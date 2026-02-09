Мои заказы

Экскурсии от Ж/Д вокзала Касабланки

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Касабланке на русском языке, цены от €97. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Касабланка: перекрёсток времён
Пешая
3.5 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
15 фев в 09:00
16 фев в 09:00
€285 за всё до 2 чел.
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
15 фев в 10:30
16 фев в 12:30
от €97 за человека
Живой город: интерактивная арт-экскурсия
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Живой город: интерактивная арт-экскурсия
Собрать личный дневник впечатлений из зарисовок, артефактов и ароматов Касабланки
Начало: У ж/д вокзала Casa-Port
$285 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    9 февраля 2026
    Касабланка: перекрёсток времён
    Это была одна из лучших экскурсий! Алекс прекрасно разбирается в материале, живёт в Касабланке и изучает её - увлечённо, трепетно, с разных ракурсов. Как рассказчик тоже - великолепный, вы будете много смеяться, удивляться и останетесь довольны каждой проведённой минутой 🦄
  • М
    Мария
    28 января 2026
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Благодарю Алекса за экскурсию с мастер-классом!!! Это было очень интересно и вдохновляюще! Интересные факты, которые рассказывал Алекс были последовательны по
    ходу нашего маршрута и наглядно можно было представлять какое место сейчас и что исторически на нем происходило.

    Я обязательно вернусь в Марокко, в частности в Касабланку, чтобы сходить ещё на другие его экскурсии! 😊

  • D
    Denisd
    17 января 2026
    Касабланка: перекрёсток времён
    Благодарим за день, проведенный с нами))) мы как-будто очутились в другом мире! Обязательно будем рекомендовать 👍🏼
  • Д
    Дмитрий
    13 декабря 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Отличная и очень глубокая экскурсия! Очень вовлеченный экскурсовод.
  • Л
    Лариса
    30 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Очень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, в уместных местах, украшая общением
    с местными жителями и литературными вставками, собственным творчеством. История, география, литература. Высокий класс! Хорошее образование, необычный богатый жизненный опыт родил гида экстра класса. Большое спасибо, Алекс.

  • И
    Инна
    15 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы в полной мере описать наши эмоции от экскурсии с Алексом по Касабланке…
    Алекс не
    просто гид, он невероятно интересный, эрудированный, неординарный. Это не была экскурсия с монотонным перечислением дат и событий, а живой, эмоциональный рассказ увлечённого историей человека с любовью к городу и стране, где он уже давно живёт!
    Несмотря на дождь и ветер, мы так много всего успели посмотреть и узнать.
    Алекс, спасибо еще раз🤍

    С уважением, Инна и Алексей из Питера)

    Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы в полной мере описать наши эмоции от экскурсии с Алексом по Касабланке…
  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Мы в восторге!!!!! От начала экскурсии до самого окончания слушали "открыв рот"!!!!! Алекс рассказал не только историю Касабланки, но коснулся
    и истории всей страны, поведал много интересных фактов, ответил на ВСЕ наши вопросы (а их было не мало)… Прошлись от Casa Porta до мечети Хасана II, но не устали, т. к. были переполнены положительными эмоциями, побывали во французском квартале (увидели Касабланку с крыши многоэтажки), на рынке, прогулялись по медине, посидели в кафе и т. д. Вообщем, рекомендую данную экскурсию ОДНОЗНАЧНО!!!! А Алексу выражаю еще раз благодарность за столь интересный рассказ о Касабланке))))

  • П
    Павел
    4 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Большое спасибо Алексу за прекрасное знакомство с Касабланкой! Мы получили яркое представление о городе, народе, быте. Алекс больше чем гид
    - проводник в мир Марокко) Программа включала основные достопримечательности, сюрпризы глазами местных жителей, перекус на местном рыбном рынке и много чего интересного! Очень понравилось, рекомендуем!

  • А
    Анна
    21 октября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!! Наши однозначные рекомендации!!
  • П
    Павел
    13 октября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Alex, спасибо за феерическое погружение в атмосферу города, неформальное отношение к своему делу, и твою любовь к Касабланке, Марокко и людям этого удивительного мира.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Касабланка: перекрёсток времён;
  2. Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи;
  3. Живой город: интерактивная арт-экскурсия.
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Старая медина;
  3. Набережная;
  4. Квартал Хабус;
  5. Набережная Корниш;
  6. Площадь Мухаммеда V;
  7. Бульвар Мухаммеда V.
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в феврале 2026
Сейчас в Касабланке в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 97 до 285. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
