Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
15 фев в 09:00
16 фев в 09:00
€285 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
15 фев в 10:30
16 фев в 12:30
от €97 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Живой город: интерактивная арт-экскурсия
Собрать личный дневник впечатлений из зарисовок, артефактов и ароматов Касабланки
Начало: У ж/д вокзала Casa-Port
$285 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина9 февраля 2026Это была одна из лучших экскурсий! Алекс прекрасно разбирается в материале, живёт в Касабланке и изучает её - увлечённо, трепетно, с разных ракурсов. Как рассказчик тоже - великолепный, вы будете много смеяться, удивляться и останетесь довольны каждой проведённой минутой 🦄
- ММария28 января 2026Благодарю Алекса за экскурсию с мастер-классом!!! Это было очень интересно и вдохновляюще! Интересные факты, которые рассказывал Алекс были последовательны по
- DDenisd17 января 2026Благодарим за день, проведенный с нами))) мы как-будто очутились в другом мире! Обязательно будем рекомендовать 👍🏼
- ДДмитрий13 декабря 2025Отличная и очень глубокая экскурсия! Очень вовлеченный экскурсовод.
- ЛЛариса30 ноября 2025Очень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, в уместных местах, украшая общением
- ИИнна15 ноября 2025Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы в полной мере описать наши эмоции от экскурсии с Алексом по Касабланке…
Алекс не
- ИИрина5 ноября 2025Мы в восторге!!!!! От начала экскурсии до самого окончания слушали "открыв рот"!!!!! Алекс рассказал не только историю Касабланки, но коснулся
- ППавел4 ноября 2025Большое спасибо Алексу за прекрасное знакомство с Касабланкой! Мы получили яркое представление о городе, народе, быте. Алекс больше чем гид
- ААнна21 октября 2025Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!! Наши однозначные рекомендации!!
- ППавел13 октября 2025Alex, спасибо за феерическое погружение в атмосферу города, неформальное отношение к своему делу, и твою любовь к Касабланке, Марокко и людям этого удивительного мира.
