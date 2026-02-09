читать дальше

и истории всей страны, поведал много интересных фактов, ответил на ВСЕ наши вопросы (а их было не мало)… Прошлись от Casa Porta до мечети Хасана II, но не устали, т. к. были переполнены положительными эмоциями, побывали во французском квартале (увидели Касабланку с крыши многоэтажки), на рынке, прогулялись по медине, посидели в кафе и т. д. Вообщем, рекомендую данную экскурсию ОДНОЗНАЧНО!!!! А Алексу выражаю еще раз благодарность за столь интересный рассказ о Касабланке))))