узких улочках городов достойны посещения. В них можно, не переживая за здоровье и самочувствие, отведать великолепно приготовленные блюда национальной или более универсальной кухни.

На Мальте крайне сложно найти место, где невкусно накормят. Даже совсем небольшие заведения для местных разносят на всю улицу аппетитные запахи, а внутри таких едален царят гостеприимство и уют.

Насколько дорогое удовольствие - вкусно покушать в мальтийских ресторанчиках?

При среднем чеке около 10 Евро вы не только познакомитесь с мальтийской кухней, но и хорошенько насытитесь. Порции в заведениях не просто большие, они в прямом смысле слова – огромные! Все эти факты создали интерес туристов всего мира к гастрономическим турам на Мальту.

В местных магазинах и супермаркетах есть полки с русскими продуктами. При желании, вы сможете купить там привычную гречку, сгущёнку, огурчики и многое другое. Выбор отечественных продуктов не слишком большой, но при внезапно нахлынувшей ностальгии – вполне достаточный.

Где лучше размещаться на Мальте

Туристический комфорт в этой стране практически на главном месте. В целом, практически все предложения по размещению здесь способны обеспечить достойный, ну - по меньшей мере, приемлемый уровень. Широкий выбор отелей, вилл и апартаментов позволяет найти уютный вариант даже в высокий сезон. Не говоря уже об огромном выборе предложений в половину цены в низкий сезон.

Так как многие отправляются на Мальту за изучением английского языка – некоторые выбирают проживание в принимающих семьях. В таком размещении есть свои плюсы – ведь это не только способ лучше узнать культуру страны, но и, зачастую, возможность пожить в историческом доме. Однако проживание в чужом доме может вызывать естественный дискомфорт, так как приходится принимать устои и правила хозяев дома. Именно поэтому многие выбирают проживание в отелях или апарт-отелях. Благодаря вполне приемлемым ценам на размещение – этот вариант на Мальте является оптимальным.

Как добраться до Мальты

Как добраться до Мальты

Путешествие на мальтийский архипелаг – довольно простое мероприятие. Это только звучит далеко, а на самом деле она находится очень близко! К тому же, это одна из наиболее дружественно настроенных к нам Европейских стран. Так что нужно знать для принятия решения о поездке?

Нужна ли виза и как её получить?

Мальтийская Республика относится к странам Шенгенской зоны. Если у вас открыта Шенгенская виза – отдельного визового подтверждения от Мальты не требуется. При получении визы, к примеру, из Москвы – потребуется около 5 дней ожидания решения и 5000 рублей на весь пакет документов. Если у вас сданы биометрические данные, то визит в посольство не обязателен. Но зато, в любом случае, обязательно наличие авиабилетов (туда и обратно) и страховки, приобретённых до подачи визового запроса.

Какие способы добраться до места?

Учитывая территориально местоположение острова, добираться лучше всего самолётом! Есть большое количество вариантов транзита через Европу. Также, вы можете воспользоваться сложным и долгим способом – на перекладных, с использованием водных видов транспорта. Если вы тонкий любитель дорожных приключений, мы искренне пожелаем удачи вам и максимально лёгкого пути!

Средняя цена билетов на основные варианты вылета из Москвы

Способов добраться до Мальты – очень много. Приведём расценки на наиболее простые, быстрые и удобные:

Прямой рейс AirMalta в низкий сезон – около 200 Евро, в высокий – около 270 Евро.

AirMalta в низкий сезон – около 200 Евро, в высокий – около 270 Евро. Транзитный рейс TurkishAirline в низкий сезон – около 140 Евро, в высокий сезон – около 250 Евро.Стоимость авиабилетов снижается при предварительной покупке билетов и оформлении проездных документов сразу в оба конца. Плюс к этому - всех авиакомпаниях периодически бывают акции и скидки. Грамотно используя эти возможности, можно приобрести билеты значительно дешевле названных цен.

За какое время можно долететь?

Это зависит от того, где вы находитесь! А если серьёзно – мы дадим ориентировочную информацию по пяти Российским городам:

из Москвы – 4 часа 10 минут;

из Санкт-Петербурга – 4 часа 20 минут;

из Казани (через Москву) – около 20 часов;

из Екатеринбурга (через Москву) – около 12 часов;

из Владивостока (через Сеул и Лондон или Париж) – около 2х дней.

Тонкости передвижения на местности

Основной транспорт здесь – ваши ноги. И это, кстати, не шутка! Местные расстояния, виды и климат более чем располагают к пешим прогулкам! Зачастую, в соседние города можно запросто дойти пешком за 15-20 минут. Ну, а если вам необходимо добраться в более отдалённый населённый пункт – выбор не большой, к сожалению. Это – либо такси, либо автомобиль взятый напрокат (идеальный вариант, учитывая невысокую стоимость и простоту оформления проката). Если у вас ограниченный бюджет, нет прав или желания перестраиваться под праворульное движение – вы можете воспользоваться общественный транспортом. Проезд на автобусе стоит 1,5 Евро (с возможностью использования билета в течение всего дня для перемещения по всему острову). Также на автобусы есть недельные проездные, цена на которые варьируется в зависимости от сезона. Стоит обратить внимание на не простую систему маршрутов и графика этого вида транспорта.

Что привезти из страны на память?

Мальтийские сувениры

Каждый турист знает, что уезжая, необходимо захватить с собой как можно больше напоминающих об отдыхе сувениров! Так, по крайней мере, кажется. Зачастую эти покупки спонтанны и вызваны свежими впечатлениями от страны, которые со временем развеиваются, стирая из памяти и тот азарт, с которыми они приобретались. А для некоторых – наоборот, небольшие памятные подарки становятся ключиками к тёплым воспоминаниям.

Небольшие аутентичные презенты стоит приобретать здесь в небольших лавках. На что обратить внимание? С Мальты чаще всего везут тончайшие кружевные изделия, сотканные местными мастерицами или изделия из козьего пуха. Также популярными являются разноцветные стеклянные сувениры, выдуваемые зачастую прямо при вас. Ну и завершают список небольшие фигурки Рыцарей и местные серебряные изделия.

Из вкусненького – местная продукция: вино или Лимончелло, Джбейнит (козий сыр), высококачественный мёд с местных пасек, оливковое масло и вкусную морскую соль, добываемую здесь.

Что нельзя вывозить?

Напоминаем, что из страны категорически запрещено вывозить любые предметы, представляющие художественную или историческую ценность.

Итак, ехать на Мальту или нет?

Если в вашем списке не хватает самых явных плюсов и минусов, которые можно ожидать от визита, мы постараемся восполнить этот пробел:

7 плюсов Мальты

Великолепный средиземноморский климат и самая чистая вода у берегов на всём средиземноморье и бесплатные пляжи.

Это всесезонный курорт для отдыха с европейским качеством, но более низкими ценами.

Всё находится очень близко, но при этом – огромные возможности для времяпровождения на любой вкус.

Безопасно даже по ночам, а жители довольно дружелюбно настроены к гостям страны.

Английский является вторым языком и им владеют все жители, что удобно для туристов всего мира.

Древнейшие сооружения на Земле, а также самая высокая плотность достопримечательностей – именно здесь.

Возможность недорого посетить любую страну, входящую в Шенгенскую зону.

7 минусов Мальты

Высокая субтропическая влажность воздуха может кому-то показаться довольно сложной для восприятия.

Здесь нет зелёных зарослей и повсеместных песчаных пляжей. И то и другое есть, но не в таких количествах, как, например, в Тайланде.

Своеобразная система общественного транспорта, представленного единой автобусной системой со сложными маршрутами и графиком.

Не везде есть банкоматы и возможность приёма пластиковых карт. Для успешного приобретения обеда в небольшом ресторанчике – лучше иметь при себе наличные деньги.

Пресная вода в кране получается путём опреснения и пить её не стоит. Питьевую воду здесь приобретают в магазинах.

Отсутствие центрального отопления в зимнее время вынуждает обогревать помещение в прохладные дни при помощи электрических обогревателей.

Зимой с моря может дуть довольно холодный ветер.

С чем вы обязательно должны познакомиться в этой стране

Искупаться во внутреннем море на Гозо. Посетить форт Моэль, Дворец Великого Магистра и пушку Армстронга. Побывать в Верхних и Нижних садах Барракка и полюбоваться видами Великого Залива. Прогуляться по древней бывшей столице - городу Мдине вечером и получить эстетическое удовольствие. Историческое, но вместе с тем весьма романтическое место. Спуститься в Гипогей Хал Сафлиени (сооружение около 3500 до н.э.) Здесь несколько жутковато, но оставляет неизгладимое впечатление, позволяет прочувствовать мощь и силу этих мест! Погрузиться с аквалангом и увидеть 13-тонную статую Христа – завораживающее зрелище. Полакомиться свежайшими гигантскими креветками, продающимися на рынке в рыбацкой деревне Марсашлокк. Попробовать кактусы.

Программа минимум первого и последнего дня на Мальте

В первый день пребывания на Мальте – посетите столичный город Валлетта. Так как на Мальте всё очень близко, от аэропорта до Валлетты – минут 20 езды на автобусе. И, пройдя Валлетту насквозь до самого побережья (по главной улице под названием Республика), садитесь в запряженную повозку, которая неспешно прокатит вас по набережной этого прекрасного города. Такая экскурсия не займёт много времени (от силы минут 15), но зато позволит сразу окунуться в лучшие виды архипелага и самого города, а также прочувствовать настроение этих мест.

В последний день рекомендуем отправиться на романтическую прощальную прогулку с Мальтой. Желательно пройтись по набережной г. Слима. Такая прогулка поможет вам уложить ваши эмоции, полученные на отдыхе, а также зарядиться желанием приехать ещё раз. Поверьте, сюда возвращаются даже такие путешественники, которые не посещают одни и те же страны дважды. Ну и, конечно – обязательно бросьте монетку с пирса, если всё же хотите обязательно здесь ещё раз побывать!

Желаем незабываемой поездки на солнечный остров Мальта!

Ну что, настроились на поездку? Сохраните закладку на статью, чтобы не забыть самые важные моменты!

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Ну вот.. Мы чуть не забыли об одном из самых главных мест, обязательных к посещению на Мальте. Не упустите шанс посетить Голубую Лагуну на острове Комино, чтобы насладиться кристально чистой водой и белым песком.